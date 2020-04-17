"Це моя робота", або як Україна стала Меккою сурогатного материнства
"Громадське" записали цей епізод на тему сурогатного материнства в Україні ще до загального карантину через коронавірус. Виявилося, що це один з найпопулярніших видів медичного туризму в країні, принаймні так було до пандемії.
Як влаштована ця сфера, чому одні порівнюють її з торгівлею людьми, а інші впевнені, що нічого поганого в цьому виді заробітку немає; з чим іноді доводиться стикатися біологічним батькам і сурогатним матерям — слухайте в подкасті hromadske "Українські історії".
Подкаст підготували журналісти "Громадське" Надія Апенько та Олеся Біда
Нагадаємо, що з 1 квітня 2020 року в Україні повинна запрацювати Програма медичних гарантій, яка включає в себе оплату державою пологів. Так, на медичні послуги – пологи, кесарів розтин, ліки, палату, щеплення, екстрену допомогу й реанімацію – на кожну породіллю виділятимуть 8500 тисяч гривень.
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