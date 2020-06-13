Українські подкасти та подкастинг в Україні
Подкаст "Поїхати неможна лишитися / Уехать нельзя остаться" - це серія аудіоподкастів від онлайн видання Люк.
В подкасті керівниця медіа-проекту «Люк» Катерина Переверзєва, говорить з різними людьми про Харків; розповідають про проекти, завдяки яким у місті стає приємніше жити і працювати; аналізують причини, які змушують людей виїжджати з міста і заради чого у місті варто лишатися.
Випуски всього по 15 хвилин, тому рекомендовано для прослуховування всім, кого цікавить розвиток міського середовища і історії людей, що змінюють культурні ландшафти міст.
Випуски подкасту шукайте в плейлісті журналу Люк.
Подкаст "Мамо, я подкастер" - розважальний подкаст про новини та події в гумористичному тоні.
Подкаст "Засновники" - це розмови з Засновниками: підприємцями та громадськими діячами.
Подкаст "Доведено але не Факт" - це подкаст про найцікавіші експерименти, які коли-небудь були проведені у цьому світі.
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