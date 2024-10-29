Замість рішучих дій Шольц п'є каву з Байденом. Європейську безпеку не можна шукати в минулому – Фрідріх Мерц

Лідер Християнських демократів Німеччини та кандидат у канцлери ФРН Фрідріх Мерц у програмній статті для Project Syndicate вказує на хибність політики європейських країн щодо політичного лідерства і покладання всіх надій на США. Критикує він і політику підтримки України, оскільки вважає, що вона має бути більш проактивною з тиском на росію.

Стара Європа часів Холодної війни шукала втіхи в минулому і впевненості в одноосібному лідерстві США, яке визначало епоху. На жаль, коли йдеться про власну безпеку, Європа, здається, залишається у викривленні часу й застрягла десь до 1989 року.

Коротка поїздка до Німеччини замість запланованого державного візиту. Замість конференції у Рамштайні – чотиристороння зустріч у канцелярії для координації майбутньої допомоги Україні за участю близько 50 країн, включно з численними главами держав та урядів. Ураган "Мілтон" у Флориді завадив президенту США Джо Байдену дотримуватися запланованого маршруту, і вся європейська політична сцена була збита з курсу.

Немає іншого способу описати події останніх 14 днів. Гірше того, те, що сталося, або, точніше, те, що не сталося в Німеччині, ілюструє занедбаність європейської зовнішньої та безпекової політики в критичний момент.

Чому конференцію в Рамштайні довелося скасувати? Чи тільки тому, що американський президент не зміг бути присутнім на ній? Невже європейці були недостатньо сильні, щоб провести конференцію без його участі, або, в разі необхідності, за присутності держсекретаря чи міністра оборони США?

Щойно укладений оборонний пакт між Німеччиною та Великою Британією свідчить про те, що там, де є воля, можна діяти. Але Європі потрібно більше, ніж такі вузькоспеціалізовані двосторонні угоди, якими б позитивними вони не були.

Причина цілком очевидна: Україна відчайдушно чекає на допомогу. Третя зима війни, яку путін розпочав у лютому 2022 року, вже не за горами, і ситуація в країні погіршується з кожним тижнем. Те, що Україна отримає "всю необхідну допомогу, і вона отримуватиме її стільки, скільки їй буде потрібно", – ось уже два з половиною роки є рутинним рефреном, який можна почути в більшості європейських столиць, особливо з вуст німецького уряду. Але це твердження просто помилкове, скільки б разів його не повторювали.

Історія допомоги Україні – це історія постійних коливань і вагань, вичікування і тактики. Коли ніщо інше не допомагає, американський президент покликаний зламати політичний глухий кут.

Але Байден провів більшу частину цього року, до свого виходу з президентських перегонів, у передвиборчій кампанії. Зараз він перебуває у прощальному турне. Новий президент буде обраний 5 листопада, і якщо ним стане Дональд Трамп, європейцям не буде куди сховатися. Скасована конференція у Рамштайні була б ідеальною можливістю для Європи нарешті взяти на себе ініціативу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц мав би показати, що Zeitenwende ("переломний момент"), який Шольц оголосив після російського вторгнення, означає для Європи в цілому. Разом із Францією та Великою Британією він мав би зробити чіткі заяви путіну: якщо протягом 24 годин ви не припините війну терору проти цивільного населення України, вони могли б сказати, що обмеження на дальність озброєнь, які постачаються в Україну, будуть зняті.

Якби цього було недостатньо, можна було б додати, що Німеччина надасть Україні крилаті ракети Taurus, аби допомогти знищити шляхи постачання російської армії в країну. Франція і Велика Британія вже постачають крилаті ракети з дальністю, необхідною для ураження ліній постачання російської армії, і, очевидно, готові піти цим шляхом.

Страх і відчайдушна надія зобразити себе "канцлером миру" незадовго до федеральних виборів у Німеччині наступного року стали домінуючими мотивами Шольца. Але "страх – мати будь-якої жорстокості", як казав французький філософ шістнадцятого століття Мішель де Монтень. Президент Франції Еммануель Макрон, без сумніву, читав Монтеня і розуміє це застереження.

Замість того, щоб діяти рішуче в Рамштайні, Шольц випив кави з Байденом незадовго до того, як президент США був нагороджений спеціальним ступенем ордена "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина". Але ця церемонія нагородження стала моментом, який об'єднав Велику Британію, Францію, Німеччину і США лише в ностальгії, а не у визначенні рішучих дій і цілеспрямованості, яких сьогодні потребує Європа.

Насправді, церемонія нагадувала про те, як поводився уряд Німеччини в роки перед падінням Берлінської стіни і возз'єднанням, перед тим, як було подолано поділ Європи, до війни в Україні. Стара Європа часів Холодної війни шукала розради в минулому і довіри до одноосібного лідерства США, яке визначало епоху. Про те, що європейці приймають власні рішення, тоді рідко хто навіть замислювався. Наприклад, ніхто навіть не подумав запросити польського прем'єр-міністра Дональда Туска на зустріч у Берліні?

Від'їзд Байдена до Вашингтона після перерваної конференції в Рамштайні і скороченої зустрічі у берлінській канцелярії в майбутньому може набути майже символічного значення: останній довголітній президент США-атлантист прощається з Європою. А європейці, без лідерства і без найменшого уявлення про те, що чекає на них попереду, махають йому на прощання, мрійливо згадуючи старі добрі часи.

Джерело: Project Syndicate