Захід повинен розв'язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков

Науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень України та старший аналітик фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков на сайті аналітичного центру Atlantic Council застерігає Захід, що якщо він захоче задобрити росію за рахунок української території, то йому доведеться заплатити значно більшу ціну у вже масштабнішій війні з росією.

Президент України Володимир Зеленський має представити свій довгоочікуваний "План перемоги" президенту США Джо Байдену наприкінці цього тижня. Хоча деталі плану Зеленського ще не оприлюднені, вже зараз очевидно, що будь-яка серйозна мирна пропозиція має включати значне збільшення нинішньої військової підтримки України, а також надійні довгострокові зобов'язання у сфері безпеки, які можуть убезпечити країну від подальших російських нападів. За відсутності таких умов Києву немає сенсу погоджуватися на тимчасову паузу в бойових діях, яка легітимізує російську агресію і призведе до подальшого ослаблення і без того хиткої позиції України.

Через більш ніж два з половиною роки з початку повномасштабного вторгнення росії, наразі мало що вказує на те, що путін зацікавлений у мирі. Натомість російський правитель не приховує своєї незмінної прихильності до знищення української держави.

Хоча кремль часто заявляє про свою готовність до мирних переговорів, умови, які має на увазі москва, зроблять українську державність майже неможливою. путін часто посилається на мирні переговори, що відбулися в Стамбулі на початковому етапі війни, як на основу для майбутньої угоди. Але вимоги росії навесні 2022 року включали різке скорочення української армії приблизно до десяти відсотків від її нинішньої чисельності, а також зобов'язання дотримуватися нейтралітету України та російське вето на будь-яку майбутню міжнародну військову підтримку. Іншими словами, москва прагне залишити Україну номінально суверенною, але повністю залежною від росії.

Цей безкомпромісний поштовх до капітуляції України відображає добре задокументовану одержимість путіна нашою країною. Протягом багатьох років до нинішнього повномасштабного вторгнення він регулярно демонстрував свою зневагу до української незалежності, наполягаючи на тому, що українці насправді є росіянами ("одним народом"). З 2022 року він відкрито порівнює своє вторгнення з імперськими завоюваннями російського царя Пєтра І у XVIII столітті і стверджує, що, захоплюючи українську територію, він фактично повертає собі "історично російські землі". Якщо йому дозволять досягти успіху в Україні, наївно уявляти, що путін не націлиться на багато інших країн по сусідству, які також відповідають його визначенню "історично російських" через їхній колишній статус у складі російської імперії.

Угоди типу "територія в обмін на мир", за які виступають деякі західні політики та експерти, також навряд чи приведуть до стійкого миру. Будь-яка спроба заморозити конфлікт на нинішній лінії фронту винагородила б путіна за його рішення розпочати найбільше вторгнення в Європі з часів Другої світової війни, а також легітимізувала б російську окупацію майже п'ятої частини України. Підбадьорена цим успіхом, москва використає будь-яке перемир'я для переозброєння. кремль також працюватиме над дестабілізацією решти української держави, готуючись до наступного етапу вторгнення.

Першим кроком до будь-якого реалістичного врегулювання є запевнення росії в тому, що вона не може сподіватися на перемогу на українському полі бою. Наразі росія виходить з припущення, що вона зможе продовжувати встановлювати факти на місцях за допомогою переважної військової сили. Незважаючи на надзвичайно великі втрати, російська армія наразі повільно, але впевнено просувається на сході України. Ці успіхи дозволяють москві підривати моральний дух в самій Україні та серед її партнерів, створюючи умови для остаточного політичного успіху. Щоб зупинити військову машину путіна, Захід повинен різко збільшити військову допомогу Києву і зняти обмеження на здатність України наносити удари у відповідь всередині росії.

Якщо цього не станеться, у путіна буде дуже мало підстав розглядати питання про припинення вторгнення. Наразі рівень вербування російських військових є достатнім для того, щоб компенсувати високі втрати в Україні, а для залучення нових добровольців пропонуються величезні суми грошей. Незважаючи на безпрецедентні санкції, російська економіка не демонструє жодних ознак колапсу, а навпаки, успішно перейшла на військові рейки. За відсутності серйозного антивоєнного руху в росії путін навряд чи зіткнеться з якимись внутрішніми проблемами. москва також може розраховувати на збільшення поставок зброї від своїх північнокорейських та іранських союзників. За таких обставин навіщо путіну погоджуватися на мир на будь-яких інших умовах, окрім його власних?

Звичайно, перемога над росією на полі бою – це лише перша частина завдання. Тривалий мир стане можливим лише тоді, коли Україна перестане бути геополітично нічийною територією і буде повністю інтегрована в систему безпеки західного світу. Це означає членство в НАТО або еквівалентний рівень зобов'язань у сфері безпеки через обов'язкові двосторонні угоди. Зрозуміло, що Україна не бажає повторення Будапештського меморандуму 1994 року і його згубних "гарантій безпеки". Нещодавні пакти про безпеку, підписані Києвом і десятками країн-партнерів, є позитивним кроком, але вони далекі від рівня зобов'язань, необхідного для стримування москви.

Наразі путін залишається впевненим, що зможе досягти своїх цілей в Україні, випередивши Захід. Для того, щоб створити умови для стійкого миру, російський диктатор повинен бути переконаний, що демократичний світ має довгострокові зобов'язання щодо України, і впевнений, що будь-яка майбутня агресія буде пов'язана з неприйнятними витратами для кремля.

Західні лідери можуть надіслати москві недвозначний сигнал без зайвих витрат. Для цього є сильний економічний аргумент, оскільки підтримка України сьогодні набагато дешевша, ніж потенційні витрати на переозброєння для протистояння з переможною росією завтра. Нещодавні розрахунки показують, що зобов'язання кожного з партнерів України виділити лише 0,25 відсотка від ВВП могло б суттєво змінити ситуацію.

російське вторгнення в Україну вступає у вирішальну стадію. Рішення, прийняті в західних столицях у найближчі тижні, ймовірно, матимуть значний вплив на подальший перебіг війни і форму будь-якої можливої мирної угоди. Наразі українці мало що виграють від припинення вогню, яке посилить росію і зробить Україну більш вразливою, ніж будь-коли. Натомість вони прагнуть отримати таку військову допомогу і зобов'язання у сфері безпеки, які дозволять Україні відновити перевагу на полі бою і закласти підґрунтя для сталого миру.

Якщо українське бачення перемоги отримає достатню підтримку, все ще є хороший шанс досягти тривалого миру в Європі. Однак, якщо західні країни намагатимуться задобрити росію, щоб досягти тимчасової паузи у військових діях, вони приречуть Україну на катастрофу і підготують підґрунтя для набагато більшої війни.

Джерело: Atlantic Council