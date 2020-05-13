Українські подкасти та подкастинг в Україні
Подкаст "#реформи на дивані" - подкаст про реалії українських реформ.
Ви дізнаєтесь про різні види реформ, що з ними відбувається зараз, почуєте думки кваліфікованих експертів і найголовніше, чому вони стосуються Вас також!
Вмощуйтеся зручніше, заварюйте чай чи каву, какао, чи що полюбляєте, те й беріть і з собою на диван і налаштовуйтесь на хвилю цікавої дискусії. Автори обіцяють, що буде інформативно, провокативно та гаряче.
Проєкт "реформи на дивані" втілюється в рамках Відкритого Університету Реформ — освітнього проєкту Центру демократії та верховенства права. Ініціатива стала можливою завдяки фінансовій підтримці Швеції.
Подкаст «Андронний подкастер» - подкаст двох психологів на навколо "житєйскі" теми.
Подкаст "Ситуація" - розмовний комедійний подкаст Ореста та Галі про ситуації, які відбуваються в їхньому житті.
Подкаст "Звукомістика" - це авторська програма Костянтина Почтаря на Urban Space Radio.
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