Космічний апарат виявив "стійкий гул" з-поза нашої Сонячної системи
Космічний апарат запустили для дослідження Сонячної системи та простору за її межами, повідомляє "Громадське". Voyager-1 став першим зондом, який вийшов у міжзоряний простір.
Простір між зірками за межами Сонячної системи не повністю складається з порожнечі, а також має міжзоряний газ, однак виявити та виміряти його складно. Після потрапляння в міжзоряний простір Voyager-1 виявив коливання в газі, які викликає наше Сонце.
Коли дослідники з Корнелльського університету вивчали дані, які отримали від апарата за 23 мільярди кілометрів, вони почули ще й гул міжзоряного газу.
"Гул дуже слабкий і монотонний, тому що перебуває у вузькій смузі частот. Це слабкий, безперервний гул міжзоряного газу", - сказала Стелла Кох Окер із Корнелльського університету з астрономії.
NASA навіть опублікувало запис цього гулу. Журналісти назвали його моторошним, натомість учені порівнюють його з "тихим і помірним дощем".
Дослідники вважають, що дані з апарата допоможуть їм з'ясувати, з чого складається міжзоряний простір, а також зрозуміти взаємодію між міжзоряним середовищем та сонячним вітром - постійним потоком заряджених частинок, що виходять із зірки.
Voyager-1 є найвіддаленішим об'єктом у космосі, який створила людина і який продовжує функціонувати попри свій вік.
Нагадаємо, що Perseverance записав перші звуки свого пересування на Марсі
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