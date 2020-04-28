Зберігайте та віддавайте на утилізацію використані маски і рукавички

Не викидайте використані маски та рукавички просто у смітник! Це небезпечно для інших людей, а також сильно засмічує довкілля

Що тоді ж робити з масками, рукавичками та іншими використаними засобами індивідуального захисту (ЗІЗ)?

Україна БЕЗ сміття створили інструкцію щодо зберігання та утилізації таких відходів

- Як їх підготувати до зберігання:

→ Обробити антисептиком.

→ Покласти у цілий пакет, стійкий до механічних пошкоджень, бажано із зіплоком.

→ Якщо такого пакета немає, можна використати звичайний, але міцно його зав’язати.

→ Обов’язково залишити цей пакет у недоступному місці для дітей та домашніх тварин. Найкраще — поза межами помешкання, наприклад, на балконі.

- Якщо ви вирішили віддати використані ЗІЗ на утилізацію до якоїсь зі служб, обов’язково дізнайтеся, чи у них є ліцензія на роботу з такими відходами. А також запитайте про деталі — де і як буде відбуватися збір, досортування, переробка та утилізація, в який спосіб, на якому обладнанні. Це важливо, аби зрозуміти, чи такі послуги не пропонують псевдопереробники чи шахраї.

- У Києві такі відходи можна буде здати в таких місцях:

→ Україна без сміття збиратиме їх на високотемпературне спалювання, але вже після відкриття станції. Деталі тут: https://bit.ly/3d3qc71

→ ER-tec також збирають використані маски і рукавички та правильно їх утилізують. Але перед здачею потрібно все правильно підготувати. Тут є докладна інструкція як це зробити, а також інші деталі: https://bit.ly/2Sc74vA

→ У Києві планують найближчим часом створити десять пунктів прийому засобів індивідуального захисту, у кожному районі Києва. Тут усі відходи будуть збирати та безпечно утилізувати із дотримання вимог. Займатися цим будуть лише ліцензовані підприємства. https://bit.ly/3f1rAJ9

- Звертайтеся до місцевої влади у своєму місті чи регіоні, аби дізнатися, що робити з використаними масками та рукавичками. Вимагайте організації пунктів прийому, куди можна буде здати використані засоби безпечно для здоров’я людей та довкілля.

- Пам'ятайте, що маски і рукавички ефективні лише у випадку правильно використання та з дотриманням належної гігієни рук. Про це докаладно писали тут: https://bit.ly/2yWhVmi

Зараз багато людей використовують маски та рукавички для захисту і протидії поширенню вірусу SARS-CoV-2. Але це не означає, що ці речі можна викидати просто на вулиці чи у звичайний смітник або ж залишати лежати у всіх під ногами.

Будьте відповідальними та свідомими у своєму відношенні до довкілля! Бо це — звичка здоров'ї людини.

Автор : Уляна Супрун