Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК АУДІО

Українські подкасти та подкастинг в Україні

Вмикайте
Підбірка цікавих подкастів українською, ститистика та новини подкастингу в Україні та світі.
Українські подкасти та подкастинг в Україні Поїхати неможна лишитися

Подкаст "Поїхати неможна лишитися / Уехать нельзя остаться" - це серія аудіоподкастів від онлайн видання Люк.

В подкасті керівниця медіа-проекту «Люк» Катерина Переверзєва, говорить з різними людьми про Харків; розповідають про проекти, завдяки яким у місті стає приємніше жити і працювати; аналізують причини, які змушують людей виїжджати з міста і заради чого у місті варто лишатися.

Випуски всього по 15 хвилин, тому рекомендовано для прослуховування всім, кого цікавить розвиток міського середовища і історії людей, що змінюють культурні ландшафти міст.

Випуски подкасту шукайте в плейлісті журналу Люк.

Слухайте також :

Подкаст "Мамо, я подкастер" - розважальний подкаст про новини та події в гумористичному тоні.

Подкаст "Засновники" - це розмови з Засновниками: підприємцями та громадськими діячами. 

Подкаст "Доведено але не Факт" - це подкаст про найцікавіші експерименти, які коли-небудь були проведені у цьому світі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 06 2020 11:30
ТЕГИ: подкаст
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фестивалі, концерти, чемпіонати і коронавірус: що і на коли перенесли?

Фестивалі, концерти, чемпіонати і коронавірус: що і на коли перенесли?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.