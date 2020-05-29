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Українські подкасти та подкастинг в Україні

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Підбірка цікавих подкастів українською, ститистика та новини подкастингу в Україні та світі.
Українські подкасти та подкастинг в Україні Процес

​​Подкаст «Процес» - це розмови з інноваторами, підприємцями та ідеалістами про історії, що стоять за ними від львівського онлайн-радіо 412.

В епізодах на вас чекають щирі інтерв’ю з людьми, в яких в Україні виходить робити власний крутий продукт. Ви знайдете інструменти та підходи, які зможеш застосовувати у власному житті. Усе для того, щоб таки розпочати свою справу.

Почуйте історії: співорганізаторки мистецького фестивалю «Ї»; співорганізаторки історичного фестивалю «Під Покровом Тризуба»; власника бренду рюкзаків Horondi; авторки одного з найвідоміших українських подкастів «Акустика Тіней» та інші.

 

Cлухайте також :

Подкаст "Економічний прорив" - економічна програма Павла Шеремета на Радіо НВ.

Подкаст "Засновники" - це розмови з Засновниками: підприємцями та громадськими діячами. 

Подкаст "PR PODCAST" - це діалоги про PR-інструменти на перетині бізнесу, технологій і культури, про особистий досвід героїв, про успіхи та невдачі, секрети та підводні камені.

 

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29 05 2020 13:40
ТЕГИ: подкаст
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