Зберігайте та віддавайте на утилізацію використані маски і рукавички
Україна БЕЗ сміття створили інструкцію щодо зберігання та утилізації таких відходів
- Як їх підготувати до зберігання:
→ Обробити антисептиком.
→ Покласти у цілий пакет, стійкий до механічних пошкоджень, бажано із зіплоком.
→ Якщо такого пакета немає, можна використати звичайний, але міцно його зав’язати.
→ Обов’язково залишити цей пакет у недоступному місці для дітей та домашніх тварин. Найкраще — поза межами помешкання, наприклад, на балконі.
- Якщо ви вирішили віддати використані ЗІЗ на утилізацію до якоїсь зі служб, обов’язково дізнайтеся, чи у них є ліцензія на роботу з такими відходами. А також запитайте про деталі — де і як буде відбуватися збір, досортування, переробка та утилізація, в який спосіб, на якому обладнанні. Це важливо, аби зрозуміти, чи такі послуги не пропонують псевдопереробники чи шахраї.
- У Києві такі відходи можна буде здати в таких місцях:
→ Україна без сміття збиратиме їх на високотемпературне спалювання, але вже після відкриття станції. Деталі тут: https://bit.ly/3d3qc71
→ ER-tec також збирають використані маски і рукавички та правильно їх утилізують. Але перед здачею потрібно все правильно підготувати. Тут є докладна інструкція як це зробити, а також інші деталі: https://bit.ly/2Sc74vA
→ У Києві планують найближчим часом створити десять пунктів прийому засобів індивідуального захисту, у кожному районі Києва. Тут усі відходи будуть збирати та безпечно утилізувати із дотримання вимог. Займатися цим будуть лише ліцензовані підприємства. https://bit.ly/3f1rAJ9
- Звертайтеся до місцевої влади у своєму місті чи регіоні, аби дізнатися, що робити з використаними масками та рукавичками. Вимагайте організації пунктів прийому, куди можна буде здати використані засоби безпечно для здоров’я людей та довкілля.
- Пам'ятайте, що маски і рукавички ефективні лише у випадку правильно використання та з дотриманням належної гігієни рук. Про це докаладно писали тут: https://bit.ly/2yWhVmi
Зараз багато людей використовують маски та рукавички для захисту і протидії поширенню вірусу SARS-CoV-2. Але це не означає, що ці речі можна викидати просто на вулиці чи у звичайний смітник або ж залишати лежати у всіх під ногами.
Будьте відповідальними та свідомими у своєму відношенні до довкілля! Бо це — звичка здоров'ї людини.
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