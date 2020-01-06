Українські подкасти та подкастинг в Україні

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Подкаст "Клятий подкаст" - розмовний подкаст клятого раціоналіста з представниками україномовної популяризації науки.

Автор популярного YouTube каналу "Клятий раціоналіст" - Албул Артем створив свій подкаст в якому говорить про наукові речі, які цікавлять його, як популяризатора.

Гостями подкасту вже стали: автор проекту "Цікава наука" Віталій Шевчук; письменник, мандрівник, автор проекту "Quantum" Макс Кідрук; авторка проекту "Мікроб і Я", кандитка біологічних наук Олена Лівінська.

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