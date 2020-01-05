Українські подкасти та подкастинг в Україні

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PawCast. Ukraine NOW
Подкаст "PawCast. Ukraine NOW" - це подкаст від української IT компанії MacPaw.
У подкасті ведуча Катерина Дробот, Employer Brand Manager в MacPaw, зустрічається з людьми, які створюють в Україні.
Гостями подкасту вже стали: Саша Трегуб, засновник Projector та Павло Вржещ, співзасновник Banda Agency.
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01 05 2020 10:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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