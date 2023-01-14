Західні чиновники застрягли у минулому і не готові до розпаду росії. Але від розвалу рф виграють всі – Януш Бугайські

Серйозна помилка Заходу - вважати, що крах радянського комунізму означає кінець російського імперіалізму. Януш Бугайські, старший співробітник Jamestown Foundation з Вашингтона та автор книги "Невдала держава: Посібник з розпаду росії", переконаний, що Захід нарешті повинен усвідомити, що розпад росії – це неминучий процес. Від цього розпаду виграють всі: і Україна, Молдова, Грузія, які повернуть свої території і вступлять до ЄС та НАТО, і національні республіки в рф, які отримають свободу і частина яких стане прозахідними. Навіть центральноазійські держави отримають більше свободи, пише він у своїй статті в Рolitico.

Зараз ми свідки розгортання революції у світовій безпеці, до якої не готові західні політики – грядущого розпаду російської федерації. Однак замість того, щоб планувати непередбачувані наслідки і скористатися деімперіалізацією росії, західні чиновники застрягли в минулому і вважають, що вони можуть повернутися до статус-кво часів холодної війни. Деякі навіть пропонують москві гарантії безпеки, щоб зберегти країну.

Але росія – невдала держава (failed state). Вона не змогла перетворитися на національну державу, громадянську державу чи навіть стабільну імперську державу. Вона є федерацією лише за назвою, оскільки центральний уряд проводить політику етнічної та мовної гомогенізації і відмовляє у будь-яких повноваженнях 83 республікам і регіонам країни. Однак ця гіперцентралізація підняла на поверхню численні слабкі місця країни – економіку, що падає через міжнародні санкції, військові поразки в Україні, які свідчать про некомпетентність і корумпованість її правлячої еліти, а також занепокоєння регіонів скороченням бюджетів.

москва нарешті проявилася як зажерливий імперський центр, можливості якого утримувати країну - слабшають. Проте більшість західних лідерів все ще не бачать користі від розпаду росії.

Розпад російської федерації стане третьою фазою імперського колапсу після розпаду радянського блоку і розпаду Радянського Союзу на початку 1990-х років. Він зумовлений боротьбою еліт за владу і посиленням суперництва між центральним урядом і незадоволеними регіонами, що в деяких частинах країни може призвести до громадянських війн і суперечок за кордони. З іншого боку, це сприятиме появі нових держав і міжрегіональних федерацій, які контролюватимуть власні ресурси і більше не відсилатимуть своїх людей вмирати за московську імперію.

Чим далі москва орієнтуватиметься на себе і замикатиметься, її зовнішня агресія зменшуватиметься. І як держава, що перебуватиме під інтенсивними міжнародними санкціями і буде позбавлена своєї ресурсної бази в Сибіру, вона матиме менші можливості нападати на сусідів. Від Арктики до Чорного моря східний фронт НАТО стане безпечнішим, а Україна, Грузія і Молдова повернуть свої окуповані території і зможуть подати заявки на інтеграцію до Європейського Союзу і НАТО, не озираючись на реакцію росії.

Країни Центральної Азії також отримають більшу свободу і зможуть звернутися до Заходу за енергетичними, безпековими та економічними зв'язками. Китай матиме слабші можливості для розширення свого впливу, оскільки він більше не зможе співпрацювати з москвою, а на території російської федерації можуть з'явитися нові прозахідні держави, що посилить стабільність у кількох регіонах Європи та Євразії.

Ядерна зброя залишатиметься потенційною загрозою, але російські лідери не вчинять національного самогубства, спрямувавши її проти Заходу. Замість цього вони намагатимуться врятувати своє політичне майбутнє і економічні статки – як це робила радянська еліта. І навіть якщо деякі держави, що розвиваються, придбають таку зброю, вони не матимуть жодних підстав для її розгортання, щоб добитися міжнародного визнання і економічної допомоги. Пострадянські держави, швидше за все, прагнутимуть до ядерного роззброєння – так само, як Україна, Білорусь і Казахстан після розпаду Радянського Союзу.

Тези про те, що західні лідери підбурюють президента владіміра путіна, коли говорять про розпад росії, - оманливі. Кремль заявляє, що Захід хоче знищити росію незалежно від фактичної політики, а заперечення Вашингтона і Брюсселя підживлюють кремлівські змови.

Ефективніше буде чітко визначити, що саме підтримує Захід. Відкрита підтримка плюралізму, демократії, федералізму, громадянських прав і автономії республік і регіонів може допомогти підбадьорити громадян росії, продемонструвавши, що вони не є ізольованими у світі. Вони також потребуватимуть доступу до інформації, яку приховує москва, особливо коли йдеться про безпеку, економічний розвиток і культивування мирних, продуктивних відносин з сусідами.

Навіть після жахіть нападу росії на Україну і виправдань геноциду керівниками цієї країни, надія західних чиновників на те, що з пост-путінським кремлем можна встановити вигідні відносини, або що ліберали зможуть демократизувати імперію, - удавана і нездійсненна.

Захід припустився серйозної помилки, вважаючи, що крах радянського комунізму означає кінець російського імперіалізму. І оскільки імперські держави завжди руйнуються, коли перегинають палицю і коли відцентровий тиск підживлюється економічними негараздами, регіональними обуреннями і національними відродженнями, він повинен уникнути повторення цієї помилки. Цього разу відкидаючи помилкове припущення, що нинішня імперія нерушима.

Джерело: Рolitico