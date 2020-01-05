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Українські подкасти та подкастинг в Україні PawCast. Ukraine NOW

Подкаст "PawCast. Ukraine NOW" - це подкаст від української IT компанії MacPaw.

У подкасті ведуча Катерина Дробот, Employer Brand Manager в MacPaw, зустрічається з людьми, які створюють в Україні.

Гостями подкасту вже стали: Саша Трегуб, засновник Projector та Павло Вржещ, співзасновник Banda Agency.

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01 05 2020 10:40
ТЕГИ: подкаст
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