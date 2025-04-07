Зловісний тиждень для розвідувальних агентств США та для американців. Маркер на звільнення – підтримка України? – Девід Ігнатіус

Колумніст Washington Post Девід Ігнатіус у своїй колонці пише про катастрофу, яка насувається на всі розвідувальні агентства США – політизація їхньої роботи, а відповідно чистки та втрата професійності. І це погані новини не лише для співробітників цих агентств, але й для всіх американців, як і для країн-партнерів США. Можливо, вже колишніх.

Втручання політики у професійний збір розвідданих не убезпечить американців, пише Девід Ігнатіус у колонці для Washington Post. За його словами, коли легендарний директор ЦРУ Річард Гелмс стикався з труднощами вдома чи за кордоном, як писав його біограф Томас Пауерс, його характерна реакція була такою: "Давайте покінчимо з цим".

Але ця холоднокровна впевненість стає неможливою, наголошує автор, якщо співробітники розвідки постійно озираються через плече, цікавлячись, що думають у Білому домі. Гелмс зіткнувся з максимальним тиском, коли президент Річард М. Ніксон зажадав від ЦРУ приховати Вотергейтський скандал. За словами Ігнатіуса, той відмовився, і його попросили піти у відставку.

Політизація – це особлива отрута для співробітників розвідки та національної безпеки. Вона спотворює судження і заохочує неправдиві або оманливі звіти. Вона винагороджує тих, хто вислужується, і карає тих, хто говорить правду. Зрештою, це призводить до паралічу, оскільки чиновники починають боятися робити будь-який крок, який може спричинити їм неприємності.

За словами Девіда Ігнатіуса, ця отрута зараз просочується в розвідувальне співтовариство після втручань Білого дому протягом останнього тижня, які вивели з ладу досвідчених професіоналів в АНБ, РНБ і ЦРУ. Жертви не є частиною якоїсь уявної "глибинної держави". Вони – ветерани агентств, які захищають американців від катастроф.

Найбільш високопоставленою жертвою став генерал Тімоті Го, голова Агентства національної безпеки й Кібернетичного командування США. У четвер, коли він перебував у закордонній поїздці, йому повідомили, що його звільнено. Го був мішенню правої активістки Лори Лумер, яка в середу зустрілася з президентом Дональдом Трампом, щоб поскаржитися на членів його команди з національної безпеки. Го, який очолював найпотужнішу розвідувальну службу країни, був знищений в ході політичного хрестового походу.

Злочин Го, очевидно, припускає Девід Ігнатіус, полягав у тому, що він був обраний адміністрацією Байдена і рекомендований генералом у відставці Марком А. Міллі, колишнім головою Об'єднаного комітету начальників штабів. Лумер написала у п'ятницю на Х: "Як призначенцю Байдена, генералу Го не було місця в адміністрації Трампа, враховуючи той факт, що він був власне обраний генералом Міллі, якого президент Трамп звинуватив у державній зраді".

За повідомленням New York Times, Лумер також здійснила кілька нападів на співробітників Ради національної безпеки. Поки радник з питань національної безпеки Майкл Волтц безпорадно слухав, вона напала на членів його команди, яких не стало трохи більше ніж через 24 години. Волтц вижив, як і його заступник Алекс Вонг. Але, наголошує Ігнатіус, Волтцу буде важко керувати ефективним міжвідомчим процесом, якщо він не може керувати власним персоналом без стороннього втручання.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф також здається скутим політичним тиском. Він обрав Ральфа Гоффа, шанованого відставного офіцера і шестиразового керівника резидентури, на посаду керівника оперативного управління, яке керує шпигунською діяльністю за кордоном. Цей вибір був популярним серед нинішніх офіцерів ЦРУ і активної групи колишніх співробітників агентства. Дехто говорив про Гоффа як про прагматика і професіонала, який міг би допомогти Реткліффу відновити операції. Один ветеран охарактеризував його як "справжнього патріота" й "не лояльного до Трампа". Але в цьому, можливо, як зазначає Ігнатіус, і була проблема.

З минулого понеділка почали поширюватися чутки, що Гофф пішов, а в середу видання Politico опублікувало статтю про те, що його кандидатура була відкликана. Моральний дух ЦРУ, і без того похитнутий, був вражений цією новиною. Один колишній офіцер, який розмовляв з кількома колегами з Ленглі, пояснив, що цей інцидент був сприйнятий як "відображення того, що Реткліфф не має абсолютно ніякого впливу на Білий дім. Це був вибір Реткліффа, який був публічно зірваний. Люди принижені".

Як зауважує Ігнатіус, колишні посадовці відзначали його висловлювання на підтримку України. Останнє з них сталося у позаминулий понеділок, коли Гофф опублікував у LinkedIn статтю з коментарем у New York Times конгресмена Дона Бейкона (республіканець від штату Небраска) під заголовком "Мої колеги-республіканці та президент Трамп, ми повинні протистояти путіну".

Чи стала підтримка України проти російської агресії політично неприйнятною для адміністрації Трампа? Про це Гофф сказав конгресмену Дену Креншоу (республіканець від Техасу) в подкасті від 29 березня: "Повне розкриття: я дуже проукраїнський". Він сказав, що відвідував країну кожні три-чотири місяці з метою консультування з моменту виходу на пенсію. Але він висловив підтримку зусиллям Трампа щодо переговорів про врегулювання, сказавши Креншоу, що Україна "стікає кров'ю".

Під час слухань щодо його затвердження на посаді Реткліфф заявив, що хоче відновити таємні операції ЦРУ. Кілька високопоставлених ветеранів агентства назвали Гоффа саме тим досвідченим колишнім офіцером, який міг би допомогти. У січневому подкасті для Cipher Brief Гофф кинув виклик "модернізаційним" зусиллям колишнього директора Джона Бреннана, який намагався об'єднати аналітиків і оперативників у так званих місійних центрах, незважаючи на значні відмінності між цими двома дисциплінами.

Описуючи цілі адміністрації, Гофф сказав: "Якщо відкинути всю критику глибокої державної змови ... то ми дійдемо до того, що вони хочуть повернути баланс, коли люди виконують роботу, для якої їх наймали, перевіряли, навчали й від них очікували, що вони будуть її виконувати".

Девід Ігнатіус наголошує, що розвідувальні служби потребують компетентних лідерів, тому що президенту потрібно, щоб вони діяли швидко і рішуче в кризових ситуаціях. Джордж Дж. Тенет, ще один колишній директор ЦРУ, сказав в інтерв'ю 2002 року, після 11 вересня: "Президент США ніколи не допустить нічого, окрім наших найчесніших суджень. Наш авторитет і чесність – це наші найвищі цінності".

Ось як це повинно працювати, вважає Девід Ігнатіус. Натомість, за його словами, те, що відчувається серед ветеранів розвідувальної спільноти минулого тижня, – це страх перед наступною чисткою, наступним політичним указом, наступним кроком на шляху до катастрофи.

Джерело: Washington Post