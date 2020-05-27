Українські подкасти та подкастинг в Україні
Подкаст "Економічний прорив" - економічна програма Павла Шеремета на Радіо НВ.
В епізодах ви дізнаєтесь:
- Як побудована економіка скандинавських країн та чи підійде ця модель Україні?
- Які економічні ефекти ефект від коронавірусу на нас чекають в коротко та довгострокових перспективах?
- Що робити бізнесу щоб вижити в умовах кризи?
- Чи може тотальна діджиталізація дати новий вектор у розвитку країни?
Подкаст "Ситуація" - розмовний комедійний подкаст Ореста та Галі про ситуації, які відбуваються в їхньому житті.
Подкаст "Звукомістика" - це авторська програма Костянтина Почтаря на Urban Space Radio.
Подкаст "PR PODCAST" - це діалоги про PR-інструменти на перетині бізнесу, технологій і культури, про особистий досвід героїв, про успіхи та невдачі, секрети та підводні камені.
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