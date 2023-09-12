Відомий колишній журналіст, старший співробітник Центру аналізу європейської політики Едвард Лукас радить західним урядам не сподіватися на збереження росії як цілісної держави, оскільки такого пункту в меню може не бути. Краще – готуватися до розпаду рф, якого прагнуть не тільки українці, грузини тощо, але й народи в самій росії. Такої ж точки зору, до речі, дотримується і американський генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, який теж вважає, що розпад росії може бути цілком реальним, і потрібно бути готовим до нього.

"Бурятія. Ідель-Урал. Комі. Саха. Тива. Для західного вуха ці назви звучать екзотично. Але це не вигадані Рурітанії. Це реальні місця, які ще можуть, як кажуть їхні поборники, стати справжніми країнами. Наступного місяця в Лондоні зустрінуться прихильники приблизно 41 частини того, що зараз є російською федерацією. Їхня організація, Форум вільних націй постросії, була заснована у відповідь на війну в Україні. Деякі з їхніх членів воюють там як іноземні добровольці проти путінських військ. Вони вважають, що поразка Кремля неминуча, а за нею – розпад росії. Це означає свободу для їхніх давно забутих батьківщин", – пише Едвард Лукас у колонці в британській The Times.

На його думку, ці регіони хочуть зовнішньої допомоги в економічній стабілізації, захисті величезного ядерного арсеналу росії та розбудові демократичних інститутів.

Риторика антиімперіалістична. російська влада століттями ставилася до власних народів так, як інші країни ставляться до своїх заморських колоній: грабуючи природні ресурси, придушуючи інакомислення і нав'язуючи безжальну русифікацію. У калейдоскопі тих, хто вижив, є тюркські народи, такі як татари, башкири та чуваші. Інші – марійці, комі та карели – є етнічними родичами фінів та естонців. Є буддистські калмики-буряти, а також козаки (нащадки російських військових станів), кавказькі черкеси, сибіряки та десятки інших.

Лінії розлому є не лише етнічними та мовними. Пол Гобл, який у 1980-х роках, будучи урядовцем США, був єдиним, хто пророкував розпад СРСР у 1991 році, тепер вважає, що більш імовірним є розпад у стилі 1918-го. "Регіоналізм прийде на зміну націоналізму після наступної російської революції", – сказав він на постросійській зустрічі у Вашингтоні, округ Колумбія, на початку цього року. Як зауважує Едвард Лукас, інші спостерігачі за росією вважають, що економічні інтереси і територіальний поділ можуть бути потужною комбінацією в деяких віддалених регіонах, коли центральна влада ослабне.

Невдалий заколот найманців "Вагнера" в червні продемонстрував крихкість влади путіна. Але величезні амбіції "вільних народів" поки що не відповідають реальності. "Я виступав на засіданні Європейського парламенту в Брюсселі. Офіційна західна підтримка або справді серйозна зацікавленість майже з усіх боків була помітно відсутня. Я міг би зрозуміти чому. Прапорів, карт, вицвілих світлин та довгих промов було вдосталь. Грошей, стратегії, лідерства та впливу не було", – зазначає Едвард Лукас.

Це нагадувало йому Холодну війну 1980-х років, чвари і, здавалося б, безглузду боротьбу. Проте ці уряди у вигнанні та дипломати без країн сміялися останніми, коли комунізм розвалився. Їхні західні зв'язки та історична легітимність стали цінністю.

У росії форум офіційно заборонений як "небажана організація". Його члени діють у підпіллі або не діють взагалі. Проте привид сепаратизму переслідує кремль. Пропагандисти прикидаються вигнанцями. Начальник служби безпеки путіна Ніколай Патрушев стверджує (без доказів), що розкрив десять підтримуваних Заходом змов у Карелії, регіоні, що межує з Фінляндією. "Алергічна реакція має глибоке коріння. російські націоналісти вважають, що західні змови зруйнували Радянський Союз, і що наше лиходійство триває", – наголошує аналітик.

Зарубіжні країни, зокрема Польща, підтримували такі міжвоєнні зусилля. Але сьогодні західні уряди тримаються осторонь. Однією з причин є незнання. "У нас дуже мало дипломатів та експертів, які знають мови, культуру та історію регіонів росії. Навіть країни з глибокими знаннями, такі як Естонія, побоюються допомогати регіонам, бо це може стати "цілунком смерті". Цілком безневинним привідом для швидких репресій: невеликий наклад книги казок для крихітної поморської меншини, оплачений норвезьким урядом, був розцінений як державна зрада", – пише автор.

На його думку, рішучі аутсайдери не мали б з ким працювати. Лідери колишніх радянських республік були політичними важковаговиками, підбадьорені п'ятьма роками лібералізації під керівництвом Міхаіла Горбачова. Регіональні еліти в росії переповнені несуб'єктами. Етнічні росіяни становлять більшість майже скрізь, а неросійські мови маргіналізовані. Хоча війна значною мірою оминула москву і санкт-петербург, втрати і економічні негаразди непропорційно сильно вдарили по провінціях. Але поки що це підживлює, а не роз'їдає патріотичні настрої. Найбільш згуртованим російським суб'єктом є Чечня, яка вела дві війни за незалежність. Але вона не виграла, і перебуває в палкому союзі з кремлем і керується суворими законами шаріату, особливо огидним воєначальником Рамзаном Кадировим.

Але найбільша причина вагань, на думку Едварда Лукаса, полягає в тому, що для багатьох сторонніх спостерігачів крах не є ані ймовірним, ані бажаним. Деякі частини імперії зла вирвалися на свободу в 1991 році, але інші стали диктатурами. Усередині росії це ознаменувало десятиліття, яке запам'яталося хаосом і стражданнями. Мало хто хоче ризикувати повторенням. Провідний експерт з регіональної політики Олександр Кинєв вважає, що постросійський рух є контрпродуктивним відволіканням уваги. "Розпад великих країн майже неминуче породжує територіальні суперечки та етнічні чистки. Внутрішні кордони, як правило, так само суперечливі, як і зовнішні. Немає нічого хорошого в тому, щоб 20 маленьких диктатур воювали одна з одною", – писав він нещодавно. Пріоритетом, на його думку, є не "знищення держави і створення хаосу", а відновлення інституцій, зруйнованих путіним.

"Для тих, хто перебуває під московським ярмом, як і для українців, грузинів та інших, лише дезінтеграція може вигнати демона російського імперіалізму. Вони радше скористаються шансом з роздробленою, безладною росією, ніж зіткнуться з якимось майбутнім путіним. Західні уряди здригаються від такої перспективи: "час лихоліття" або "смутна росія". Вони віддають перевагу стабільності, а не шведському столу з нових країн. Але цього може не бути в меню", – завершує свою колонку Едвард Лукас.

Джерело: The Times