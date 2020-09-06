Українські подкасти та подкастинг в Україні

Підбірка цікавих подкастів українською, ститистика та новини подкастингу в Україні та світі.

​​​​Подкаст "Мамо, я подкастер" - розважальний подкаст про новини та події в гумористичному тоні.

Автор - Олег Осипов, говорить: "Мій подкаст - це ліки від самотності. У ньому я запрошую цікавих мені людей і обговорюю з ними цікаві мені та їм речі, бо головна його мета — розважальна, а розважитись можна лише з цікавими речима, правда ж? І, звичайно, з дурнуватими жартиками, як без них! Нові випуски виходять кожен тиждень, ближче до його кінця".

Вживати: поки гуляєте, їдете на роботу або миєте посуд.