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Українські подкасти та подкастинг в Україні

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Українські подкасти та подкастинг в Україні Мамо, я подкастер

​​​​Подкаст "Мамо, я подкастер" - розважальний подкаст про новини та події в гумористичному тоні.

Автор - Олег Осипов, говорить: "Мій подкаст - це ліки від самотності. У ньому я запрошую цікавих мені людей і обговорюю з ними цікаві мені та їм речі, бо головна його мета — розважальна, а розважитись можна лише з цікавими речима, правда ж? І, звичайно, з дурнуватими жартиками, як без них! Нові випуски виходять кожен тиждень, ближче до його кінця".

Вживати: поки гуляєте, їдете на роботу або миєте посуд.

Cлухайте також :

Подкаст "Економічний прорив" - економічна програма Павла Шеремета на Радіо НВ.

Подкаст "Засновники" - це розмови з Засновниками: підприємцями та громадськими діячами. 

Подкаст "Доведено але не Факт" - це подкаст про найцікавіші експерименти, які коли-небудь були проведені у цьому світі.

 

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09 06 2020 17:00
ТЕГИ: подкаст
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