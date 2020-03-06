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Українські подкасти та подкастинг в Україні

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Українські подкасти та подкастинг в Україні Доведено але не Факт

Подкаст "Доведено але не Факт" - це подкаст про найцікавіші експерименти, які коли-небудь були проведені у цьому світі.

Христя та Соломія створили це шоу під час карантину 2020, коли увесь світ здавалося став частиною великого соціального експерименту. Будучи фанатками експериментів та досліджень вони збираються кожного суботнього ранку для того, щоб розповісти вам про те, що одні з найрозумніші людей в цьому світі дізнались і, що ми можемо з цього взяти.

Серед експериментів, про які розповідають авторки:

- чи можна їсти їжу, яка впала впродовж перших 5 секунд?

- чому насправді всі ми просто ліниві?

- що буде з близнюками яких розділили при народженні?

- як добрі люди стають поганими?

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Подкаст "Економічний прорив" - економічна програма Павла Шеремета на Радіо НВ.

Подкаст "Засновники" - це розмови з Засновниками: підприємцями та громадськими діячами. 

Подкаст "Клятий подкаст" - розмовний подкаст клятого раціоналіста з представниками україномовної популяризації науки.

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03 06 2020 10:40
ТЕГИ: подкаст
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