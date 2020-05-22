"Схеми" знайшли в глави СБУ "підробіток" в Іспанії, який суперечить закону

Глава Служби безпеки України Іван Баканов працює в менеджменті іспанської компанії "Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada", хоча як державний службовець не може обіймати керівні посади в приватних структурах.

Це показало розслідування програми "Схеми: корупція в деталях", повідомляє "Громадське".

Зазначається, що "Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada" заснували в 2015 році, її власником через кіпрську компанію є автор "Студії Квартал-95" Андрій Яковлєв. Статутна діяльність іспанської фірми - будівництво й операції з нерухомістю.

Витяг із реєстру юридичних осіб Іспанії показує, що Іван Баканов із 2015 року й донині обіймає посаду "одноосібного адміністратора" "Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada" (це людина, вповноважена діяти від імені всієї фірми).

Державний реєстр юридичних осіб провінції Жирона (де обліковується ця компанія) повідомив журналістам, що фірма досі діє, але вже тривалий час не подавала річні звіти - це порушення місцевого законодавства. Крім того, через це невідомо, чи працює фірма - а отже, чи є в неї якийсь прибуток.

Хоча сам Баканов відмовився коментувати цю інформацію журналістам "Схем", у пресслужбі СБУ повідомили, що їхній очільник офіційно призупинив діяльність у "Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada" ще в 2019 році. На уточнення, що іспанські органи стверджують протилежне, там відповіли, що "будемо розбиратися".

Розслідувачі звертають увагу, що голова СБУ за законом не має права бути керівником приватної юридичної особи. Це визначає стаття 25 закону "Про запобігання корупції".

Під час пресконференції президента Володимира Зеленського 20 травня журналіст програми "Схеми" Максим Савчук спитав, чому декларації керівництва СБУ були засекречені. Зеленський тоді зазначив, що "Баканов нічого не боїться", а це питання він "обговорить із Бакановим і профільним парламентським комітетом".

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