Захід підриває український контрнаступ ще до його початку. Наслідок – глобальна війна? – Ендрю А. Міхта

Як завжди глибока і конструктивна критика боязкої позиції Заходу на сторінках Атлантичної Ради декана Коледжу міжнародних відносин і безпеки Європейського центру досліджень безпеки ім. Джорджа К. Маршалла Ендрю А. Міхти. Він, як і багато західних експертів, наполегливо і з різних боків б'ють по цій важливій для України та всього цивілізованого світу больовій точці західних союзників: їхня млявість позиції та кволість з поставками зброї України наражають світ на небезпеку. Цього разу Міхта пише як недостатнє забезпечення зброєю України підриває український контрнаступ ще до його початку. З такою позицією Заходу війни не виграються – чітко вказує автор. І нагадує, що російського монстра в Україні вивільнила саме "жадібність і короткозорість" Заходу.

Оскільки війна в Україні триває вже другий рік, у західних столицях багато говорять про український контрнаступ, який, ймовірно, відбудеться цієї весни. Але хибний погляд на війну в тих самих столицях підриває контрнаступ ще до того, як він може розпочатися. Однією з причин, чому ця війна все ще триває, є надзвичайна обережність Заходу, коли йдеться про забезпечення українських військових зброєю та боєприпасами, необхідними для прориву через ворожі лінії і позбавлення російської армії боєздатності, щоб українські війська могли звільнити свою країну.

Українці продемонстрували неймовірний патріотизм, мужність і стійкість. Але історія їхньої боротьби – це також історія нездатності Заходу збалансувати ризик потенційної горизонтальної та вертикальної ескалації в цьому конфлікті зі ставками у цій війні не лише для Європи, але й для глобальної стабільності та безпеки. Захід дав Україні достатньо, щоб вижити, але недостатньо, щоб перемогти. Ця стратегія, яка сьогодні здається розумною, в найближчі роки, ймовірно, вимагатиме від світу заплатити набагато більшу ціну кров'ю і достатком.

Уникнення тотальної конфронтації з росією, великою ядерною державою, є раціональним підходом. Але не поспішати з наданням Україні зброї – це просто спосіб відтягнути момент прийняття рішення, коли процес глобального світового розпаду наближається до своєї розв'язки. Правда полягає в тому, що міжнародна система, яка, на думку західних лідерів, проіснує ще одне покоління, руйнується силами Заходу та інших країн.

Битва за трансформацію системи в Україні може незабаром поступитися більш масштабній війні за трансформацію системи. Це відбувається тому, що Сполучені Штати та їхні союзники дозволили, здебільшого свідомо, через власну жадібність і короткозорість, своїм системним супротивникам, Китаю і росії, накопичити силу, яка тепер готова нівелювати те, що представляє колективний Захід. Три десятиліття "глобалізації", що супроводжувалися передачею західних технологій Китаю і величезними прибутками росії від продажу енергоносіїв, підірвали відносну владу Сполучених Штатів у світі настільки, що Китай і росія можуть наважитися на повалення міжнародної системи, яку Сполучені Штати побудували після Холодної війни.

Успішні війни так не ведуться

Той факт, що, незважаючи на неодноразові попередження і зусилля Сполучених Штатів та їхніх союзників зробити розвіддані надбанням громадськості, вони не змогли стримати росію від вторгнення в Україну, має слугувати попередженням про те, наскільки сильно змінився світ. А факт, що Захід продовжує дозволяти малим державам нести основний тягар виклику, який росія кидає основоположним принципам порядку, котрий він нібито захищає, і не поспішає надавати Україні необхідну зброю і боєприпаси, щоб Київ міг перемогти, красномовно свідчить про те, наскільки Захід не готовий до того, що насувається. По суті, на кожній "червоній лінії", над якими агонізують Вашингтон, Берлін і Париж, вони лише стримують самих себе. Успішні війни так не ведуться.

Стратегічний зсув. На відміну від Східної та Північної Європи США, Німеччина та Франція не мають бачення перемоги, але сидять на ресурсах

Останні три десятиліття кампаній на Близькому Сході, в Північній Африці та Афганістані деформували стратегічну культуру Сполучених Штатів. Політичні еліти США захопилися ідеєю "короткої війни", і це майже позбавило Вашингтон фундаментального розуміння того, що війна – це стратегічна перемога, а не окремі кампанії. Перемога у війні – це досягнення стратегічних цілей, а для цього потрібно чітко сформулювати бачення перемоги – поза банальними словами про "збереження міжнародного порядку, заснованого на правилах".

Стратегічні результати стосуються геополітики і переосмислення абсолютних і відносних балансів сил, а в нинішній стратегії США в Україні дуже мало говорить про ці фундаментальні результати. Ще менше стратегічної ясності пронизує Німеччину і Францію, і хоча Польща, Фінляндія чи Естонія можуть сформулювати своє бачення перемоги, вони не мають достатньої сили, щоб визначати порядок денний НАТО з цього питання.

Трагічна іронія того, як розгортається війна в Україні, полягає в тому, що Захід досі не може зрозуміти часовий вимір цього конфлікту. Війна – це не лише про чисельність збройних сил або про ресурси та населення, які країна може залучити до бою. Історія рясніє прикладами того, як менші держави завдавали нищівних поразок на полі бою набагато більшим силам, які перебували під захистом набагато більшої держави. Часовий вимір війни часто визначає її результат – тобто, в який момент відбувається вирішальна битва, наскільки вмотивованими на той момент є протиборчі сили і наскільки вони сповнені рішучості перемогти. Цей момент в Україні чітко проглядався під час наступу Києва влітку минулого року, і якби в той час західні партнери надали Україні високоточну далекобійну зброю, основні бойові танки та авіацію, її війська мали б хороші шанси досягти стратегічного рішення на полі бою і, можливо, в кінцевому підсумку, здобути мир.

Як закінчуються війни. Точно не шляхом самостримування

Лідери США також помиляються у своєму розумінні процесів, які завершують війни. Протягом тридцяти років вони вважали, що можуть контролювати кінець – навіть якщо це означало піджати хвіст і втекти. Але в цьому випадку і Україна, і росія мають право голосу. Це не той конфлікт, в якому Сполучені Штати мають можливість керувати умовами, а в разі поразки, як в Афганістані, уникнути наслідків. Навпаки, те, як закінчиться війна в Україні, матиме прямий і негайний вплив на позицію США в Європі, Індо-Тихоокеанському регіоні та Західній півкулі.

Викликає занепокоєння той факт, що за рік цієї війни ні США, ні Європа не переорієнтувалися на виробництво воєнного часу; натомість вони сперечаються про виснаження своїх запасів зброї і боєприпасів так, ніби національна безпека – це фіксована гра за принципом "встигнути вчасно". За винятком країн, що знаходяться на фланзі НАТО, на Заході небагато ознак нагальної потреби в оборонному промисловому виробництві. У документах з національної безпеки США йдеться про боротьбу з майже рівним собі супротивником, але дії Вашингтона, коли йдеться про оборонне промислове виробництво, не відображають цього.

Протягом минулого року риторика Заходу щодо принципів, які він має намір захищати в Україні, не повною мірою відповідала його діям, коли мова йшла про постачання Україні зброї та боєприпасів, необхідних для перемоги. Перш за все, необхідно терміново переосмислити розуміння Заходом того, як ядерна зброя впливає на процес прийняття рішень, щоб Сполучені Штати та їхні союзники не дали підстав Китаю і росії вважати, що, в остаточному рахунку, ядерна держава має право на перемогу, коли вона починає війну.

Досі Захід демонстрував, що найкраще, на що він здатен, коли йдеться про вертикальну ескалацію, - це передумати і, зрештою, самостриматися. Якщо західні країни справді перебувають на цьому шляху, то будь-які розмови про підтримку України до перемоги – не кажучи вже про захист Тайваню – є спірним питанням. Настав час позбутися американського менталітету останніх двадцяти років закордонних надзвичайних операцій і поглянути в обличчя реальності. Історія повертається, і важливо, щоб Сполучені Штати, їхні союзники і партнери розуміли передумови стратегічної перемоги і діяли відповідно до них.

Джерело: Атлантична Рада