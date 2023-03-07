ЗСУ збільшують кількість вильотів. А на Донбасі бездоріжжя, багнюка та можливі прориви росіян – Том Купер

У черговому оновленні від 7 березня Том Купер розповів, що за останню добу ЗСУ повільно збільшували кількість бойових вильотів, що може бути пов'язано із розгортанням керованих бомб JDAM-ER. На Донбасі темпи дещо сповільнилися через багнюку, яка "додає страждань бійцям". Купер також висловлює занепокоєння через прориви росіян біля Бахмуту і констатує погіршення ситуації під Авдіївкою.

Я все ще дуже зайнятий роботою, тому це буде коротке оновлення.

Повітряна війна/ракетна війна. За даними офіційного Києва, в ніч з 5 на 6 березня росіяни випустили серію з 15 безпілотників "Шахед-136" з району Брянська. Українці заявили, що 13 з них були збиті.

Протягом останніх 24 годин повітряні сили України повільно збільшували кількість своїх бойових вильотів (з приблизно 10-11 до 14-15 на день), коли росіяни заявили про три збиті літаки та гелікоптери:

– 1x Су-27 (перехоплювачами вкс) в районі Трудоленівки (Запоріжжя);

– 1x Мі-8 (засіб не вказано) в районі Новопавлівки (Донецьк);

– 1x МіГ-29 (засобами ППО) в районі Красноармійська (Донецьк).

Підвищена активність Повітряних сил України може бути пов'язана з розгортанням керованих бомб JDAM-ER ("оголошених" кілька тижнів тому).

Поки що ми не бачили жодних доказів таких українських втрат, але зазвичай це займає щонайменше кілька днів, якщо не більше. Наприклад, є ще низка втрат вкс за лютий-березень минулого року (тут ще одна, пов'язана з боями в трикутнику Вознесенськ-Баштанка-Миколаїв, приблизно річної давнини), про які стає відомо лише зараз. Нічого кращого в розрізі місяців з того часу не спостерігається...

Битва за Донбас. Загалом, тут бездоріжжя, ґрунт м'який, а багнюка глибока, і тому темп пересування обох сторін у цій війні сповільнився, можна сказати, на порядок. Тим не менш, бойові дії тривають: багнюка лише додає страждань бійцям.

Кремінна. 25-та повітряно-десантна приєдналася до 92-ї мехбригади, щоб громити росіян в районі Невеське-Червонопопівка, і, за чутками, вже знаходиться на схід від траси Р66. Далі на південь росіяни намагаються зупинити українське просування в південну Кремінну постійними контратаками.

До речі, за даними розвідки, з чуток, зсрф передислоковують деякі з уцілілих підрозділів з групи "Центр" (відповідає за Кремінну) в район Вугледара (туди, безумовно, перекидають багато підкріплень). Якщо це правда, то "вееелллликий" наступ гєрасімова в цьому районі точно мав би закінчитися, і навіть Куп'янськ може бути в безпеці (на даний момент). Зауважте, це "якщо": прямо зараз, все, що завгодно, тільки не "напевно".

Бахмут. Загалом, росіяни намагаються відновити наступ з просуванням від Берхівки та Ягідного в західному напрямку і зачистити територію на схід від річки Бахмутівка. Це те, що намагалися зробити протягом останніх трьох днів: хоча вони, безумовно, закріпилися в районі Забахмутівки, наразі я не впевнений, наскільки успішними були їхні операції на захід від міста.

Тим не менш, на додачу до всіх поганих новин з цього міста за останній тиждень, сьогодні вранці надійшла ще одна, яка змусила мене серйозно занепокоїтися (достатньо, щоб почати писати це оновлення): "вагнер" стверджує, що захопив українські укріплення на вершині "того пагорба над Кліщіївкою" (невже вони справді називають його "Червоною горою" чи якось так?) і показав відео з місцевих окопів та укріплень.

За іронією долі, вони стверджують, що підкорили її за три дні. За іронією долі, маса онлайн-картографів показує цю висоту як "підконтрольну росії" вже щонайменше місяць. Насправді це був стовп української оборони Бахмута, і причина, чому ЗСУ протрималися на цій ділянці так довго. росіяни витратили більше місяця на його штурм і зазнали там величезних втрат. Поки Україна контролювала ситуацію, мене це не дуже хвилювало, але тепер я приєднуюся до тих, хто ставить під сумнів здатність ЗСУ втриматися в цьому місті, а також ставить під сумнів подальшу мету цієї битви.

Чому? З цим пагорбом в українських руках росіяни могли обстрілювати Т0506 і Т0504 (і "другорядні" шляхи між ними), але не могли відрізати Т0504, не могли захопити Іванівське і не могли просунутися на Часів Яр. Тепер вони можуть. А разом з цим вони можуть відрізати і без того непевні шляхи постачання бахмутського гарнізону ЗСУ: українці не мають такої ж потужної оборони в інших місцях на цій ділянці, особливо між Іванівським та Хромовим.

Авдіївка. В районі Новобахмутівки росіяни однозначно зупинені (зі значними втратами) і піддаються контратакам з боку Президентської бригади.

Тим часом країнські укріплення в Авдіївці зазнають регулярних авіаударів російськими керованими бомбами – за повідомленнями, такими, як новітні УПАБ-1500. Це масивна зброя вагою 1500 кг, яку зазвичай випускають Су-34. Її ефективна дальність дії становить близько 30 км. Знімок екрану нижче – це відео, опубліковане росіянами, на якому показано один з таких ударів.

Далі на південь у цьому районі, після майже трьох тижнів безперервних штурмів, росіяни захопили домінуючу позицію – невеликий пагорб з масивними українськими укріпленнями – на північний схід від Водяного. Завдяки цьому тепер вони можуть "вільно" продовжувати спроби тиснути на Авдіївку з півдня.

Не менше занепокоєння викликають відеозаписи, на яких українці відбивають російські атаки на Побєду в цьому селі. До цього часу вони завжди відбивалися, перебуваючи далеко за його межами.

Мар'їнка. Після 13 місяців боротьби, численних успіхів та надзвичайно запеклих боїв останніх днів, оборона ЗСУ поступово здається. За останні два дні росіянам вдалося просунутися вперед вздовж проспекту Дружби, зайняти територію навколо ДАІ на півночі та увійти до комплексу "Агро Ресурс" на півдні. І це викликає не менше занепокоєння.

Вугледар. У той час як ЗСУ, схоже, контратакували і відвоювали принаймні частину Павлівки, зсрф продовжували просуватися вперед у напрямку шахти "Південнодонбаська", що на схід від Вугледара, протягом останніх кількох днів, постійно втрачаючи техніку та особовий склад. При цьому позиції ЗСУ на шахті та у самому Вугледарі наражаються на повітряні удари з боку вкс, які також розгортають свої нечисленні сучасні керовані бомби з цією ж метою.

Джерело