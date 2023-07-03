Заколот підірве боєздатність російської армії. Фізичний, моральний та інтелектуальний аспекти – Мік Раян

На думку австралійського генерал-майора у відставці Міка Раяна, попри те, що заколот "вагнерівців" провалився, хвилі, запущені ним по всіх російських системах, роз'їдатимуть як корозія боєздатність російської армії. В своїй колонці для ABC News він намагається це пояснити з точки зору військової науки.

Лідера заколоту Євгєнія Прігожина відправили у заслання до білорусі. Навряд чи він буде довго мовчати або бездіяти. Очоливши власну приватну армію, яка і збагатила його, Прігожин напевно планує свій наступний крок. Чи буде це в білорусі, Африці чи деінде, стане відомо вже найближчими тижнями. За умови, що він доживе до цього часу.

Хоча ще занадто рано робити повну оцінку того, як заколот "Вагнера" вплине на бойові дії в Україні, він може мати три ключові наслідки для боєздатності російської армії.

Боєздатність – термін, який використав Мартін Кревальд у своїй книзі 1982 року, що досліджував ефективність американських і німецьких військових інституцій у Другій світовій війні, – загалом охоплює інтелектуальні, фізичні та моральні аспекти військових організацій.

Фізичний аспект. Армія путіна послабшає

Фізичні аспекти війни – це матеріальні, бойові сили, що забезпечують масу людей і техніки, задіяних у конфліктах. У фізичному вимірі заколот "Вагнера" позбавить російську армію одних із найкращих ударних підрозділів на сході України.

російський наступ 2023 року на сході України, яким керував генерал Гєрасімов, призвів до людських жертв і матеріальних втрат, але не приніс значних успіхів. Єдиною "світлою плямою" з російської точки зору було захоплення Бахмута. Хоча це була не зовсім операція "Вагнера", важко уявити, як росіяни захопили б місто без хитрого використання "вагнерівцями" тактики людських хвиль і елітних наземних сил.

Оскільки у "Вагнера" були інші правила, ніж у російської армії, і більш вільна система командування та контролю, їхні сили проявили більше ініціативи на полі бою, ніж війська рф. Однак ця модель керівництва також призвела до формування культури, в якій найманців вбивали кувалдами.

Але "Вагнер" була лише однією з багатьох приватних військових компаній, що діяли під егідою російської армії в Україні. Багато російських компаній, включно з "Газпромом", створили й фінансували власні приватні військові формування, які працювали в Україні. Ключова перевага цих організацій, принаймні для путіна, полягає в тому, що їхні втрати не враховуються як офіційні у війні.

Навіть диктатори стурбовані мстивими сім'ями загиблих солдатів і політичними наслідками поєднання великих втрат і мінімальних здобутків на полі бою.

Однак після нещодавнього розпорядження міністра оборони Сєргєя Шойгу про те, що всі ПВК повинні підписати контракти з Міністерством оборони, вони, по суті, поглинаються російськими збройними силами.

Багато хто з цих найманців, як і "ваґнерівці", скоріш за все, звільняться, ніж підпишуть контракти. Це позбавить росіян сил на місцях і, ймовірно, призведе до збільшення кількості цих добре озброєних головорізів у вразливих регіонах Африки та за її межами.

Інтелектуальний аспект. Форма корозії російської армії

Це також матиме наслідки для інтелектуального виміру російської військової сили. Обґрунтування війни було фатально підірвано Прігожиним. Він "перейшов Рубікон" у своєму бунті, коли минулого тижня випустив відео, в якому поставив під сумнів мету російського вторгнення в Україну у 2022 році.

У цьому відео Прігожин описав альтернативну причину "спеціальної військової операції" путіна, поклавши відповідальність за вторгнення на російську еліту.

На війні мета має значення. Вона забезпечує натхнення, заради якого солдати ризикують життям. Відкритий підрив стратегічного обґрунтування війни стане формою інтелектуальної корозії російської бойової сили.

Моральна складова. Дефіцит довіри до командування не відобразиться на результатах, але Україна ним скористається

Це підводить нас до останнього елементу бойової потужності росії, на який вплинули події минулих вихідних: моральні елементи.

Моральні аспекти бойової потужності включають в себе такі речі, як бойовий дух, цінності та етична позиція військових організацій, те, як взаємодіють і довіряють один одному різні рівні організації, а також їхній загальний моральний дух. Ці питання, ймовірно, стануть предметом дедалі більшої уваги тих, хто вивчає російську армію.

Те, що багато військових та інших служб безпеки просто "залишилися вдома" під час цього заколоту, а деякі підрозділи приєдналися до "Вагнера", свідчить про те, що росія стала крихкою державою і що існує глибоке незадоволення правлінням путіна.

У російських збройних силах багато командирів в Україні та за її межами відчуватимуть глибокий дискомфорт щодо лояльності різних підрозділів. Серед вищого керівництва триватиме невпевненість у тому, кому вони можуть довіряти у своєму підпорядкуванні – вище і нижче їхніх підлеглих.

Вже є повідомлення про те, що колишній головнокомандувач російськими військами в Україні генерал Суровікін знав про плани Прігожина заздалегідь. Це виявиться роз'їдаючим фактором для російської системи, і брак довіри, ймовірно, простромить всю вертикаль влади аж до офісу президента.

Дефіцит довіри з боку військовослужбовців і співробітників сил безпеки, а також широкої громадськості погіршить моральний дух командирів і солдатів на місцях. І хоча це ще не відобразиться на результатах бойових дій, це посилить тиск, на який наразі наражаються російські війська під час нинішнього українського наступу.

Про заколот Прігожина ще багато чого належить з'ясувати, і, безумовно, будуть елементи, які, можливо, ніколи не стануть надбанням громадськості. Але сцени збиття літаків російських ВПС їхніми співвітчизниками стануть шоком для російських військових.

Це безповоротно змінить статус приватних військових компаній в росії. А бунт повільно, з часом, роз'їдатиме боєздатність російської армії.

Українці, які знають російських військових краще, ніж будь-хто на планеті, обов'язково цим скористаються.

Джерело: ABC News