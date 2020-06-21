На кордоні двох ядерних держав: які наслідки матиме конфлікт між Індією та Китаєм

Прикордонні конфлікти між Індією та Китаєм не є чимось незвичайним

Країни мають 3,5 тис. км офіційно не врегульованого кордону, два спірних райони (Аксай Чін на заході та Аруначал Прадеш на сході), в яких періодично виникають проблемні ситуації між прикордонниками обох країн.

Декілька днів тому в спірних прикордонних районах між Індією та Китаєм в долині Галван, високогірному районі Ладакх відбулася чергова прикордонна сутичка, внаслідок якої вперше з 1975 року загинули індійські військовослужбовці.

Прикордонні конфлікти між Індією та Китаєм не є чимось незвичайним.

Країни мають 3,5 тис. км офіційно не врегульованого кордону, два спірних райони (Аксай Чін на заході та Аруначал Прадеш на сході), в яких періодично виникають проблемні ситуації між прикордонниками обох країн.

Проте нинішній конфлікт виявився особливим - у ньому загинуло 20 індійських військовослужбовців. Ймовірно, є жертви і з китайського боку.

Це змушує припускати можливість військового конфлікту між двома ядерними державами.

Націоналістична риторика керівництва обох країн, нещодавнє перекидання важкої техніки в район протистояння та загальна нестабільність міжнародної ситуації збільшують можливість виникнення нового збройного конфлікту на мапі світу.

Озеро розбрату

Більшість конфліктів між Індією та Китаєм проходили на суходолі, проте ділянка території поблизу високогірного озера Пангонг Цо в Ладакхських Гімалаях - єдиний випадок, коли спірні райони включають водну поверхню.

В даному регіоні замість фіксованого кордону між країнами діє так звана лінія фактичного контролю (Line of Actual Control, LAC), розміщення якої обома сторонами трактується по-різному.

Індія заявляє, що довжина LAC становить 3488 км, в той час як китайці наполягають на довжині приблизно в 2000 км.

Як наслідок, між "індійською" та "китайською" LAC розташована так звана "сіра зона" - ділянка території, через яку і виникають періодичні зіткнення.

Крім цього, обидві країни намагаються закріпитися в спірних районах шляхом будівництва доріг та об’єктів, які покращують військову логістику, патрулювання прикордонників тощо. У відповідь інша сторона намагається витиснути порушників, при цьому вогнепальна зброя не використовується, в хід ідуть штовхання, кидання каміння, рукопашні бої із застосуванням палиць і сталевих прутів.

Більшість зіткнень у даному районі відбуваються по узбережжю спірної частини вузького глибоководного озера Пангонг Цо, довжиною в 135 км, західна частина якого довжиною 45 км перебуває під контролем Індії, а інша – під контролем Китаю.

Саме по собі озеро не має важливого тактичного значення, але воно знаходиться на шляху так званого Чушульського підходу - одного з основних районів, який може бути використаний Китаєм для наступальної операції на територію Індії.

На думку індійських експертів, у разі масштабного наступу Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) бойові дії відбуватимуться в цьому районі, і в ході війни 1962 року саме тут Китай почав свій основний наступ на Індію.

Спірні ділянки LAC розташовуються поблизу так званих "Восьми пальців" ("Eight Fingers") - порівняно коротких та вузьких хребтів, що відходять від великого гірського ланцюга та впираються в озеро. Індійська сторона наполягає на тому, що LAC має проходити в районі "Finger 8", проте фактично контролює ділянку в районі "Finger 4".