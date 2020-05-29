Українські подкасти та подкастинг в Україні

Підбірка цікавих подкастів українською, ститистика та новини подкастингу в Україні та світі.

​​Подкаст «Процес» - це розмови з інноваторами, підприємцями та ідеалістами про історії, що стоять за ними від львівського онлайн-радіо 412.

В епізодах на вас чекають щирі інтерв’ю з людьми, в яких в Україні виходить робити власний крутий продукт. Ви знайдете інструменти та підходи, які зможеш застосовувати у власному житті. Усе для того, щоб таки розпочати свою справу.

Почуйте історії: співорганізаторки мистецького фестивалю «Ї»; співорганізаторки історичного фестивалю «Під Покровом Тризуба»; власника бренду рюкзаків Horondi; авторки одного з найвідоміших українських подкастів «Акустика Тіней» та інші.