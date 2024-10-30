Захід нічого не зробив, щоб зупинити союз Північної Кореї з росією. І це матиме наслідки – Джозеф Боско

Млява реакція Заходу на посилення союзу росії з іншими диктаторськими режимами вже найближчим часом відгукнеться Заходу. Про це у колонці для американського видання The Hill попереджає колишній посадовець Пентагону, а нині позаштатний науковий співробітник Інституту корейсько-американських досліджень і член консультативної ради Глобального інституту Тайваню Джозеф Боско. Він вважає, що розгублений демократичний Захід вже найближчим часом може очікувати на нові неприємні сюрпризи. Джозеф Боско не виключає, що країнам НАТО доведеться таки відправити своїх військових в Україну.

У тій чи іншій формі всі головні вороги Америки – Китай, росія, Північна Корея та Іран – втручаються в її вибори і використовують їх у своїх інтересах, – пише Джозеф Боско у The Hill.

Північна Корея щойно сказала своє слово, безпосередньо приєднавшись до російського вторгнення в Україну; південнокорейські та українські офіційні особи повідомили минулого тижня, що деякі північнокорейські військовослужбовці, ймовірно, військові інженери, були вбиті в Україні.

Потім американська розвідка розсекретила доповідь, в якій йшлося про те, що щонайменше 3000 північнокорейських солдатів проходять бойову підготовку в росії, і ця подія, за словами американських чиновників, може мати глобальні наслідки. Українська розвідка називає цифру в 12 000.

"Це фактично участь другої держави у війні проти України на боці росії", – заявив президент Володимир Зеленський в українському парламенті.

Хоча західні розвідки і політичні лідери були явно здивовані розгортанням військ, вони логічно втілюють у життя стратегічне партнерство між росією і Північною Кореєю, про яке було оголошено в червні. У цій угоді сторони пообіцяли взаємну співпрацю в разі "нападу" або "збройного вторгнення".

У документі не уточнюється, чи поширюватиметься він на дії вжиті третьою країною у відповідь на агресію, вчинену однією зі сторін, як, наприклад, вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року або нещодавнє вторгнення України у відповідь у Курську область росії. Але введення північнокорейських військ протягом останніх кількох тижнів на окуповану росією територію України та їх можливе використання в утримуваній Україною частині під Курськом свідчить про те, що Москва і Пхеньян не роблять різниці між нападом і захистом і діють, грубо нехтуючи міжнародним правом.

російсько-північнокорейський пакт, який Кім Чен Ин наполегливо називає "союзом", посилається на статтю 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй як на таку, що якимось чином виправдовує втручання Північної Кореї. Але це положення підтверджує "невід'ємне право на індивідуальну або колективну самооборону в разі збройного нападу на члена Організації Об'єднаних Націй". Воно санкціонує застосування оборонної сили жертвою агресії та її союзниками, а не подальші наступальні дії країни-агресора, яка спровокувала конфлікт.

Стаття 51 захищає Україну і тих, хто їй допомагає, а не росію і Північну Корею. Посилання на цю статтю для виправдання розширення російської агресії (а тепер і північнокорейської) проти України є насмішкою над Статутом ООН і перевертає з ніг на голову головний міжнародний урок Другої світової війни. Якщо залишити це без уваги і контролю, це збільшує шанси на Третю світову війну.

Речник з питань національної безпеки і колишній адмірал Джон Кірбі розглядає це питання з точки зору законів війни. "Ми усвідомлюємо потенційну небезпеку, – сказав він. – Якщо ці північнокорейські війська будуть використані проти України, вони стануть законними військовими цілями". Міністр оборони Ллойд Остін припустив, що північнокорейська інтервенція може мати військові наслідки за межами безпосередньої зони бойових дій: "Якщо вони є воюючими сторонами, якщо їхній намір полягає в тому, щоб брати участь у цій війні на боці росії – це дуже, дуже серйозне питання. Це матиме наслідки не лише в Європі. Це також вплине на події в Індо-Тихоокеанському регіоні".

Це вже відбувається.

Південна Корея щойно оголосила, що, зважаючи на посилення можливостей нападу на Південь, які надає Північній Кореї участь у війні в Україні, Сеул серйозно розглядає питання про надання зброї для допомоги київському уряду в самообороні. Залежно від того, як Північна Корея відреагує на цей розвиток подій, не виключено, що в якийсь момент південнокорейських солдатів також можна було б відправити туди воювати з північнокорейцями.

Україна вже переживає рецидив нацистської агресії, як під час Другої світової війни; конфлікт між Північною і Південною Кореєю в Україні також зробить обложену країну опосередкованим місцем для відновлення Корейської війни.

Китай і росія мають стратегічне антиамериканське партнерство, про яке Сі Цзіньпін і путін оголосили в лютому 2022 року, якраз перед вторгненням в Україну. Китай і Північна Корея мають дипломатичне та економічне партнерство за принципом "губи і зуби " протягом десятиліть. Хоча Іран не має подібних формальних домовленостей з жодним з інших членів нової "Вісі зла", він бере участь в операціях з продажу зброї з усіма ними.

Інші три члени групи надали росії необхідну зброю, боєприпаси та іншу матеріальну допомогу, але Північна Корея поки що першою надала бойові сили на підтримку російської агресії. Проте через побоювання адміністрації Байдена-Гарріс щодо ескалації конфлікту жодна з країн-членів НАТО не відправила організовані військові сили в Україну. Тепер це може змінитися.

Кірбі сказав: "Ми будемо говорити з союзниками і партнерами, в тому числі з українцями, про те, якими мають бути наші наступні кроки".

З огляду на розширення конфлікту Ізраїлю з Іраном і вимоги до Заходу з боку росії через війну з Україною, які існували ще до небажаного втручання Північної Кореї, багато хто в США, в тому числі і в Конгресі, може відчути, що американська система безпеки вже перевантажена. Це небезпечна ситуація, навіть якщо не брати до уваги загрозу, що насувається на Тайвань з боку Китаю.

Проте, незважаючи на небезпечну міжнародну ситуацію, було напрочуд мало глибоких дискусій про зовнішню політику з боку Дональда Трампа чи Камали Гарріс, а також мало запитань по суті з боку ЗМІ. Протягом наступних тижнів члени нової "Вісі зла" можуть піднести нові неприємні сюрпризи для демократично розгубленого Заходу.

Джерело: The Hill