Українські подкасти та подкастинг в Україні

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Андронний подкастер
Подкаст «Андронний подкастер» - подкаст двох психологів на навколо "житєйскі" теми.
Автори та ведучі подкасту психологи - Андрій Козінчук та Андрій Буняк. Серед тем, про які говорять у шоу:
- що таке тривога, чим вона може бути корисна та як її правильно використовувати?
- що таке емоційний інтелект та чому до нього прикуто стільки уваги?
- чоловічий погляд на стосунки в парі.
- як формується самооцінка та способи анонсувати її.
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12 05 2020 13:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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