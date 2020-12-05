Українські подкасти та подкастинг в Україні

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Подкаст «Андронний подкастер» - подкаст двох психологів на навколо "житєйскі" теми.

Автори та ведучі подкасту психологи - Андрій Козінчук та Андрій Буняк. Серед тем, про які говорять у шоу:

- що таке тривога, чим вона може бути корисна та як її правильно використовувати?

- що таке емоційний інтелект та чому до нього прикуто стільки уваги?

- чоловічий погляд на стосунки в парі.

- як формується самооцінка та способи анонсувати її.