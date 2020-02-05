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Українські подкасти та подкастинг в Україні

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Українські подкасти та подкастинг в Україні Звукомістика

Подкаст "Звукомістика" - це авторська програма Костянтина Почтаря на Urban Space Radio. 

Шоу складається з циклу історій про 8 міст, де музика стала основою їх ідентичності; про 8 міст, що стали натхненням для музикантів. 

- Чому шведська музика така популярна?

- Чому Берлін вважають містом майбутнього?

- Як склалась доля джазу в Японії?

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02 05 2020 13:00
ТЕГИ: подкаст
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