Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic

Опозиційне до адміністрації Трампа американське видання The Atlantic стверджує, що з ініціативи Пентагону, продаж зброї європейським союзникам призупиняється. Це неминуче призведе до проблем в збройовій галузі Америки і переорієнтує європейських замовників на інші ринки, зокрема й розвиток власного оборонного сектору. Втім, таке пригальмовування, не стосується поки закупівлі зброї для України. Але чи надовго?

В рамках програми "Америка перш за все" Міністерство оборони США накопичує запаси зброї, пише The Atlantic. За його словами, першою ознакою, що щось змінилося в підході США до продажу військової техніки Європі, стало рішення Данії про придбання системи ППО на багато мільярдів. Як зазначає видання, протягом декількох тижнів конкуруючі американські та французькі переговорники активно працювали над укладенням угоди з Данією. Але коли наблизився кінцевий термін, Пентагон раптово втратив інтерес.

"Ми не могли зрозуміти чому, – розповів виданню підрядник, який відстежував перемовини. – Здавалося все на поверхні, але їм просто це було не цікаво".

Потім, під час телефонної розмови з Державним департаментом на початку цього місяця, заступник міністра війни з питань політики Елбрідж Колбі заявив, що не вважає певні військові продажі іноземним країнам цінним. Він додав, що йому не подобається ідея продажу Данії ракет Patriot, оскільки їх не вистачає і вони повинні бути зарезервовані для використання США в разі потреби. Про це розповіли чиновники, які говорили на умовах анонімності, оскільки не були уповноважені обговорювати цю чутливу і динамічну ситуацію.

Як зауважує The Atlantic, ці коментарі Колбі здивували деяких державних чиновників, та невдозі зʼясувалося, що доступ обмежують не лише Данії. Чинні та колишні урядовці повідомили виданню, що Пентагон визначив деякі види озброєння як дефіцитні, і вживає заходів для блокування нових запитів з Європи на ці системи. Співрозмовникам видання не було одразу зрозуміло, як довго триватиме це обмеження, скільки позицій у списку і чи може він розширитися.

The Atlantic наголошує, що побоювання щодо нестачі Patriot існують місяцями: за даними Міністерства оборони, США мають лише близько 25% ракет-перехоплювачів, необхідних для військових планів Пентагону. Але Patriot насправді не має європейського аналога, що робить його цінною і дуже затребуваною системою на континенті, який нещодавно усвідомив ризики повітряних атак. Це наочно підтвердилося після заяви Естонії, члена НАТО, що російські військові літаки порушили її повітряний простір.

Якщо затримка буде тривалою, підкреслює The Atlantic, це може призвести до нових розбіжностей із союзниками, послаблення їхньої оборони в час, коли росія становить безпосередню загрозу, та зменшення військового впливу США на континенті. Така зміна також означатиме втрату мільярдів доларів державних і приватних доходів, скорочення кількості робочих місць в оборонній промисловості, обмеження асортименту продукції та скорочення досліджень і розробок.

Зрештою минулого тижня Данія підписала угоду на $9,1 млрд про придбання далекобійних систем ППО, вироблених спільним франко-італійським підприємством, а також систем середньої дальності у Норвегії, Німеччині або Франції. Це була найбільша в історії Данії закупівля озброєнь.

Як вважає The Atlantic, продаж військової техніки вже давно є ключовим інструментом зовнішньої політики США – способом забезпечити національні інтереси за кордоном, зміцнюючи оборонні можливості дружніх країн. Сполучені Штати вперше почали продавати військову техніку дружнім країнам задля зміцнення союзів в розпал холодної війни та розширення свого впливу за кордоном.

Видання нагадує, що американські протикорабельні ракети, реактивні системи та винищувачі посилюють здатність Тайваню захищатися від загрози китайського вторгнення. Іноземні військові продажі Ізраїлю, хоч і суперечливі, захистили країну від багатьох атак, включаючи нещодавні з боку Хамасу та Ірану. І саме завдяки американським системам ППО, протитанковим ракетам, бронетранспортерам та іншій артилерії, частину якої придбали європейські країни, а потім передали Україні, Київ не впав в ході повномасштабного вторгнення росії. Це лише кілька прикладів того, що у 2024 фінансовому році сягнуло $117,9 мільярда трансферів.

Проте, на думку The Atlantic, пріоритети змінилися відтоді як у вищих ешелонах другої адміністрації Трампа побільшало прихильників "Америка перш за все". Схоже, адміністрація готова віддавати перевагу поповненню американських запасів над відносинами з давніми союзниками. Але, зауважує видання, було б нетипово, якби таке важливе рішення ухвалювалося без широкого залучення та аналізу з боку урядових установ, особливо Держдепартаменту.

Прес-секретар Пентагону Кінгслі Вілсон назвав будь-які припущення про те, що Колбі таємно виконував політичні рішення "абсурдними", додавши, що він "живе і дихає співпрацею зі своїми колегами з міжвідомчих структур та Міністерства війни" (Трамп дав Пентагону "додаткову назву" – Міністерство війни). Вілсон не відповів на запитання, чи справді США призупинили нові замовлення певних видів озброєнь від європейських країн.

Радник Держдепартаменту Майкл Нідам відкинув припущення, що відомство застали зненацька. "Хто намагається вибудувати історію про розкол між Держдепом і Міністерством війни, робить це тому, що виступає проти програми президента Трампа "Америка перш за все", – відповів він виданню у електронному листуванні.

Посадовці та спостерігачі за адміністрацією Трампа кажуть, що ця зміна відповідає переконанням Колбі: Китай – єдина країна, яка має амбіції, ресурси та військову міць, аби скинути США з п’єдесталу провідної наддержави. Єдиний спосіб зупинити його прагнення до глобального домінування, на думку Колбі, це щоб США спрямували максимум можливостей на забезпечення безпеки у Західній частині Тихого океану, навіть ціною європейської безпеки.

The Atlantic нагадує, що кілька європейських країн передали Україні частину своєї найкращої зброї для оборони від російського вторгнення, а натомість купували американську зброю, щоб відновити запаси. Трамп тисне на держави НАТО, аби вони більше брали на себе тягар європейської безпеки. Посадовці кажуть, що нинішні обговорення призупинення не стосуються зброї, яку передають Україні безпосередньо, вона постачається за окремою програмою. Втім, як згадує видання, поставки зброї до України були тимчасово призупинені влітку, що здивувало офіційних осіб, які зазвичай беруть участь в таких обговореннях.

"Ми говоримо європейцям надсилати зброю Україні й купувати заміну, а потім кажемо: "Ви цього не отримаєте". Ми також кажемо їм оборонятися, але водночас заявляємо, що не продамо їм те, що для цього потрібно", – зазначив виданню полковник морської піхоти у відставці та старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансіан.

Війна в Україні виснажила склади не лише у США, а й по всій Європі, що спричинило дискусії, як краще оживити оборонну промисловість. Однією з найбільш запитуваних Україною систем є Patriot, саме її розглядала до закупівлі Данія. Інтенсивне використання Patriot у війні України з росією та Ізраїлем на Близькому Сході лише підсилило занепокоєння щодо запасів, що й призвело до нинішнього призупинення експорту. Це "підриває безпеку наших європейських союзників, – пояснив Кансіан, – але нинішня адміністрація приділяє їхній безпеці набагато менше уваги, ніж її попередники".

Прихильники стверджують, що продаж військової техніки за кордон допомагає фінансувати розширення виробничих ліній та дослідження і розробку нових систем озброєння. Вони кажуть, що, наприклад, компанія Boeing змогла виготовити F-15EX, оновлену версію винищувача F-15, тому що Саудівська Аравія замовила нові літаки на мільярди доларів. Експорт має потужну підтримку в Конгресі, де законодавці цінують робочі місця, які він створює в їхніх округах. Це, зрештою, може виявитися достатнім, аби змусити відновити продажі.

Але, як зауважила помічниця міністра оборони з питань закупівель в адміністрації Байдена Кара Аберкромбі, навіть якщо обговорення призупинення обернеться лише уповільненням, союзники неминуче почнуть шукати інших постачальників.

"Якщо ви європейська країна, яка гостро усвідомлює ризик російських ракет чи дронів у вашому повітряному просторі, ви нервуєте й прагнете бути певними, що маєте запас перехоплювачів, – сказала вона. – Якщо вам кажуть, що й без того дворічне очікування тепер стане п’ятирічним, у вас буде дуже сильний стимул шукати інші альтернативи", – завершує публікацію The Atlantic.

