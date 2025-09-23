ЗСУ демонструють тактичні успіхи на Сумщині та біля Добропілля. Втрати рф ростуть, пальне дорожчає, еліту прибирають – Том Купер та Дональд Гілл

У передмові до тижневика Дональда Гілла Том Купер звернув увагу на хаос, який сіє Трамп у зовнішній політиці США. Він також підкреслив успіхи України в ураженні НПЗ та вказав на певні проблеми росіян з мобілізацією. Своєю чергою Дональд Гілл акцентує увагу на тактичних успіхах ЗСУ: завершено оточення російських військ у Добропільському котлі, до 25% російських НПЗ виведено з ладу, що створює дефіцит палива навіть у москві та Санкт-Петербурзі. На різних ділянках фронту від Курщини до Запоріжжя українські сили демонструють тактичну гнучкість, створюючи локальні котли та утримуючи ініціативу попри російський тиск.

Час для тижневика Дона – звичного підсумку подій минулого тижня у війні в Україні. З точки зору бідного Дона, його робота дедалі більше нагадує "війну на два фронти": з одного боку, він продовжує збирати інформацію та аналізувати події в росії та Україні, а з іншого – мусить стежити за США. Причина – надзвичайно успішний процес збагачення Дампфа та інших супербагатіїв, завдяки якому вони можуть перетворити країну на диктатуру. Наслідки цього такі:

Дампф так розлютив Китайську Народну Республіку, що вона припинила купувати сою у США, довівши до банкрутства тисячі американських фермерів (торік США експортували до КНР соєвих бобів на $13 млрд... це близько 55% усього експорту сої зі Сполучених Штатів);

співпраця Дампфа з Ізраїлем з метою бомбардування палестинських переговірників у Катарі так розлютила останніх, що вони відкликають інвестиції на $1,5 трлн зі США;

рейд ICE Дампфа на завод Hyundai так розлютив південнокорейців, що вони вилучають мільярди інвестицій зі США;

Дампф так розлютив Данію своїми погрозами захопити Гренландію, що країна відмовилася від системи Patriot SAM на користь франко-італійської SAMP-T;

тарифи Дампфа на автозапчастини коштували Ford $800 млн лише у другому кварталі цього року, знищивши весь його прибуток...

Та годі. Так само, як немає потреби зважати на те, що останнім часом Дампф прискорив процес перерозподілу багатства від "нижніх" 90% населення США до верхнього (менше ніж) 1%, унаслідок чого влада концентрується в руках жменьки людей. Якщо вам здалося, що результати нагадують диктатуру, яка ще й утримує маси зайнятими, навчаючи їх ненавидіти, то це, знаєте, поспішний висновок. Кілька нерелевантних фактів, публічне згадування яких змушує декого "кричати", але ж ні. Мовляв, коли вказуєш, що податкові пільги для багатих і нечесних банкірів, які грають на різних ринках, знову і знову валять наші економіки – ніякого добробуту. Або що імпортно-експортний бізнес з іммігрантами був винайдений персонажами, які свідомо наймають тих, кому можна платити менше заради більшого прибутку...

Усе це не варте уваги. Тож європейські політики старанно слідують за американськими...

Давайте відволічемось. Наприклад, чудовими новинами, фантастичними новинами. Новинами кращими за Обаму...

Поки росія продовжує атакувати Україну ударними дронами, Україна і далі виводить з ладу російські нафтопереробні потужності. Наскільки мені відомо, найбільші НПЗ, які були вражені минулого тижня, розташовані у Волгограді та Башкортостані (за 1400 км від лінії фронту). Результати були б ще кращими, якби українці не повернулися до попередньої практики наведення і не спрямували інші БпЛА по заводу "Монокристал" (виробництво синтетичного сапфіру) і заводу "Нептун" (системи управління), а також по штабах 35-ї загальновійськової армії та 155-ї бригади морської піхоти... ще одній РЛС 55Ж6У "Небо-У", "Бук-М2", двох "Панцирях" і трьох гелікоптерах Мі-8 ВКС...

Причина в тому, що, принаймні за офіційними даними Києва, до 25% російських нафтопереробних потужностей зараз виведені з ладу, що підживлює надії, ніби військова машина Пуддінга може зупинитися.

Звісно... якщо (і це велике "якщо") Київ і надалі зосереджуватиметься на нанесенні ударів по цих потужностях. Щоб вони залишалися непрацездатними. Замість того, щоб давати росіянам час на ремонт, уражаючи щось інше, як Київ зазвичай і робить... (ніби ми не проходили це близько року тому?).

Неважливо. Сирський має ще кращі новини. Дійсно: перемога. На початку минулого тижня ЗСУ завершили оточення решток російських військ у Добропільському котлі. Насамперед тому, що росіяни відчувають усе більші труднощі з поповненням втрат: замість 30 000-35 000 нових контрактників на місяць, як було протягом усього минулого року, за весь другий квартал цього року їм вдалося мобілізувати лише 38 000...

А так... і в іншій великій олігархії – російській федерації – генерал-полковник Лапін, колишній командувач Північного військового округу всрф, а потім генерал, приречений рятувати 1-шу гвардійську танкову армію, коли її затиснули під Ізюмом та Лиманом у вересні-жовтні 2022 року, за повідомленнями, призначений заступником губернатора Татарстану. Відповідно, його завданнями тепер будуть реабілітація інвалідів-ветеранів цієї війни, забезпечення їхніх сімей, а також вербування додаткових визволителів.

Навіщо ми взагалі його згадуємо?

Річ у тім, що в Україні, почувши такі новини, схильні принижувати таких людей, як Лапін. Мовляв, "для бойового генерала це принизливо".

О, як мило. Майже зворушливо...

Але дозвольте нагадати: з нашої точки зору для такого ставлення є чимало вагомих підстав. Проте з точки зору Лапіна є не менше підстав дійти прямо протилежного висновку.

Якщо вагаєтеся, уявіть себе на місці будь-якого російського генерала: якого максимуму можна досягти в кар'єрі?

Теоретично, це було б усунення Гєрасімова з посади головного дурня... гм... начальника Генерального штабу всрф. Оскільки Гєрасімов обіймає її з 2012 року і пережив усі власні та Пуддінга провали, навіть горобцям на даху очевидно, що Пуддінг вважає його настільки цінним, лояльним і слухняним, що ніколи його не звільнить. Пуддінг звільнив навіть свого Шойгу, але не Гєрасімова. Бо Гєрасімов сумлінно дбає про те, щоб збройні сили залишалися лояльними до Пуддінга. Як фельдмаршал Вільгельм Кейтель, який отримав від Гітлера звання на рівні міністра, хоча його широко вважали "не більше ніж тупим послідовником", "сержантом у тілі маршала", навіть дражнили Лекейтель (від Lakai, англ. лакей), і залишався вірним до самого кінця (насправді, він також вірно служив гросадміралу Деніцу після самогубства Гітлера). Бо Гітлер цінував його слухняність. Тому, якщо Пуддінг не знайде когось ще більш відданого, більш слухняного, ніж Гєрасімов, немає жодних шансів, що Гєрасімова замінять. А Гєрасімов вірно дбає про те, щоб його ніхто не замінив.

Тож, після того, як останні 3,5-, 5-, 10 років доводив свою лояльність Пуддінгу, не провокуючи його гнів, на що може розраховувати генерал на кшталт Лапіна?

Або опиняєшся у в'язниці, як Іван Попов (екскомандувач 58-ї загальновійськової армії, заарештований за звинуваченням у шахрайстві, але насправді тому, що він різко і публічно скаржився на абсолютно безглузде марнування своїх "десантників/повітряно-десантних військ"), або збираєш кілька додаткових нагород і отримуєш якусь "пенсійну посаду", з якої можна спокійнісінько брати хабарі чи красти за кожної нагоди. І все це в мирі та без жодної небезпеки для Пуддінга. Відповідно, вибачте, що не погоджуюся, але: Лапін, мабуть, довів свою цінність Пуддінгу і тому закінчив добре.

Підсумок: ця війна продовжує вирувати. Ба більше, складається враження, що її інтенсивність знову зростає. Тож слово Дональду Гіллу.

Курщина/Сумщина. 225-й штурмовий полк захопив Новокостянтинівку та Костянтинівку, а сіру зону відтіснив на територію росії. Декому з російських військових довелося перепливати водосховище, подібне до річки, щоб уникнути просування українців. Вода здатна поглинати значну частину осколків і вибухової сили дронів, що спрацьовують від удару. Далі на схід ЗСУ наступають з двох напрямків, щоб відрізати невеликий російський котел в Олексіївці. російські війська там вже скаржаться, що опинилися в оперативному оточені.

За 30 км на схід від лінії фронту на Сумщині бомбовим ударом знищено склад боєприпасів, зброї та матеріальних засобів 810-ї бригади.

На південь від Снагості, за 11 км на північ від кордону, російська автівка проїжджає повз 11 неброньованих і дві броньовані машини на 700-метровій ділянці дороги. Всі вони знищені дронами.

російська група "Рубікон" атакувала газорозподільний об'єкт за 16 км від фронту десятьма дронами.

Куп'янськ. Є повідомлення, що принаймні деякі батальйони 92-ї бригади перекинуто з Покровська до Куп'янська, а щонайменше один батальйон 3-ї штурмової бригади 13 вересня почав пересування у напрямку Куп'янська. У відповідь росіяни перекинули елементи свого підрозділу БпЛА "Рубікон".

росіяни перевдягалися в цивільне, намагаючись проникнути до Куп'янська. За останні два тижні 288 росіян ліквідовано і 107 поранено. 128 втрат було поблизу Куп'янська, а решта – біля Радьківки та Голубівки.

Є усне повідомлення про український танк, який рухався східніше Кіндрашівки, але не зміг виконати вогневе завдання через атаку понад десяти дронів. Щонайменше п'ять із них влучили в танк, а решта промахнулися або не влучили через РЕБ. Пошкоджений танк зміг відступити.

Північніше Степової Новоселівки росіяни просунулися на 3500 м.

Україна застосувала спеціальні боєприпаси у двох атаках, щоб затопити трубопроводи в місцях їх перетину річки Оскіл. Трубопроводи, закладені на глибині два метри, теоретично можна відремонтувати, але за ними ведеться спостереження і їх можна знову атакувати. росіяни зараз переправляються через річку на човнах, використовуючи занурений канат, прив'язаний до дерева. Командир 429-го безпілотного полку "Ахіллес" каже, що 70% тих, хто перетинає річку, гинуть.

Різні мапи показують трубопроводи в різних місцях, але росіяни прорізали отвори в трубах, щоб створити виходи, і один вихід було зафіксовано на відео за 200 м на південь від Радьківки. Адміністрації різних регіонів, таких як Суми та Харків, вже вжили заходів, щоб запобігти використанню трубопроводів росією для просування.

Терни. Північна половина сектора 3-го корпусу завдовжки понад 70 км є стабільною. Протягом шести тижнів вона не змінювалася, а до цього – дуже незначно. Водночас росія просувається на півдні, розчистивши Серебрянський ліс до Ямполя, що становить "близько десяти кілометрів за останній місяць". Зарічне цього тижня лишалося в "сірій зоні" без змін, але далі на північ росіяни просунулися на 5 км за чотири тижні. Тим часом корпус перекидає частину своїх сил до Куп'янська.

Танк 63-ї бригади знищує будівлю, в якій перебували четверо росіян. Як і в Куп'янську, росіяни в цивільному намагалися проникнути в Ямпіль.

Троє російських солдатів стоять у повний зріст, вважаючи, що їхні пончо "термальної невидимості" захистять їх. Вони залишаються нерухомими.

Костянтинівка. З огляду на проблеми росії з поповненням особового складу, не дивно, що цей сектор залишається досить стабільним. Єдині повідомлення про просування російських військ цього тижня стосуються території на південь від водосховища (позначено зеленим). Рожевим позначено території, на які російські сили просунулися за останні два місяці.

російські транспортні засоби знищуються під час атаки.

Останнім часом росія регулярно бомбардує Костянтинівку. Частина літніх мешканців змирилася з долею і залишається. Інші виїжджають, як видно із цього 5-хвилинного репортажу.

Більшу частину дороги між Краматорськом і Костянтинівкою накрили протидронною сіткою.

Покровськ. Якби російська атака розвивалася, як більшість атак за останні два роки, Покровськ уже б упав. Те, що цього не сталося, – різницю зробив не "мікроменеджмент" Сирського, який ламав організацію різних бригад, а організація корпусів ЗСУ та призначення компетентних командирів на їх чолі.

Минулого тижня росія просунулася в бік Паньківки. Цього тижня 1-й корпус повідомив, що Паньківка та прилеглі території зачищені. Оскільки ситуація динамічна, важко визначити, наскільки великою є ця ділянка і чи вона залишається зачищеною з моменту оприлюднення цього повідомлення. Згідно з одним зі звітів, наразі в котлі перебувають орієнтовно 800-1000 росіян, і щодня росія відправляє туди близько 100 бійців.

У війні на виснаження потрібно або утримувати територію, або створювати умови, за яких противник зазнає значно вищих втрат, ніж ви. Наразі цей котел (досі) завдає росії набагато більших втрат, ніж Україні. Якщо росія не змінить умови, наприклад, не забезпечить надійний логістичний шлях до своїх підрозділів, перевага й надалі буде на боці України. росія підсилює невдалий напрям.

Командувач штурмових військ України заявляє, що російські сили в котлі відрізані вже три тижні. Він каже, що є невеликий котел біля Кучерового Яру, середній – біля Володимирівки і великий – на лінії Разіне-Родинське. Майже напевно також є чимало оточених по 2-5 чоловік, розкиданих по всій території. "Відрізані" тут слід тлумачити як "дуже складно пересуватися територією". Чим північніше район, тим важче рух.

Нагадаємо, значна частина території всередині фіолетової рамки є сірою зоною.

Один український боєць каже, що не уявляє, як хтось міг би нанести лінії фронту на мапу в цьому районі, але подекуди рухи росіян можна відстежувати за кількістю тіл на землі після ударів дронів. У червні російські дрони різко збільшили дальність і придушили українські засоби. За його словами, тиск російських дронів посилюється, а розриви в оборонних позиціях настільки широкі, що росія зможе створювати тут проблеми ще деякий час.

Жовті крапки позначають російські авіаудари за період з 11 серпня до 16 вересня. Виходячи з припущення, що свої війська не бомблять і не обстрілюють, це свідчить, що в цей період у цих місцях перебували українські підрозділи. 11 серпня Україна ще утримувала позиції між Суворовим і Никанорівкою, тож, можливо, ці бомбардування сталися до прориву російських військ. Це може стосуватися і Вільного та Нового Шахового, але Україна провела тут контрнаступ і тимчасово перерізала дорогу між Новим Шаховим та Шаховим. Відсутність жовтих крапок натякає на можливість, що в районі є невеликі групи російських військ.

Міни обмежують пересування російських військ. Трохи на захід від Воздвиженки дуже вузький прохід є ідеальним місцем для встановлення мін, і російський мотоцикліст натрапив одразу на дві. На східній околиці Новоторецького росіянин проходить повз купу тіл і додається до колекції. На південній околиці Новоторецького на росіян полюють дрони. На південному краю Володимирівки російські війська висаджуються з мотоциклів і їх висліджують дрони. На південь від Миролюбівки Україна підірвала дорогу через греблю, якою користувалася росія. 414-й полк СБС показує свої найяскравіші моменти, серед яких удар дрона по РСЗВ.

На одному з перехресть у Покровську знаходяться уламки 8 логістичних і 4 броньованих машин.

Обидві сторони втрачають транспортні засоби. Цю російську машину підбито за 8 км у тилу. російські авіаудари вразили цілі в околицях Покровська.

Якщо бракує підготовлених танкових екіпажів, їх не можна нормально ротувати для відпочинку. Танкісти 155-ї механізованої бригади тепер знають більше, ніж військові НАТО, які їх колись тренували.

12-секундний огляд західної дороги з Покровська. Сітка накриває лише "дуже малу ділянку" дороги, і там вона, схоже, ефективна. Але решта шляху пролягає під відкритим небом.

3-й батальйон 92-ї бригади уражає російські цілі. Це історія, що сталася кілька місяців тому, коли бійці 3-го батальйону протрималися відрізаними 12 днів в одному неназваному селі, перш ніж повернулися до своїх позицій.

Інтерв'ю та додаткові архівні кадри про 1-й штурмовий полк "Вовки Да Вінчі" та 25-й окремий штурмовий батальйон, які атакували котел з обох боків. У певний момент їм вдалося перерізати дорогу між Новим Шаховим і Шаховим (позначено зеленим). Під час їхніх операцій було знищено 200 росіян. Ці підрозділи використовували танки для обстрілу цілей за 20 метрів 2-3 рази на день. Багато з них пошкоджено дронами, один знищено, але екіпаж вижив.

За 25-35 км від лінії фронту росія зводить оборонні позиції для логістики та командних пунктів.

Великомихайлівка. Сектор на північ від Комара залишається стабільним вже два місяці. За цей самий період росія просунулася на 15 км південніше від Комара. Командувача 20-го корпусу звільнили кілька тижнів тому, нового ще не призначено, але, сподіваємося, він зможе змінити ситуацію.

З появою російських прапорів у Березовому, це місце, принаймні, перебуває в сірій зоні, навіть якщо їх звідти вибили. Новоіванівка була захоплена росією.

Запоріжжя. Кілька тижнів тому Сирський звільнив командувача 17-го корпусу. Причини залишаються невідомими: цей сектор був досить стабільним, тож незрозуміло, у чому полягала проблема. Ця мапа показує території, які росія захопила з 1 квітня. Йдеться про просування на 2-3 км.

росіяни почали наступ у Кам'янському на початку липня, і з кінця серпня лінія фронту там відносно стабільна. Водночас позиції утримуються малими силами, а росіяни наступають не групами по 2-4, як на інших ділянках, а по 10-20. Більша щільність призвела до вищих втрат.

Білі кола позначають місця, де російські групи були виявлені й уражені дронами. Іноді до цих позицій добираються тижнями.

російську бронетехніку перед Малою Токмачкою знищують мінами та дронами. Білогір’я за три кілометри на схід було накрите термобаричними ракетами.

30 серпня суху траву підпалили біля командного пункту 35-ї загальновійськової армії за 20 км від фронту. Полум'я змусило штабний персонал сховатися в укриттях, а вогонь і чадний газ вбили 18 осіб, зокрема керівників ракетних військ, артилерії, РЕБ та оперативного планування. Серед загиблих – 1 полковник, 3 підполковники, 6 майорів, 4 капітани, 3 лейтенанти та одна особа невстановленого звання. Начальника штабу (генерал-майора) 35-ї було вбито у червні 2023 року.

Херсон. Україна висадила підрозділ для засідки на автомобіль на Тендрівській косі.

Крим. Дві будівлі в комунікаційному центрі Севастополя були пошкоджені українським флотом.

На заправках Криму майже не залишилося бензину.

росія. Саратовський НПЗ знову атакували і до ранку він усе ще горів. FIRMS зафіксував пожежу на сусідній базі С300/400, яку встановили за знімками (супутниковими), виявленням радіосигналів (супутник/літак) або візуальним спостереженням із землі. Потім завод у Саратові знову атакували, разом із Новокуйбишевський нафтохімічній компанії у Самарі. Уражено Салаватський НПЗ за 1300 км від України. Вдарили і по Волгоградському НПЗ.

Монополіст "Транснєфть" повідомила видобувним компаніям, що їм, ймовірно, доведеться скорочувати видобуток через пошкодження інфраструктури. Пошкоджені НПЗ не можуть виробляти стільки ж, зруйновані резервуари зменшують місткість зберігання, а пошкоджені трубопроводи – можливості перекачування.

Хімзавод "Метафракс" за 1600 км від України горів після атаки дронів. Партизани пошкодили релейне обладнання в Єкатеринбурзі, затримавши рух поїздів за 2800 км від України. Електричну підстанцію уразили в Краснодарському краї.

8 вересня, за 6000 км від України, о 9 ранку вибухнули дві бомби на парковці підрозділу Росгвардії, який скоїв воєнні злочини в Бучі, Ірпені та Димері. Джерела повідомили про загиблих і поранених серед військових, що прибували на роботу. 16 вересня, за 6600 км від України, о 9 ранку вибухнули дві бомби на парковці батальйону 155-ї гвардійської морської бригади, відомої стратами полонених і жорстокістю проти цивільних. На місці працювало багато карет швидкої, а українська розвідка очікує некрологи у владивостоцьких медіа.

У Москві на багатьох АЗС немає бензину АІ-95, водії стоять у довгих чергах за АІ-92. У Санкт-Петербурзі ціна на бензин АІ-92 ніколи не була такою високою. Міністр енергетики заявляє, що ситуація залишається "під контролем". Дефіцит пального тисне на інфляцію. Хоча попит на бензин зменшиться із закінченням літнього туристичного сезону та збору врожаю, пропозиція й надалі скорочуватиметься через постійні атаки на НПЗ та трубопроводи. росія продовжила заборону на експорт бензину до жовтня, що скоротить її доходи. Українська розвідка вважає, що росія наростить свою залежність від імпорту бензину з Білорусі, Казахстану та Китаю, що коштуватиме дорожче.

Казахстан і Киргизстан звільнені від російського експортного ембарго, і хоча Казахстан є самодостатнім завдяки трьом власним НПЗ, Киргизстан значною мірою залежить від російського імпорту. Таджикистан покладається на російське палива і відчує наслідки підвищення цін, а Туркменістан скорочує субсидії, щоб стримати внутрішній попит. Казахстан і Узбекистан диверсифікують торговельні маршрути через Транскаспійський міжнародний транспортний коридор, аби зменшити свою залежність від росії.

Список впливових людей, які помирають у росії, продовжується. Михаіл Кенін був найбільшим акціонером будівельної компанії "Самолет Груп". Мільярдер, соратник Шойгу, помер у 57 років 11 серпня. Дмітрій Осіпов, колишній гендиректор гірничодобувних і добривних компаній та депутат Законодавчих зборів Пермського краю, раптово помер 12 серпня. Алєксєй Сініцин, гендиректор калійної шахти, був знайдений обезголовленим під мостом поблизу Калінінграда 8 вересня. Алєксандр Тюнін, 50 років, генеральний директор дочірньої компанії "Росатома", був знайдений поблизу своєї автівки на узбіччі лісової дороги. Поруч лежала мисливська рушниця і рукописна записка: він нібито вирішив звести рахунки з життям через п'ятирічну депресію, яка щороку посилювалася.

Давній соратник путіна подав у відставку з посади заступника керівника апарату. Начебто він втратив прихильність путіна після того, як виступив проти відкритого вторгнення в Україну в 2022 році, але якось протримався так довго.

Генерал Лапін – колишній командувач угруповань "Центр" і "Північ", соратник Шойгу, конфліктував з Пригожиним і Кадировим. Його звільнили з армії.

Висвітлюючи штаб "Рубікон" у пропагандистському сюжеті, редактори не заблюрили електронну табличку туалету, що перемикалася між російською та англійською мовами. Разом з іншими ознаками це дозволило трьом дослідникам встановити місце бази на території Patriot Expo під Москвою. 22 та 25 травня дрон уразив спочатку комплекс Expo, а потім зенітний комплекс "Панцир".

Джерело: частина 1, частина 2 та частина 3