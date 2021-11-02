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Науковцям вдалося відтворити звучання музичного інструмента з мушлі, якому 17 тисяч років

Науковці змогли відтворити звучання музичного інструмента з морської мушлі, яку знайшли в печері на півдні Франції
Раніше вже знаходили інструменти з мушлі, але археологи вважають, що знахідка одна з найдавніших - їй приблизно 17 тисяч років.
Науковцям вдалося відтворити звучання музичного інструмента з мушлі, якому 17 тисяч років Фото:dailymail.co.uk

Мушлю знайшли ще в 1931 році, але тоді археологи припустили, що це пошкоджена ритуальна чаша, повідомляє "Громадське". Артефакт, завдовжки 31 см та завширшки 18 см, 80 років лежав забутим у музеї.

У 2016 році науковці під час повторного вивчення створили 3D-зображення мушлі, щоб досліджувати її без ризику пошкодити. На ньому виявили сліди людського втручання, зокрема відірваний наконечник на витку, щоби вставляти туди щось схоже на мундштук. Учені дійшли висновку, що в мушлі робили додаткові отвори для того, аби відтворювати звуки.

Команда вчених попросила професійного музиканта дмухнути в артефакт, і йому вдалося відтворити ноти, близькі до "до" та "ре". Як розповів музикант Жан-Мішель Корт New York Times, йому довелося набрати багато повітря, щоб дмухнути у древній інструмент.

Daily Courier · Oldest known seashell instrument - the sound of an 18,000-year-old conch shell

Також на 3D-копії вдалося розгледіти зображення з внутрішнього боку мушлі. Там є візерунки, схожі на ті, що були в печері, де знайшли музичний інструмент.

"Це встановлює зв'язок між музикою, яку відтворює інструмент, і зображеннями на стінах. Як нам відомо, це вперше в європейській історії вдалося встановити взаємозв'язок між музикою та наскельним мистецтвом", - сказав учений з Університету Тулузи Жиль Тозелло.

На думку науковців, на мушлі грали під час церемоній або використовували її для скликання зборів. Параметри печер зазвичай посилюють звучання, тому звук від цього інструмента міг бути "дуже голосним і дивовижним".

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11 02 2021 15:12
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