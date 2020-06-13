Українські подкасти та подкастинг в Україні

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Подкаст "Поїхати неможна лишитися / Уехать нельзя остаться" - це серія аудіоподкастів від онлайн видання Люк.

В подкасті керівниця медіа-проекту «Люк» Катерина Переверзєва, говорить з різними людьми про Харків; розповідають про проекти, завдяки яким у місті стає приємніше жити і працювати; аналізують причини, які змушують людей виїжджати з міста і заради чого у місті варто лишатися.

Випуски всього по 15 хвилин, тому рекомендовано для прослуховування всім, кого цікавить розвиток міського середовища і історії людей, що змінюють культурні ландшафти міст.

Випуски подкасту шукайте в плейлісті журналу Люк.

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