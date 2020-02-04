Звернення міністра охорони здоров'я України Максима Степанова

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов Володимирович звернувся до українців щодо ситуації з коронавірусом COVID - 19 в Україні.

Добрий день.

За перші три дні роботи я отримав тисячі звернень, скарг, пропозицій і запитань.

Здоров’я - найважливіше для кожного. А зараз це не просто турбота про себе та близьких, а ще й переживання на тлі пандемії.

Я впевнений, щоб ефективно підтримувати українців, Міністерство охорони здоров’я має бути відкритим та зрозумілим.

Тому зараз швидко про те, що ми вже зробили:

Найголовніше - ми затвердили єдиний державний протокол лікування для хворих на COVID-19. Ми зробили це за два дні, і вже зараз усі медики країни отримують чіткий алгоритм лікування хворих. На жаль, від цього вірусу немає щеплення чи ліків. Більше того, не застрахований ніхто, і захворіти може кожен. Але багато країн, які зіткнулися з цим невидимим ворогом раніше за Україну, вже мають ефективні напрацювання у боротьбі з хворобою, спричиненою новим коронавірусом. І ми встановили стандарт лікування, який базується на досвіді цих країн.

Лікарі. Я звертаюсь до вас. Передусім дякую вам за відданість справі. За вашу силу і мужність у порятунку людських життів. Я знаю ті проблеми, з якими ви стикаєтесь щодня. Їх безліч. Я дякую, що ви звертаєте нашу увагу на ті питання, які необхідно розв'язувати першочергово. На жаль, за кілька тижнів нам не вдасться побудувати сучасну медичну систему, але ми не відкладаємо це у довгий ящик, ми параллельно працюємо над реформою.

Що ж до сьогоднішніх викликів, то всі сили кинуті на їх вирішення.

Медики первинної екстреної допомоги - ми деталізували список лікарів, що отримають підвищення оплати, і винесли його в наказ. Звичайно, ви на передовій цієї війни, звичайно, ви маєте отримувати це підвищення, і ви його отримаєте.

Медичні працівники, що працюють в неукомплектованому штаті, без належного захисту та підтримки, - ми працюємо цілодобово, щоб ви могли працювати захищеними та в нормальних умовах.

Я зайшов у Міністерство, де ми поки що все реалізуємо в ручному режимі, керуючи всіма процесами в реальному часі, налагоджуючи й відновлюючи зв'язки між різними напрямами та медичними установами.

Це велика відповідальність. Адже зараз немає нічого важливішого, ніж люди, їхнє життя та здоров'я. За це ми боремося цілодобово, крок за кроком розв’язуючи проблеми.

Найважчі тижні попереду. Але я впевнений, що згуртувавшись український народ переможе будь-яку напасть, у тому числі і коронавірус. Тільки разом ми можемо зменшити руйнівні наслідки пандемії.

І останнє.

Шановні українці, заради вашої ж безпеки ми посилили карантинні заходи.

Залишайтеся вдома. Карантин - це не канікули.

Це війна з невидимим ворогом, і ви - перша лінія захисту.

Джерело : https://t.me/COVID19_Ukraine