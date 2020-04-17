Хто в групі ризику та як захиститися від брудного повітря

Якщо ви в групі ризику — майте під рукою свої ліки та будьте на зв’язку зі своїм лікарем

З вчорашнього вечора Київ займає перше місце у світі за рівнем забруднення повітря. Усе через пожежі в зоні відчуження та на Житомирщині, а також сильний північно-західний вітер.

Водночас, ДСНС України повідомляє, що радіаційний фон в межах норми, а продукти горіння не могли потрапити у повітря над Києвом. https://bit.ly/34KkunB

Хто є у зоні ризику через брудне повітря:

◾ Люди з хронічними респіраторними хворобами — такими як астма, бронхіт або емфізема. У них забруднене повітря може погіршити стан та сприяти появі труднощів з диханням, наприклад, більшій кількості нападів (у випадку астми).

◾ Люди з серцево-судинними хворобами через вплив диму і брудного повітря ризикують мати біль у грудях, порушення серцебиття, підвищення тиску.

◾ Люди з цукровим діабетом. У них вплив диму може дещо збільшувати рівень цукру в крові.

◾ Люди старшого віку більше схильні до ускладнень, які можуть виникнути через серцево-судинні чи респіраторні хвороби.

◾ Діти, у них брудне повітря може спричинити появу кашлю, чхання, труднощів з диханням та подразнення слизових оболонок.

◾ Вагітні, тому що вони можуть бути більш вразливими до впливу диму. Через забруднене повітря більше дітей народжуються із недостатньою вагою, але для цього дихати дуже брудним повітрям потрібно щонайменше кілька тижнів чи більше. http://bit.ly/2lStVi7

◾ Для решти людей, які не мають серйозних проблем зі здоров’ям, брудне повітря не спричинить дуже негативних наслідків. Але вони можуть відчувати такі симптоми як подразнення очей, нежить, кашель, чхання та появу відчуття, що дере у горлі, слабкість та часом тривожність.

Що робити, аби зменшити ризики від забрудненого повітря:

◾ Якщо ви в групі ризику — майте під рукою свої ліки та будьте на зв’язку зі своїм лікарем. Негайно зверніться до лікаря, якщо відчуваєте, що вам стає погано. Не виходьте на вулицю без нагальної потреби.

◾ Моніторте стан повітря і слідуйте рекомендаціям.

Перевірити теперішній стан повітря в Києві та інших містах можна на цій карті: http://bit.ly/2lS6O7i

Також, ви можете зробити підписку на сповіщення про погану якісь повітря від телеграм бота: https://t.me/SaveEcoBot

◾ Залишайтеся якомога більше в приміщенні, виходьте на вулицю лише за необхідності.

◾ Зачиняйте вікна і двері. Провітрюйте приміщення хоча б раз на день, у час, коли повітря на вулиці стає чистішим. У другій половині дня температура повітря зростає і починається перемішування повітряних мас, тому концентрація шкідливих речовин у може бути меншою.

◾ Уникайте внутрішніх джерел забруднення повітря. За можливості не куріть (або куріть менше) та не користуйтеся ароматичними свічками чи паличками, освіжувачами повітря тощо.

◾ Просто медична маска від брудного повітря не допоможе. Потрібен респіратор, що не пропускає зважені часточки мікрометрів 2,5 мкм. Вони можуть потрапляти глибоко в тканину легенів і становлять найбільший ризик. Часточки діаметром близько 10 мкм також накопичуються в тканинах. http://bit.ly/2lS4OvO

Але одягнути маску на вулиці все ж краще, бо вона хоча б може захистити від пилу чи більших часточок.

Як обрати респіратор тут: http://bit.ly/2m5X3Tc

◾ В приміщенні використовуйте очищувачі повітря з HEPA-фільтром, вмикайте зволожувач повітря, робіть вологе прибирання кілька разів на день.