Економіка карантину: відвернути глибшу кризу ще можливо

Теорія про те, що карантин рятує життя, але вбиває економіку, підтвердилася в Україні

Чи вдалось уряду за два місяці створити систему, яка запобігає новим спалахам після послаблення обмежень, та чи дозволило послаблення карантину розморозити економіку.

Через три місяці після запровадження жорсткого карантину та через місяць після його заміни адаптивним можна зробити кілька висновків про вплив цих заходів на подолання вірусу та на стан економіки.

Ці висновки важливі як для полісі-мейкерів (політиків. - ЕП), так і для бізнесу та українців.

Напередодні Центр економічної стратегії опублікував аналітичну записку, присвячену цьому аналізу. Які ж основні висновки?

Охорона здоров'я

Жорсткий карантин можуть повернути в окремих регіонах. До цього треба бути готовим та на індивідуальному рівні докладати зусиль до стримування поширення вірусу.

Жорсткий карантин призупинив поширення вірусу, дозволивши відкласти першу хвилю захворюваності. Кількість нових випадків, зважаючи на інкубаційний період, цілком очікувано почала зростати з пом'якшенням карантинних обмежень.

Щоденний приріст виявлених випадків коронавірусу в Україні

Джерело: Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу Жорсткий карантин мав би дати владі простір для прискореної підготовки країни до епідемії - розгорнути потужну систему тестування, відстеження та ізоляції, підготувати систему лікарень до можливого пікового навантаження, захистити медиків, підготувати та навчити громадян захищатися від поширення вірусу на побутовому рівні. Проте з виконанням цих завдань на належному рівні влада не впоралася. Через обмеженість лабораторних потужностей обсяги ПЛР-тестування залишаються одними з найнижчих у Європі. В Україні проводять в середньому 10 тис тестів ПЛР щодня, що становить 0,2 на 1 тис населення. Для порівняння: у Туреччині - 0,4, у Польщі - 0,5, у Литві - 1,6. Ситуацію добре ілюструють приклади відмов лабораторних центрів приймати зразки через надмірне навантаження (Житомир), черг з тестів, які не обробляються (Львів), відмов тестувати контакти через завантаженість лабораторій. Готовність лікарень до можливого пікового навантаження також викликає занепокоєння. У Києві із семи лікарень пацієнтів регулярно приймають лише чотири, при цьому дві з них працюють на рівні завантаження, близькому до критичного. Україна не готова до зустрічі навіть з незначною хвилею захворюваності, а шанси на те, що карантинні обмеження доведеться знову використовувати як єдиний засіб зарадити поширенню недуги, високі. З позитивного - адаптивний карантин дозволить застосовувати такі заходи не на загальнодержавному, а на місцевому рівні.

Рекомендації

Українцям потрібно бути готовими до нових жорстких заходів, особливо в районах, де вірус поширюється швидко.Щоб знизити ймовірність введення жорсткого карантину у своєму місті чи районі, потрібно дотримуватися фізичної дистанції та дисципліновано виконувати правила гігієни. Це дає потужний ефект щодо поширення хвороби COVID-19.

У стратегії деяких країн, наприклад Швеції, цей фактор відіграє ключову роль, і в Україні є добрі передумови для цього.