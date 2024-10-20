Заяви про ядерну зброю – це дитячі фантазії. Буряти замість корейців – Том Купер

Том Купер зробив черговий звіт про ситуацію на фронті за останні кілька днів минулого тижня. Спочатку він у притаманному йому стилі повного сарказму критикує Зеленського та Сирського за спосіб ведення війни, а також вважає, що Повітряні сили не покращили ситуацію з часу звільнення Олещука. Наземна війна також не дуже сприятлива для ЗСУ, вважає Купер.

Мушу зізнатися, кілька днів тому я серйозно думав про те, щоб взяти кілька вихідних після роботи над "Країною мрій". "З'єднувати крапки над "і" – це виснажливо. На жаль, відтоді справи не покращилися: навпаки, з'явилося кілька "новин дня". І ось я знову тут.

Перша новина полягає в тому, що, за словами найкрутішого-супер-турбо-найкращого-найдивовижнішого генерала всіх часів і народів, Північна Корея розгортає війська в Україні, щоб воювати на боці росії.

Провідні ЗМІ на "Заході" (включно з Південною Кореєю) піднімають галас, численні зомбовані ідіоти виступають з суворими попередженнями на адресу Пхеньяну. …і щонайменше два відео (ось одне з них) тим часом облетіли соціальні мережі, на яких нібито показано, як перші північнокорейські війська отримують форму всрф, а потім марширують до своїх тренувальних полігонів. Дійсно, є супутникові фотографії, які інтерпретуються як інтенсивний рух транспорту в районі Сергіївки, що має стати базою для розгортання північнокорейських військ... Тепер кожен (і його/її найближчі родичі) очікують, що війська КНДР вступлять у бій приблизно 1 листопада... І дійсно: американські журналісти, зазвичай ті ж самі персонажі, які не можуть знайти доказів того, що ізраїльтяни коли-небудь робили щось погане – вже знайшли джерела в Південній Кореї, згідно з якими північнокорейці відправляють 11 000... вибачте, 120 000... ні, вибачте: цифра збільшується, поки я набираю ці рядки... 400 000 (і це ще не кінець) "спецназівців" до росії...

Перше, що спало мені на думку, коли я це почув, – чи не була це розвідка на кшталт "росіяни не збираються вторгатися"; "Києву нічого не загрожує"; "півдню України нічого не загрожує"; "лінії Суровікіна немає, а якщо і є, то нічого страшного"; "наступного літа будемо купатися в Азовському морі"; "Іран постачає балістичні ракети в росію"...?

Дурний я: вирішив спробувати перевірити за допомогою контактів у росії. За іронією долі, ті кілька росіян, з якими мені довелося спілкуватися, були введені в оману подібними повідомленнями... Принаймні, поки не стало відомо, що великий контингент бурятів ось-ось прибуде на поле бою. Тепер вони кажуть, що для них (росіян) "буряти" – це, де-факто, "те ж саме, що й корейці". І, що найважливіше для них: буряти відносно добре навчені та виконують їхні накази...

Можливо, деякі українці дотримуються такої ж думки, і буряти = такі ж, як корейці?

Але нехай. Не можу не додати, що деякі інші росіяни мають інше, хоча й не менш просте пояснення: у них закінчилися в'язні, і тому їм потрібні корейці...

Суть в тому, що не можу не застерегти щодо цієї справи. Після 10,5 років цієї колотнечі очевидно, що звіти ультра-віз-банг українських спецслужб нагадують лотерею: все можливо...

А тепер серйозно: не сумнівайтеся, будь ласка, я такий радий, що в Україні є служба військової розвідки... і вона працює так добре, що я не можу сказати. Майже так само добре, як українське Міністерство цифрових технологій. Що є дуууже великим сюрпризом...

А саме, начальник цієї інстанції, Федоров, був спійманий на брехні. А отже, і Зеленського спіймали на брехні (бо він тим часом повторив ту ж саму заяву).

Федоров заявив, що за останній рік ЗСУ отримали "1 мільйон безпілотників FPV".

Чесно кажучи, я був би радий, якби це була правда.

Проблема: це неможливо. Будь ласка, зверніть увагу: "1 мільйон безпілотників за 12 місяців" означає виробництво (і швидкість використання) близько 2 739 БПЛА на день. Тому що... ну... ходять чутки... хтось сказав... чи був це дядько мого сусіда третього ступеня... чи написав... чи десь в інтернеті? ...що 1 000 000 поділити на 365 буде 2 739... чи щось таке... хто може знати напевно... ніхто не може вирахувати такі речі...

Так чи інакше... насправді, українських цифр немає. Вони невідомі. Настільки, що я сумніваюся, що навіть Федоров міг би точно сказати.

Що відомо точно, так це те, що близько 400+ українських компаній зареєстровано з кодом діяльності "30.30". Це означає "виробництво літальних і космічних апаратів". Наскільки мені відомо, вони, безумовно, виробляють близько 100 БПЛА на день, але всіх типів, а не тільки FPV.

Але, гаразд: люди вимагають від мене оптимізму. Тому спробуємо інший підхід. Виходячи з цифр, які можна прочитати тут (це одне з найбільш поінформованих джерел на цю тему), заяву Федорова просто не можна сприймати за чисту монету.

У кращому випадку, агентурна розвідка стверджує, що ЗСУ витрачає "в 2-3 рази більше FPV-дронів, ніж росіяни". Гаразд, тоді давайте порахуємо (це так просто, що навіть я можу це зробити): згідно з наведеним вище посиланням, росіяни використовували "250-300 на день станом на червень", а потім "до 550 на день".

Припустимо, це 500 російських БПЛА на день в середньому... протягом 12 місяців поспіль... і припустимо, що українці використовують не в 2, а в 3 рази більше. Я сумніваюся, що це так, але давайте будемо оптимістами: ви вимагали, щоб я був оптимістом... Отже, це 1500 українських FPV на день в середньому... протягом 12 місяців поспіль. Що ж, перепрошую, але: в такому випадку... 1500х365= 547 500. Значить: Україна могла виготовити і передати ЗСУ близько 547 500 FPV за 12 місяців.

Максимум. І це тому, що мені сказали бути оптимістом.

Звісно, мікро-виробництво, яке не фінансується Міністерством цифрових технологій (тому що Міністерство оборони дуже любить БПЛА, але не може підписати жодного замовлення), кошти від пожертвувань, а також військовослужбовці ЗСУ купують БПЛА самостійно і таке інше… це додає, скажімо (це припущення), близько 150 000... давайте додамо ентузіазму і скажімо 200 000 БПЛА.

Мабуть, це не досягнення Федорова. І тим більше не Зеленського. Але давайте будемо оптимістами і спробуємо зробити їх щасливими. І тебе теж, дорогий читачу.

Справа в тому, що якщо Федорову (і Зеленському) не вдалося суперсекретно збільшити виробництво до більш ніж 3 000 БПЛА на день (можливо, у власному гаражі (гаражах), можливо, залучивши до роботи своїх дружин і дітей, і це 24/7?), то історія з "1 мільйоном БПЛА, виготовлених за останні 12 місяців" просто не відповідає дійсності. І робити такі заяви публічно – це брехня. Тим більше, що Китай, як повідомлялося на початку цього місяця, ввів різкі обмеження на експорт комплектуючих для БПЛА в Україну (особливо гвинтів), створивши значні проблеми для країни, де основна маса виробництва БПЛА залежить від імпорту "готових до використання" деталей.

Звісно, завжди є альтернатива. Наприклад, є якийсь супер-надсекретний склад (настільки секретний, що мені доведеться накласти на себе руки, якщо я коли-небудь про нього дізнаюся), де логістичні служби ЗСУ бункерують 300 000+ БПЛА і не передають їх у війська, які їх потребують, терміново...

Вибирайте самі.

На жаль, більш імовірно, що я маю рацію, а вони брешуть. Докази цього надав ніхто інший, як сам Зеленський. Два дні тому він взяв участь у конференції цього фантастично демократичного і прозорого органу під назвою "Європейська рада". Одразу після цього він дав пресконференцію, під час якої зробив усе можливе, щоб надати численні докази чи то власних ілюзій, чи то ілюзій Єрмака (яка різниця?) та дилетантства.

По суті, Зеленський пояснив, що в України є два варіанти: або її приймають до НАТО, або вона повинна мати ядерну зброю.

(Звісно, він тут же "підкреслив", що віддає перевагу вступу до НАТО...)

Перша асоціація, яка прийшла мені в голову, – це сцена з матір'ю та її 5 чи 6-річною дитиною в магазині іграшок. Дитина: Мамо, мамо, я хочу цю іграшку! Мама: Ні, вибач, не зараз. Дитина: Але, мамо, мамо, я хочу цю іграшку! Мама: Ні. Давай, рухайся. Дитина: Буууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу!

Шановний пане Президенте... до вашого відома: з ядерною зброєю і "Заходом" все так. Або вони у вас є, але ви про них не патякаєте на публіку, або ви взагалі не патякаєте на цю тему. Інакше подібний ідіотизм має лише три наслідки:

1) всі "зомбовані ідіоти" на тому "Заході" підрум'янюють свої труси;

2) ви – "негідник", а отже, однозначно не в їхньому "ексклюзивному клубі"; і

3) до вас застосовані суворі санкції.

Але гаразд. Я маю бути більш оптимістичним, і тому: припустимо, Україна зробить свою ядерну зброю. Звісно, все для цього є, і зібрати кілька "пристроїв", "колисок", якщо хочете, справа кількох тижнів для українських ядерників.

А далі?

Що далі?

Як 1, 5, 10 українських ядерних бомб змінять ситуацію на полі бою? Як це переконає Пуддінга здатися і вийти з України?

Хіба що Зеленський потім має намір їх розгорнути, що, звичайно, своєю чергою, призведе до російської відплати в стилі, на який НАТО доведеться відповісти в стилі...

... що підводить мене до наступного питання: чи має Україна надійну систему доставки ядерної зброї? Щось, у чому Ви, пане Президенте, можете бути впевнені на 1000%, може пронести цю люльку, скажімо, на 100, 500, 700 або близько того кілометрів і "влучити" – принаймні, куди завгодно в межах 2000 метрів від точки прицілювання...?

Перш за все, пане Зеленський: на яких "союзників" ви розраховуєте, що вони будуть щасливі, якщо ви публічно шантажуватимете їх українською здатністю розробляти ядерну зброю?

І наостанок: так, звісно, багато хто пояснить це тисячами вагомих причин, але ви серйозно вважаєте, що нікого не турбуватимуть західні санкції проти України, якщо остання створить ядерну зброю?

Подивіться на Пакистан. Вони "випробували свою ядерну зброю", було кілька років санкцій, а потім все було добре, чи не так? Так, звісно. Просто Пакистану доводиться мати Китай і Саудівську Аравію, щоб оплачувати свої рахунки, і тому він може збанкрутувати, розробляючи... щось, що не спрацювало; настільки, що китайцям довелося позичити їм трохи для "пакистанських випробувань"...

Не соромтеся виправляти мене, якщо я помиляюся, але останнє, що я чув, вибачте: Україна не має ні Китаю, ні Саудівської Аравії, щоб спонсорувати її.

Інакше кажучи: це не просто дилетантизм. Це політичний примітивізм 1-го класу. Те, чого треба вчити дітей у школах, щоб вони ніколи в житті не робили таких ідіотських помилок.

А тепер згадаймо про "збройні сили", які мали б керувати цими ядерними боєголовками...

Виявляється, ще наприкінці вересня, в останні дні боїв під Вугледаром (тобто, коли було вже пізно), славний головнокомандувач ЗСУ генерал Сирський вирішив у звичній для себе манері "посилити" 72-гу мехбригаду у Вугледарі. Шляхом розгортання кількох батальйонів. А оскільки для таких геніальних стратегів, як Сирський, "батальйон є батальйон", він вирішив посилити 72-гу двома батальйонами територіальної оборони. А саме: 186-м і 189-м зі складу 123-ї бригади тероборони.

В результаті мало того, що половина обох батальйонів, плюс 100 чоловік з третьої ланки цієї бригади, 187-го батальйону, дезертирували на знак протесту, так ще й командир 186-го майор Ігор Гриб покінчив життя самогубством.

Чому?

Тому що він (і його підлеглі) знали, що його підрозділ не підготовлений і не оснащений для виконання завдання, і що в результаті всі його бійці загинуть, і то за те, що взагалі нічого не досягнуть.

Звісно, Сирському було байдуже...

Але, будь ласка, зверніть увагу, коли будете читати цю статтю: коли хтось думає про "дезертирів", він зазвичай думає про людей, які "зникають". Ховаються, щоб не воювати.

Але ці "дезертири" з 123-ї бригади – ні: вони разом зі своїми сім'ями вийшли на публічні протести проти ідіотського рішення Сирського.

Читай: війська готові воювати. Але не тоді, коли вони не навчені і не оснащені для виконання цього завдання. І тим більше, якщо ними командують люди, про яких вони знають, що вони некомпетентні.

А тепер подумайте: це та "армія", з якою Зеленський хоче стати членом НАТО? Одразу, без жодних зволікань?

Нічого собі!

А тепер уявіть, що ЗСУ Сирського вступає в НАТО. І Сирський (або хтось із його некомпетентних приятелів) отримує призначення командувати "батальйонами", що складаються з німецьких, латвійських, польських, італійських, іспанських, можливо, американських військ.., а потім розбазарює їх, дозволяючи їм гинути тисячами, тому що українським генералам просто начхати на втрати своїх підрозділів... Ось це було б "весело"... Справжня "країна мрій".

Загалом: вибачте, не можу не зробити висновок, пане Зеленський, що я не вважаю ані вас, ані ваших вищих військових командирів достатньо притомними і свідомими, щоб гратися з такими речами, як ядерна зброя.

Повітряна/ракетна війна. 15 жовтня ПСУ заявила, що збила 12 і заглушила 4 з 17 "Шахедів", які росіяни запустили в повітряний простір України протягом попередньої ночі. Цікаво, що ПСУ не повідомила майже нічого іншого, що не менш цікаво, тому що московські "тупоголові командири" стверджують, що в ніч з 14 на 15 жовтня вони атакували "об'єкти військової інфраструктури" в Чернігові, Сумах, Черкасах, Кіровограді та Миколаєві, використовуючи комбінацію ударних БПЛА "Герань-2" (тобто "Шахед"), "Іскандер-М" і керовані ракети Х-59/69. Крім того, вони повідомили, що в Миколаєві вони атакували місцевий "Бронетанковий завод", де обслуговують і ремонтують техніку західного виробництва, такі як "Леопард" і "Челленджер", БТРи тощо: за їхніми словами, удар п'ятьма ракетами зруйнував два цехи і знищив приміщення площею 600 квадратних метрів.

Звісно, "росіяни та їхні претензії"..., але як щодо "ПСУ та її претензій"? Ви думаєте, що стало краще після того, як Зеленський звільнив Олещука?

Ха-ха.

Справа в тому, що близько тижня тому заява ПСУ призвела до того, що в Україні з'явилися чутки про те, що після 48 днів безперервних ударів такого роду, а потім одного з нещодавніх ударів українських БПЛА по одному зі складів "Шахедів" в росії, у росіян не вистачає таких ударних БПЛА.

Що ж, все це було доведено в ніч з 15 на 16 жовтня, коли ПСУ повідомила, що росіяни перекинули в повітряний простір України 136 "Шахедів". Станом на 07.00 год. 51 з них було заявлено як збиті, а 60 – як заглушені засобами радіоелектронної боротьби, тоді як проти решти ще тривала боротьба...

Чим не похвалилася ПСУ, так це тим, що з 6 жовтня росіяни нищать портові споруди Одеси (і Миколаєва) балістичними ракетами "Іскандер-М". Гадаєте, я вже згадував про два торгові судна, які були обстріляні 12 жовтня(Shui Spirit і Paresa)? Через два дні, 14 жовтня, вони також вразили судна NS Moon (зареєстроване в Белізі) і Optima (Палау), пошкодивши багато об'єктів портової інфраструктури, кранів, вантажних терміналів і пунктів контролю транспортних засобів. Відомо про трьох загиблих.

Поруч з цим вони стверджують, що влучили в "базу натовських найманців". Але навіть московські "тупоголові командири" можуть тим часом переграти офіційний Київ. Наприклад, вони стверджують, що ці судна "доставляли зброю в Україну". Наприклад: "Бойовий катер шведського виробництва 90-х років". Дійсно, вони кажуть, що "Оптима" використовувалося як носій безпілотних надводних кораблів для нанесення ударів по цілях у Криму. Я сумніваюся, що це правда. Однак та частина, де московські "тупоголові командири" стверджують, що ті ж самі судна були задіяні в експорті українського зерна – це правда. І, принаймні цього разу, та ще й під час війни, націлювання на вороже джерело доходу є просто законною справою.

Цікаво тільки, чому офіційний Київ про все це мовчить? Де тепер радість з приводу "краху російської блокади українських чорноморських портів", яка лунала кілька тижнів тому...?

Звісно, російський "шахедінг" України продовжився. 18 жовтня ПСУ з гордістю заявила, що збила 80 зі 135 виявлених ударних БПЛА... ще 44 були заглушені, два залетіли в повітряний простір Білорусі... гм... тож, 9 все ж таки пролетіли і набрали очки?

Мабуть, черговий з цих "оборонних успіхів", таких популярних у наш час, особливо після Ізраїлю від 1 жовтня 2024 року...

...ех... якби тільки війська ПСУ та ЗСУ могли дозволити собі витрачати час на всі ці фантазії, ілюзії, мрії та вигадки...

На щастя для всіх нас: їм навіть не спадає на думку це зробити. Так, за останні кілька днів вони хаймарснули кілька місць за російською лінією фронту (вочевидь, Trio Fantasticus змилостивилися і знову відправили в Україну кілька модифікованих снарядів). Зокрема, лише на півдні Запоріжжя вони розгромили скупчення військ на двох чи трьох полігонах (наприклад, тут); потім зруйнували міст на річці Конка біля Олешків тощо.

Однієї ночі Україна завдала ударів по кількох об'єктах у Брянську. Вочевидь, влучили кілька разів – або росіяни все збили, і на землю впали уламки, які щось підпалили... Можливо, що важливіше, або для того, щоб звільнити шлях для ударних БПЛА: ЗСУ підбили радіолокаційний комплекс 1К148 "Ястреб-АБ" десь на Луганщині.

Удар касетною бомбою по одному з полігонів всрф на півдні Запоріжжя, ймовірно, 16 або 17 жовтня. Судячи з того, що було видно, ця бомба влучила приблизно у взвод російської піхоти.

Наземна війна. Загалом, так, я можу підтвердити ту частину звіту Подоляка від 14 жовтня, згідно з якою ЗСУ покращили ротацію своїх військ. Це не набагато, але, на мій подив, рано вранці 16 жовтня я зрозумів, що знаю щонайменше про чотири бригади, які були відведені з лінії фронту, а тим часом проходять реорганізацію і навіть деяке переформування. На жаль, я не буду вдаватися в подробиці про те, які саме підрозділи і куди. Я залишаю це на розсуд московських "тупоголових командирів". Крім того, я не впевнений, наскільки тиждень-два відпочинку для цих підрозділів можна вважати "створенням резерву".., але... хо-хо-хо... (мабуть, знову замало курив...)... ви ж хотіли, щоб я сказав щось оптимістичне. Навіть ентузіастичне. Так ось...

Курська область... Проблема з цією українською операцією проста. Настільки, що Зеленський, Сирський і всі їхні славні генерали повинні були знати певні речі з самого початку... за винятком, звісно, того, що вони ще більші військові дилетанти, ніж я. Чорт забирай, командир 80-ї повітряно-десантної знав це, саме тому він звільнився і подав у відставку, коли йому повідомили про цю операцію...

А саме,

Якщо ЗСУ були відправлені в росію з метою розгромити всрф (і, можливо, ВДВ теж) в маневреному бою (див.: "Wildschweinjagd"), таким чином змусивши московських "тупоголових командирів" вивести свої підрозділи з території України, то вони перевиконали поставлену мету. Вона вже розгромила близько двох десятків полків, змусила росіян вивести частини з північної Харківщини та південного Запоріжжя. Більше того, вона захопила величезні багатства документації ФСБ. Тож, якого біса вони там досі роблять? Краще замінувати все, потім відступити, перегрупуватися і повторити навчання в іншій точці, поки росіяни не зрозуміли, що відбувається. Але, Якщо ЗСУ були відправлені в росію з метою захоплення території як предмет торгу, то це був чистий ідіотизм. Абсолютно безглуздим заняттям. З тієї ж причини, з якої ЗСУ не можуть утримувати лінію фронту в Україні: тому що ними командує ілюзіоніст, який командує через свого некомпетентного мікроменеджера, за підтримки цілого Генштабу некомпетентних людей, що призводить до нездатності ЗСУ утримувати територію. А якщо ЗСУ не можуть утримувати територію, то немає сенсу посилати їх в росію, щоб захопити територію, яка може бути використана як предмет торгу. Нарешті, Якщо ЗСУ були відправлені в росію з метою справити враження на зомбованих ідіотів на Заході, як, як можна очікувати, вирішив Зеленський... тоді навіщо витрачати 400+ військових (поки що загиблих в цій операції) з одних з найкращих батальйонів ЗСУ, плюс час, плюс багато незамінних боєприпасів, плюс багато дорогоцінних транспортних засобів – там, де їх можна було б використати набагато краще в Україні?

Якщо Адміністрація Зеленського несе відповідальність перед "народом" України, то їй краще пояснити це. І якнайшвидше. Тому що... ну, той самий знаменитий свербіж у мізинці підказує мені, що у "народу" Вугледара, Часового Яру, Піщаного, Кругляківки, Невського, Тернів є вагомі підстави сумніватися, а у Покровська, Торецька, Мирнограду, Гродівки, Красного Яру, Орлівки, Миколаївки, Желанного, Прохорівки, Новоселівки Першої, Уманська, Неталівки, Первомайського, Очеретиного, Бердичів, Авдіївки... та багато інших місць, втрачених за "останні кілька місяців", або таких, що ось-ось будуть втрачені, перебувають у маренні від щастя, що вони змушені тікати зі своїх домівок, які росіяни розтерли на порох (а потім розграбували все, що там є чи було), аби якийсь ідіот у Києві намагався справити враження на кількох офісних клерків у Вашингтоні, Берліні, Лондоні чи Парижі.

Але ж Генштаб-У вже знайшов рішення! Як щодо розгортання батальйонів територіальної оборони всередині росії?

Просто геніально.

Я навіть не намагаюся з'ясувати, чи дивує когось із "супермозків" у Києві те, що саме ці, погано навчені та погано оснащені підрозділи, стають першочерговими цілями російських контратак. Чому вони повинні перейматися "такими деталями", якщо, по суті, вони не можуть мислити далі того, скільки батальйонів вони розгорнули в якому секторі..?

Яке ж тоді здивування, коли спілкуєшся з росіянами, які там воюють, і вони розповідають, як захоплені в полон українські десантники просто кидають зброю і здаються в полон, а перед тим (поки їх не розстріляли без суду і слідства бандити з 155-ї морської піхотної бригади) відкрито заявляли, що не хочуть воювати за своїх "генералів-підарасів".

... Я знаю, що це неполіткоректно говорити, навіть цитувати, а також "рішуче підтримувати" (читай: зовсім не підтримувати) мою "Wildschweinjagd"-теорію: я покараю себе тим, що проведу решту дня в кутку, на колінах, молячись "Отче наш"... у той час як Київ зараз повинен знайти інший спосіб захопити більше росіян, щоб обміняти їх на ще більшу кількість українців, захоплених росіянами...Так чи інакше... з 15 жовтня, за підтримки масованого розгортання безпілотників FPV, керованих за допомогою електрооптичних кабелів (що робить їхнє глушіння майже неможливим), всрф та ВДВ знову перейшли в контрнаступ, розпочавши потужні атаки з Калинова в напрямку Кругленького, та з Любимівки на Зелений Шлях. ЗСУ утримували позиції на східній стороні Новоіванівки, в Леонідовому, Нижньому Клині та Товстому Лузі. 17 жовтня російська 155-та омсбр прорвалася повз Новоіванівку в напрямку Малої Локні та Кругленького: цього разу ситуацію врятувала 95-та повітряно-десантна, яка контратакою розбила цілу штурмову групу, що включала щонайменше 3 БТР-82 (докладніше тут). Не дивно, що ходять чутки, що вцілілі бійці 155-ї бригади, тим часом, відмовляються від повторного штурму.Про те, наскільки запеклими, а отже, часто хаотичними є бої останніх днів, свідчать кілька іронічних ситуацій. Наприклад, росіяни захопили майже неушкоджену бойову машину піхоти Stryker ЗСУ, а всередині знайшли картку з переліком підрозділів армії США.

Логічний висновок: цей екіпаж був зі США. Дійсно, "військовослужбовці армії США". "Найманці НАТО".

Коли хтось (там, в росії) запитав, де їхні тіла, був ще один логічний висновок: всі спалені...

Вибачте: не може не подобатися...

Ще одне велике досягнення росіяни святкують в районі Курська: "знищено третій Челленджер". Цього разу, судячи з усього, небезпідставно.

... і ще одне російське досягнення можна спостерігати на цьому відео, де БТР-82А 810-ї бригади морської піхоти незворушно їхав повз два Т-64а 17-ї танкової бригади. Екіпажі останніх були трохи здивовані: потім один з них натиснув на курок і підірвав російську машину.

Північна Харківщина... Українці продовжили наступ від Липців до Лук'янця; росіяни продовжують тиснути на центр Вовчанська.

Куп'янськ-Сватове... Так, велика російська мотоштурмова група була розбита 77-ю аеромобільною бригадою та підрозділом БПЛА "Тимур". Але росіянам вдалося увійти в Кругляківку, а отже, вийти до річки Оскіл і розрізати плацдарм ЗСУ на дві частини. Що ще гірше, в українців залишився лише напівзруйнований міст біля траси Чуйків-Сватове для забезпечення постачання своїх військ на Куп'янському плацдармі...

Бахмут... Тим часом, підтверджується, що росіяни мають два плацдарми на захід від каналу Сіверський Донець – Донбас: один на захід від Калинівки, інший – у Часовому Яру.

Торецьк... українська контратака минулих вихідних, схоже, не справила на всрф ніякого враження. Вони повернулися до наступу через центр на захід і південний захід.

Покровськ... після кількох невдалих спроб досягти Селидового, росіяни повернулися до спроб обійти з флангу 15-ї бригаду нацгвардії "Кара-Даг" атаками на північ і південь від міста. І вони розширили чотири з п'яти проривів ліній ЗСУ в районі Цюрупи – на захід ("там тільки поля") і в південному напрямку (Кремінна Балка, Ізмайлівка, Паралельне і Желанне Друге).

Південніше 3-й штурмова контратакувала Невське і відвоювала частину села.

Курахове: росіяни захопили Острівське.

Вугледар... Так, 79-а повітряно-десантна розбила 33 російські бойові броньовані машини, відбиваючи лише один штурм цього тижня, але все ж таки: росіяни увійшли в Катеринівку і завершили взяття Костянтинівки.

І це все. Залишаю вам можливість зробити власні висновки.

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