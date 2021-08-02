Зміни клімату могли спричинити появу коронавірусу, що призвів до пандемії COVID-19 - дослідження

Про це свідчать результати дослідження вчених із Кембридзького, Гавайського університетів та Потсдамського інституту з вивчення змін клімату

Науковці представили перші докази того, що коронавірус SARS-CoV-2, який спричинив пандемію COVID-19, міг з'явитися внаслідок глобальних змін клімату.

Про це свідчать результати дослідження вчених із Кембридзького, Гавайського університетів та Потсдамського інституту з вивчення змін клімату, повідомляє "Громадське". Дослідження також опублікували у Science of the Total Environment.

Науковці створили картку рослинності світу, якою вона була у ХХ столітті: для цього використовували дані про температуру, опади та хмарні покриви. Потім використали інформацію про те, якими рослинами харчуються різні види кажанів, щоб визначити, де і який вид проживав на початку 20-го століття.

Це дозволило вченим побачити, як змінювалося місце існування різних видів кажанів у зв'язку зі змінами клімату. Коли клімат змінювався, кажани покидали одні регіони та переселялися в інші, а разом із тваринами мігрували й віруси.

"Це не лише змінило регіони, де присутні віруси, але також призвело до нових взаємодій між тваринами та вірусами, у результаті чого еволюціонували та передавалися шкідливішы віруси", - зазначив один із авторів дослідження Роберт Беєр.

Світова популяція кажанів переносить приблизно 3 тисяч різних коронавірусів, у середньому тварина є носієм 2,7 типа коронавірусу - більшість із них навіть не призводять до симптомів. Збільшення кількості кажанів у певному регіоні через зміни клімату може збільшити ймовірність наявності, передання та еволюції коронавірусу, кажуть вчені.

У минулому столітті приблизно 40 видів кажанів, які переносять 100 типів коронавірусів, переселилися до південної провінції Китаю Юньнань та прилеглих регіонів М'янми та Лаосу через зміни клімату. Цей регіон визначили "гарячою точкою" збільшення кількості кажанів. Також вчені кажуть, що у цьому регіоні проживають панголіни, які, ймовірно, були проміжними господарями SARS-CoV-2.

Більшість коронавірусів, які переносять кажани, не передаються людині. Але деякі типи, імовірно, походять саме від цих тварин: близькосхідний коронавірусний респіраторний синдром (MERS-CoV), тяжкий гострий респіраторний синдром SARS-CoV-1 та SARS-CoV-2.

Наразі не існує достовірних наукових доказів того, що саме кажани стали носіями вірусу, але група вчених припускає у дослідженні, що кажани передали SARS-CoV-2 панголінам, яких продали на ринку в Ухані, де зафіксували перший спалах захворювання.

Вчені заявляють, що факт про те, що глобальне потепління може пришвидшити передачу збудників із дикої природи людям, має привернути увагу світових лідерів. Оскільки це має стати сигналом для кращої боротьби зі змінами клімату.

Версія про те, що SARS-CoV-2 пішов від кажанів, справді була однією з провідних на початку пандемії, адже перший відомий нам спалах коронавірусу виявили на стихійному ринку в китайському місті Ухань, де, серед іншого, продавали й кажанів. Крім того, у кажанів виявили коронавірус із мутаціями, подібними до тих, які має SARS-CoV-2.

Наразі консенсус більшості фахівців (зокрема й ВООЗ) полягає в тому, що той варіант коронавірусу, який шириться серед людей, справді передався від тварин. І кажани є найбільш імовірним претендентом на це звання - хоча як саме це відбулося, поки однозначно сказати не можна.

Нагадаємо, що у січні група експертів ВООЗ приїхала у Китай для вивчення походження COVID-19