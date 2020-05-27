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Українські подкасти та подкастинг в Україні

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Підбірка цікавих подкастів українською, ститистика та новини подкастингу в Україні та світі.
Українські подкасти та подкастинг в Україні Економічний прорив

Подкаст "Економічний прорив" - економічна програма Павла Шеремета на Радіо НВ.

В епізодах ви дізнаєтесь:

- Як побудована економіка скандинавських країн та чи підійде ця модель Україні?

- Які економічні ефекти ефект від коронавірусу на нас чекають в коротко та довгострокових перспективах?

- Що робити бізнесу щоб вижити в умовах кризи?

- Чи може тотальна діджиталізація дати новий вектор у розвитку країни?

Подкаст "Ситуація" - розмовний комедійний подкаст Ореста та Галі про ситуації, які відбуваються в їхньому житті.

Подкаст "Звукомістика" - це авторська програма Костянтина Почтаря на Urban Space Radio. 

Подкаст "PR PODCAST" - це діалоги про PR-інструменти на перетині бізнесу, технологій і культури, про особистий досвід героїв, про успіхи та невдачі, секрети та підводні камені.

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27 05 2020 13:20
ТЕГИ: подкаст
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