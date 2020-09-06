Українські подкасти та подкастинг в Україні
Подкаст "Мамо, я подкастер" - розважальний подкаст про новини та події в гумористичному тоні.
Автор - Олег Осипов, говорить: "Мій подкаст - це ліки від самотності. У ньому я запрошую цікавих мені людей і обговорюю з ними цікаві мені та їм речі, бо головна його мета — розважальна, а розважитись можна лише з цікавими речима, правда ж? І, звичайно, з дурнуватими жартиками, як без них! Нові випуски виходять кожен тиждень, ближче до його кінця".
Вживати: поки гуляєте, їдете на роботу або миєте посуд.
Подкаст "Економічний прорив" - економічна програма Павла Шеремета на Радіо НВ.
Подкаст "Засновники" - це розмови з Засновниками: підприємцями та громадськими діячами.
Подкаст "Доведено але не Факт" - це подкаст про найцікавіші експерименти, які коли-небудь були проведені у цьому світі.
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- АУДІО Українські подкасти та подкастинг в Україні
- АУДІО Українські подкасти та подкастинг в Україні
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