Українські подкасти та подкастинг в Україні

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Подкаст "Ситуація" - розмовний комедійний подкаст Ореста та Галі про ситуації, які відбуваються в їхньому житті.

Орест - блогер та ресторатор, а Галя - спеціаліст у сфері діджитал. На своїх не регулярних зустрічах, вони обговорюють відомі та невідомі факти про своє життя, обмінюються думками та поглядами на ситуції що відбуваються навколо.