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Українські подкасти та подкастинг в Україні

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Українські подкасти та подкастинг в Україні Клятий подкаст

Подкаст "Клятий подкаст" - розмовний подкаст клятого раціоналіста з представниками україномовної популяризації науки.

Автор популярного YouTube каналу "Клятий раціоналіст" - Албул Артем створив свій подкаст в якому говорить про наукові речі, які цікавлять його, як популяризатора.

Гостями подкасту вже стали: автор проекту "Цікава наука" Віталій Шевчук; письменник, мандрівник, автор проекту "Quantum" Макс Кідрук; авторка проекту "Мікроб і Я", кандитка біологічних наук Олена Лівінська.

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Подкаст "Економічний прорив" - економічна програма Павла Шеремета на Радіо НВ.

Подкаст "Засновники" - це розмови з Засновниками: підприємцями та громадськими діячами. 

Подкаст "PR PODCAST" - це діалоги про PR-інструменти на перетині бізнесу, технологій і культури, про особистий досвід героїв, про успіхи та невдачі, секрети та підводні камені.

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01 06 2020 14:40
ТЕГИ: подкаст
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