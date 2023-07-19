Жодного співчуття бізнесу, чиї російські активи привласнив путін. Ціна, яку заплатили, аби лишатися в ліжку з тираном – The Telegraph

Атака на західні компанії, які не вийшли своєчасно з росії, триває. До експертів та розслідувачів підключаються журналісти. Головний колумніст британської газети The Telegraph Бен Марлоу переконаний: західні компанії мали почати виводити капітал з росії у той момент, коли її танки перетнули український кордон. Тож ті, кого зараз вирішив привласнити путін, отримали по заслузі. Але профінансувавши при цьому військову машину тирана. Колонка виглядає особливо яскраво на тлі новини, що цього тижня путін націоналізував російський Danonе і передав його в управління племіннику Кадирова.

Danone чи Dan-owned? Настав час змінити назву однієї з найбільших французьких компаній після того, як кремль захопив контроль над її російськими активами, вважає Бен Марлоу з британської The Telegraph.

Сходження режиму владіміра путіна на бандитській території завершилося. Це поведінка держави-ізгоя, яка не лише відмовилася від будь-яких претензій на те, що вона є частиною міжнародної системи, але, ймовірно, і від будь-яких амбіцій бути прийнятою до неї, якщо і коли закінчиться її війна проти України.

Примусова націоналізація іноземних активів є державною крадіжкою. Крім Danone москва також захопила російський підрозділ Carlsberg. І це не другорядні підприємства. Danone є найбільшим виробником молочної продукції в країні. Carlsberg контролює третину ринку пива.

Пивоварна компанія заявила, що наразі оцінює юридичні та операційні наслідки, а також будь-який фінансовий вплив. У Danone повідомили, що "готуються вжити всіх необхідних заходів для захисту своїх прав як акціонера".

Тим не менш, ті, кого зраджує все більш відчайдушний кремль, навряд чи отримають співчуття. Багато хто розплачується за те, що намагався вийти сухим із води, заплющуючи очі на жорстокість путіна.

Щойно російські танки порушили кордони України, настав момент, коли західні компанії повинні були почати виводити капітал з росії. Багато хто так і зробив – професор Єльського університету Джеффрі Зонненфельд веде ретельний список "хто є хто" серед тих, хто вчинив правильно і швидко пішов. Зараз він налічує кілька сотень.

Проте є десятки інших, які ганебно вирішили залишитися. Більшість із них – на підставі неправдивих заяв про надання життєво важливих товарів і послуг звичайним росіянам, і, як наслідок, опинилися втягнутими у війну.

Саме за цією сміховинною схемою титан FTSE 100 Unilever продовжує продавати морозиво Magnum 144-мільйонному населенню країни, тоді як путін безкарно здійснює військові злочини проти українських цивільних і солдатів.

Праведницька гімнастика Danone була не менш надуманою. Бос Антуан де Сент-Аффрік думав, що може обдурити світ, переконавши його, що компанія залишається в росії через "відповідальність перед людьми, яких ми годуємо, фермерами, які постачають нам молоко, і десятками тисяч людей, які залежать від нас".

Це була химерна заява, яка продемонструвала вузли, в які зав'язуються західні бізнес-лідери, коли перед ними постають моральні судження, що повністю розходяться з їхнім прагненням до прибутку. Danone не є неурядовою організацією чи продовольчою благодійною організацією, яка могла б виправдати свою присутність у росії тим, що її обов'язком є запобігання голодуванню чи підтримка фермерів, які потерпають від нестатків.

Споживання йогуртів та інших молочних продуктів масового виробництва також не є настільки фундаментальним правом людини, щоб Danone був зобов'язаний продовжувати продавати свої товари, незважаючи на нахабне розпалювання війни путіним.

Виправдання Danone були нічим іншим, як цинічним прикриттям, щоб зберегти касові апарати і уникнути необхідності йти з бізнесу, який став важливим форпостом її глобальної імперії. Близько 6 відсотків річного обороту Danone у 24 мільярди євро (20 мільярдів фунтів стерлінгів) припадало на росію до вторгнення.

Kellogg, Kraft-Heinz, Mars і Pepsico намагалися використати той самий аргумент, але важко пригадати хоча б один продукт, який виробляє будь-який із цих харчових гігантів, який справді можна було б вважати необхідним для життя людей.

Компанія Nestlé швидко припинила робити вигляд, що пластівці Cheerios та кава Nescafé можна віднести до категорії "важливих продуктів харчування", після того, як її публічно назвав і присоромив президент України Володимир Зеленський, хоча вона продовжувала продавати дитяче харчування та їжу для лікарень.

Danone та Carlsberg також змінили свою позицію. У жовтні минулого року перша оголосила про вихід з ринку, але лише частково. Будь-яку довіру, яку компанія могла отримати за готовність списати 1 млрд євро за запланований продаж російської дочірньої компанії, одразу ж затьмарила новина про те, що вона має намір залишити собі 25 відсотків акцій і зберегти місце в раді директорів. Це був лише формальний відхід.

Carlsberg була настільки ж непереконливою: данська пивоварна компанія знайшла покупця на свої активи лише в червні – майже через 18 місяців після вторгнення.

Зрештою, плани обох компаній були перекреслені подальшими подіями. Незважаючи на те, що Carlsberg назвав рішення кремля "несподіваним", підписання путіним у квітні указу, який дозволив йому взяти "тимчасовий" державний контроль над активами компаній або фізичних осіб з держав, які вважаються "недружніми", означало, що захоплення активів москвою було цілком передбачуваним.

Щоправда, режим наклав деякі жорсткі обмеження, які ускладнюють вихід: компаніям зі списку "недружніх" дозволено продавати свої російські активи максимум за половину їхньої вартості, вони також повинні зробити "добровільний внесок" до російської військової скарбнички в розмірі 5-10% від ціни продажу, а угоди мають бути санкціоновані урядом.

Але ніщо з цього не зупиняє компанії, які серйозно налаштовані на вихід, – вони можуть просто віддати ключі і піти.

Якщо це звучить як складне рішення, згадайте слова прессекретарки Білого дому Джен Псакі: "Подумайте про те, де ви хочете стояти, коли будуть написані підручники з історії. Підтримка російського керівництва – це підтримка вторгнення, яке є... руйнівним". Або слова самого Зеленського, який звинуватив західні компанії у "спонсоруванні російської військової машини".

Кожна західна компанія, яка досі перебуває в росії, допомогла підірвати боротьбу України і принесла путіну важливу перемогу. І так відплачується їм за їхню віру. Це ціна того, хто залишається в ліжку з тиранами.

Джерело: The Telegraph