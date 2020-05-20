Готелі, транспорт та відновлення перельотів: як ЄС змінює правила туризму в епоху коронавірусу

Що буде з літніми відпустками у рік пандемії? Це питання непокоїть не лише українців

Понад 10% ВВП Європейського союзу генерується завдяки туристам - як внутрішнім, так і зовнішнім, порахували у Європарламенті. Туристичний і дотичні сектори створювали понад 27 млн робочих місць, або майже 12% від усього ринку праці Євросоюзу.

Ба більше, воно є життєво важливим для багатьох громадян ЄС. Понад 10% ВВП Європейського союзу генерується завдяки туристам - як внутрішнім, так і зовнішнім, порахували у Європарламенті. Туристичний і дотичні сектори створювали понад 27 млн робочих місць, або майже 12% від усього ринку праці Євросоюзу.

А в окремих південних країнах ЄС, як-то в Португалії, Греції, на Мальті чи Кіпрі, з туризмом пов’язана левова частка економіки.

Пандемія коронавірусу, яка обмежила життєдіяльність європейських держав і практично зупинила рух людей між ними, поставила ці країни перед перспективою катастрофи - не епідемічної, а економічної.

Розуміючи, що карантин у жодному разі не має вбити економіку, що необхідно шукати баланс, Єврокомісія цього тижня представила правила та рекомендації, що дозволять відновлювати туризм ще до подолання пандемії.

Варто зауважити: далеко не всі ідеї та ініціативи ЄС стануть доступними для громадян України вже цього літа. Подорожі на захід за українським паспортом досі лишаються закритими. Дата відновлення авіарейсів з українських аеропортів переносилася вже кілька разів поспіль, а в кінці травня, поза сумнівом, буде відкладена знову ("Європейська правда" готує детальну статтю про їхнє відновлення, слідкуйте за нашими публікаціями). Втім, нові коронавірусні правила туризму все одно мають зачепити і українських подорожуючих.

У ЄС із сумом визнають, що нові правила туризму - це всерйоз і надовго. До них доведеться звикати щонайменше до винайдення вакцини, а це, за оптимістичним сценарієм, станеться хіба що за рік. Це означає, що і наступні туристичні сезони можуть бути охоплені обмеженнями. Розберемося, якими саме.

Коли відкриється туризм?

"У нас, безперечно, буде туристичний сезон влітку, але із заходами безпеки і обмеженнями", - заявив днями італійський єврокомісар з економічних питань Паоло Джентілоні. Дата, від якої приморські (і не лише) держави почнуть приймати туристів, у кожній країні буде своя, та найчастіше йдеться про середину літа.

Приміром, Греція вже 17 травня відкриває пляжні клуби, але повноцінний сезон для іноземців планує запустити лише з 1 липня. Тоді ж про початок літнього сезону планує оголосити Болгарія.

Та варто ще раз зауважити: шанси на те, що українці зможуть полетіти у відпустку вже на початку липня, є украй малими, але колись (не виключено, що вже після завершення літа) кордон відкриється і для нас. У тому числі - відновиться право безвізового в’їзду, як вже пообіцяли у Єврокомісії.

І навіть до того часу в частині держав та регіонів ЄС туризм, схоже, ще не відновиться. Цього тижня Єврокомісія представила критерії, виконання яких дозволяє запустити туризм. Цього літа їм зможуть відповідати не всі європейські курорти.

До слова, Україна за критеріями ЄС і близько не мала би шансів приймати туристів.

Бо значення має не лише кількість хворих у державі, але також здатність контролювати імовірний новий спалах. Через це, зокрема, відновлення туризму має відбуватися "хвилями" - спершу внутрішньодержавний, далі - для громадян ЄС, і вже по тому - для інших іноземців.

"Надто швидке зняття обмежень може призвести до несподіваного спалаху інфекції. Тому до появи вакцини потреби та переваги від відкриття подорожей та туризму мають бути зваженими", - йдеться в офіційних поясненнях Єврокомісії.

Та повернімося до критеріїв.

Першим з них, звісно ж, є стале зниження захворюваності до низького рівня. Це означає, що Іспанія, Північна Італія, Північна Франція, а також низка інших країн, як-то Британія, Швеція тощо, розраховувати на туристів ближчим часом не можуть.

Крім того, держави ЄС, що відновлюють туризм, повинні мати достатню місткість медичної системи - від первинної ланки до реанімації - саме у тих регіонах, куди прямують туристичні потоки. Для віддалених районів може знадобитися санітарна авіація.

Наступний критерій - це спроможність до ПЛР-тестування великої кількості людей. За цим показником Україна взагалі не мала би шансів, натомість держави ЄС після початку епідемії суттєво наростили спроможності своїх лабораторій. І нарешті, Брюссель вимагає від туристичних держав мати наявну систему знеособленого відстежування епідемічних контактів, яка дозволить ідентифікувати тих, з ким контактував турист чи місцевий мешканець, у якого несподівано знайшли коронавірус. Це також той критерій, якому Україна поки не відповідає.

Та ці критерії - лише початок історії. У епоху коронавірусного туризму змінюються звичні правила буквально у всіх сферах.

Хоча найрадикальніші зміни, які обговорювалися, вдалося відкинути. В тому числі - у сфері авіаперевезень.

Вірусна авіація Європи

Пригадуєте, як свого часу рейс SkyUP проводив евакуацію українців з Уханя? Тоді точилися розмови, що, мовляв, тепер літак "заражений", а авіакомпанія мала пояснювати, що проводила його дезінфекцію, яка тривала цілу добу.

Зараз у Мадриді, Мілані чи Базелі є свій "маленький Ухань". І, на відміну від України, майже всі держави ЄС зберегли авіаційне сполучення на час карантину. Так, кількість рейсів навіть у працюючих європейських аеропортах зменшилася у понад 10 разів, але про те, щоби знімати з експлуатації кожен літак, що перевозив потенційно хворого, ніхто не замислюється.

Натомість ідеться про відновлення більшості рейсів всередині ЄС. Воно очікується вже цього літа і знову збере в аеропортах тисячі пасажирів. Тому у Єврокомісії замислилися, як зменшити небезпеку заражень, не зупиняючи при цьому весь транспорт. Остаточний перелік нових правил європейський авіарегулятор EASA має ухвалити у найближчий тиждень, хоча ключові підходи вже схвалені.

І можна з певністю передбачати, що європейські правила безпеки діятимуть також в Україні.

Український авіаційний ринок настільки інтегрований із ринком ЄС, що наша авіавлада буде змушена їх продублювати, щоби не мати проблем із перельотами до європейських міст.

Головна новина: те, що ЄС відмовився від ідеї лишати вільним середнє крісло в літаках. Така ідея звучала як метод забезпечити дистанцію між пасажирами на час польоту; зараз авіакомпанії вдаватимуться до цього, лише якщо у літаку є достатньо вільних місць.

Натомість маски стануть обов’язковими під час всього польоту та перебування в терміналі.

На практиці з цього правила неодмінно будуть винятки.

Перетин кордону, ідентифікація перед посадкою на рейс тощо - цього у масці не зробиш. Інший приклад: нові правила рекомендують авіакомпаніям, які не мають безкоштовних обідів, продавати їжу та напої на борту лише безготівково, із оплатою карткою - щоби не передати вірус через гроші. Та чи можливо випити каву чи пообідати, не знімаючи маски?

З інших змін, які будуть помітними для пасажирів під час польоту, буде заборона ходити по літаку без потреби. Правила ЄС лишили тут доволі розмиту рекомендацію "мінімізувати переміщення пасажирів", та окремі авіакомпанії, як-то "Ryanair", вже пояснили, що заборонятимуть стояти у чергах до туалету. Як це можливо реалізувати на практиці - поки лишається загадкою.

Очікується, що будуть повільніші "розтягнуті" черги, через які до аеропорту доведеться прибувати ще раніше, аніж зараз. В аеропортах повсюди мають з’явитися санітайзери; рух терміналом буде обмежений; із залів очікування мають прибрати, а де це недоцільно - то переформатувати місця для сидінь так, щоби мінімізувати скупчення.

Реєстрацію в європейських аеропортах максимально переведуть в інтернет, включно із реєстрацією багажу, де це можливо.

Ну і, звісно додаються не завжди помітні пасажирові, але важливі деталі: вищі стандарти очищення повітря, нові зобов’язання для екіпажу частіше прибирати туалети тощо.

Не літаками одними

На подібному принципі побудовані правила також для інших видів транспорту. Адже навіть туристам, що прилетіли, скажімо, до Відня, доведеться користуватися не лише літаком.

Загалом в Євросоюзі навіть на піку епідемії утримувалися від такого жорсткого транспортного локдауну, як в Україні. Зокрема, жодне місто у ЄС не зупиняло метрополітен. Втім, часткові обмеження були всюди, а зараз дуже бажано мати спільні правила користування громадським транспортом.

Нові правила ЄС мають стати в пригоді й Україні, яка планує вихід з карантину.

Тут між українським та європейським підходами вже є разюча відмінність.

В той час як наш Кабмін обіцяє запускати транспорт поступово - спершу автобуси, потім метро, маршрутки, - у ЄС виступають категорично проти такого підходу.

Єврокомісія наполягає, що для різних видів транспорту або різних перевізників, які мають подібні маршрути або працюють на одній території, повинні діяти ті самі правила та протиепідемічні заходи. Натомість транспортні обмеження лише створюють колапс, пояснюють у ЄК.

Для зменшення скупчень пасажирів у міському транспорті у період виходу з епідемії необхідно "збільшити частоту руху та адаптувати її... щоби дозволити дотримання мінімальної дистанції між пасажирами". Також пропонується змінити рекомендовані графіки роботи підприємств, щоби "розтягнути" годину пік. На останній крок вже пішли низка держав-членів ЄС, які додали до нього інші заходи, що зменшують пікове навантаження - аж до заборони поїздок непрацюючих громадян у муніципальному транспорті у ранішній та вечірній піковий час.

Обов’язковою рекомендацією лишається носіння масок (у документах ЄК підкреслюється, що не обов’язково медичних, тобто підходить навіть саморобна) та доступність безкоштовних санітайзерів, в тому числі в салоні транспорту.

Цікава деталь: у Брюсселі окремо підкреслили, що додаткові витрати, які викликані новими вимогами, "припустимо закладати у бюджетні сервісні контракти" (імовірно, даючи змогу не покладати їх на пасажирів).

Однак окремим пріоритетом є стимулювання громадян, у тому числі туристів, пересідати на велосипеди чи йти містом пішки там, де це дозволяють відстані, рельєф та стан здоров’я людини. Але не шляхом заборони громадського транспорту, а через створення пріоритету для пішоходів, велосипедистів тощо.

Пляжі без кабінок

Ми вже розповідали про те, що навіть у Італії, яка пережила страшні місяці епідемії, відмовилися від занадто жорстких обмежень, у тому числі на пляжах (детальніше - в статті "Черги, готелі та "кутки для кашлю": яким буде життя у посткарантинній Європі"), однак детальний порядок літнього відпочинку лишався під питанням.

Нове рішення Єврокомісії, здається, ставить у цій дискусії крапку. Безпечна відстань між людьми, яка стала стандартом у Європі від початку пандемії, діятиме також під час літнього відпочинку.

Єврокомісія радить зберігати "дистанцію в 2 метри між столиками у ресторанах і пляжних барах, пляжними ліжаками тощо". "Гості готелю, що живуть у одній кімнаті, можуть ділити один столик, один "пляжний осередок" тощо", - йдеться у документі.

Варто зауважити, що "готельні" та "пляжні" правила не є обов’язковими, щодо них зазначається, що це - рекомендація.

Та їхня кількість така, що назвати перебування в готелях звичним і таким, що не змінилося від минулих років, навряд чи буде можливо.

Зокрема, дитячі майданчики у готелях рекомендується не відкривати, або ж відкривати зі значними пересторогами. Шведський стіл, тобто самообслуговування, до якого ми всі звикли, швидше за все, опиниться під забороною тощо.

Втім, усі ці обмеження не є критичними або такими, що здатні повністю зіпсувати відпочинок. "Літня, морська відпустка у Європі буде", - нагадують в ЄС.

Але для українців, які поки лишаються ізольованими у власній державі, головний виклик буде - як до неї дістатися.

Автор: Сергій Сидоренко, редактор "Європейської правди"

Джерело: "Європейська правда"