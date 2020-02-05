Вживання алкоголю не знижує ризик захворіти на COVID - 19
Пам’ятайте, безпечної долі алкоголю не існує. Вживання алкоголю шкідливе для серцево-судинної системи, викликає гіпертонію та збільшує ризики інсультів і онкозахворювань. Непомірне споживання алкогольних напоїв викликає цироз печінки, гепатит, панкреатит. Як і тютюн, алкоголь спричиняє залежність.
В Україні понад 70% людей, які померли від ускладнень, спричинених COVID-19, мали супутні серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень. У деяких випадках — поєднання цих хвороб.
Наразі не має імунітету, вакцин та ліків проти нової коронавірусної інфекції COVID-19. Один із найбільш ефективних способів захиститися і запобігти поширенню інфекції – фізичне дистанціювання та щоденна гігієна.
Перебуваючи поза організмом людини, вірус втрачає свою здатність викликати захворювання. Згідно із науковими даними, SARS CoV-2 на зовнішніх поверхнях залишається небезпечним для людини протягом 3-4 годин. Людина може інфікуватися в результаті дотику до таких предметів або поверхонь, а потім – до очей, носа або рота.
Таким чином, щоб запобігти інфікуванню, найкраще не чіпати обличчя брудними руками, а після повернення додому ретельно мити руки.
Якщо ви підозрюєте, що якийсь предмет або поверхні можуть бути забрудненими і містити вірус, помийте їх звичайним побутовим миючим засобом або обробіть дезінфектором із вмістом спирту не менше 60%.
Джерело : Центр громадського здоров'я України
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