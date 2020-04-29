Українські подкасти та подкастинг в Україні

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Подкаст "Тести і протести" - це подкаст в якому аналізують та обговорюють психологію, фемінізм та сучасне життя.

Ведучі подкасту - Таня Сухорукова та Алла Набатова у першому випуску говорять про стрес та копінг стратегії, а у другому випуску про стосунки батьків та дітей, а також порівнюють фільми "Мої думки тихі" та "Психо".