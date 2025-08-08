Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Зеленському потрібна підтримка на майбутніх мирних переговорах між Трампом і путіним щодо України, щоб запобігти тиску з боку двох лідерів, яких він називає "тиранами". Воллес наголошує, що український президент, попри свою хоробрість, все ж потребує підтримки європейських союзників аби не отримати невигідну угоду. За його словами, участь європейської ядерної держави у переговорах є критично важливою для забезпечення справедливого мирного процесу.

Український президент є "хороброю людиною", але йому потрібна підтримка, щоб дати відсіч двом тиранам, цитує колишнього міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса британська The Telegraph. За словами Бена Воллеса, Велика Британія повинна бути запрошена на мирні переговори, щоб зупинити знущання Трампа і путіна над Зеленським.

Відомо, що Трамп проведе переговори з путіним вже наступного тижня, а потім відбудуться тристоронні переговори з Зеленським. Європейські країни не братимуть участі в цих переговорах. Воллес заявив, що "європейська сила" повинна бути "в кімнаті", щоб Україна не була змушена погодитися на незадовільну угоду.

На запитання, чи вважає він, що існує ймовірність того, що Трамп може "примусити" Україну погодитися на те, чого вона насправді не хоче, Воллес відповів Times Radio: "Так, це викликає занепокоєння, і я думаю, що саме тому в НАТО є ще дві ядерні держави, Франція і Велика Британія, і я вважаю, що важливо, щоб у тій кімнаті була присутня європейська держава".

"Оскільки і Трамп, і путін відомі як тирани, вони постійно тиснуть на людей, і я не думаю, що двоє тиранів проти Зеленського, який є хороброю людиною, обов'язково дадуть правильні результати. Якщо це буде мирний процес, то ті люди, які мають у цьому особисту зацікавленість, а саме європейці, Україна і, звичайно, Сполучені Штати, повинні брати участь у цьому мирному процесі", – вважає Бен Воллес.

Як зазначає The Telegraph, оголошення про переговори породило надію, що після більш ніж трьох років інтенсивних бойових дій конфлікт може бути завершений. Після телефонної розмови з президентом США Зеленський заявив, що, на його думку, росія "зараз більш схильна до перемир'я".

Тим часом, зауважує видання, радник путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що саміт може відбутися наступного тижня в місці, яке "в принципі" вже визначено. Однак він відкинув можливість участі Зеленського в саміті. Це сталося після того, як Стів Віткофф, спеціальний посланник Трампа, провів тригодинну зустріч з російським президентом у Москві.

Водночас Трамп посилив тиск на путіна, запровадивши нові санкції та оголосивши росію "надзвичайною загрозою" для США. Зокрема, Трамп наклав на Індію додаткові 25-відсоткові торговельні мита за закупівлю російської нафти, яка є важливим джерелом доходу для Кремля.

Як зазначає The Telegraph, не зрозуміло, як оголошення про зустріч вплине на встановлений Трампом п'ятничний термін, до якого росія повинна припинити вбивства або зіткнутися з економічними санкціями.

Видання нагадує, що ця зустріч стане першим самітом США і росії з 2021 року, коли колишній президент США Джо Байден зустрівся з путіним у Женеві. І це, на думку британських журналістів, буде важливою віхою в зусиллях Трампа покласти край війні, хоча немає гарантій, що це зупинить бойові дії, оскільки Москва і Київ залишаються далекими один від одного в своїх умовах миру. За даними ООН, війна забрала життя десятків тисяч військових з обох сторін, а також понад 12 000 українських цивільних осіб.

Західні чиновники неодноразово звинувачували путіна в тому, що він затягує мирні переговори, щоб дати російським військам час захопити більше української території. Раніше путін не йшов на жодні поступки, заявляючи, що погодиться лише на укладення миру на своїх умовах, що, на думку України, рівнозначно її капітуляції, завершує публікацію The Telegraph.

