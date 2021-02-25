Світ на порозі зростання цін: що таке сировинний суперцикл та як він вплине на Україну

Чи всі з цим погоджуються та як це позначиться на житті українців?

Аналітики двох найбільших банків – JP Morgan та Goldman Sachs - кажуть, що починається новий суперцикл і на людство очікують роки високих цін на сировину.

Wall Street - головна фінансова вулиця США. Її символом вважають тритонну бронзову скульптуру атакуючого бика, яка, щоправда, розташована за кількасот метрів на південь від Wall Street, на Бродвеї.

Бик уособлює фінансову галузь Нью-Йорка, зростання акцій і, як наслідок, - збільшення статків інвесторів, брокерів, великих та малих гравців на біржі.

На початку 2020 року "бик" відвернувся від фінансових ринків: через невизначеність з пандемією та карантином фондові індекси несподівано ввійшли у стрімке піке. У другій половині року ринок не менш несподівано з піке вийшов, завершивши рік на історичних максимумах.

2021 рік, який за китайським календарем є роком бика, може стати початком "бичачого" ринку для сировинних товарів - від зерна до нафти та газу.

Аналітики двох найбільших банків Wall Street - JP Morgan та Goldman Sachs - заявили, що у світі починається новий суперцикл, а отже, на людство може очікувати щонайменше кілька років росту цін на сировину.

Якщо прогнози банкірів справдяться, то новий суперцикл може стати п'ятим за останні 120 років. Останній тривав 17 років і закінчився у 2013 році.

Для України ця новина і хороша, і погана, оскільки економіка країни залежна від світових цін на сировину. Їх ріст збільшить надходження експортерів, але зростуть і витрати на імпортовані товари, зокрема газ та пальне.

Однак з прогнозами JP Morgan та Goldman Sachs погоджуються не всі. Дехто вважає, що якщо новий суперцикл і почався, то він відрізнятиметься від попередніх. Щонайменше - у динаміці цін на нафту.

Що таке суперцикл З економічної теорії відомо, що економіка існує циклічно: економічне пожвавлення та зростання завжди змінюються економічним спадом та депресією. Ці цикли тривають в середньому сім-одинадцять років і постійно повторюються, тобто після кризи завжди настає нове зростання. Суперцикли - довші економічні цикли, визначають тенденції руху економіки упродовж 70 років. Найяскравіше їх можна побачити у зміні цін на сировину. У минулому початок суперциклів збігався з індустріалізацією або масштабним будівництвом. У 1780-1840-х роках суперцикл зумовила Промислова революція у Європі, на початку 20 століття - зростання економіки США, у 1920-1960-х роках - повоєнна відбудова Європи та зростання економіки Японії. Останній суперцикл, що почався у 1996 році, пов'язують з індустріалізацією Китаю.

Фото: Економічна правда

Під час масштабних трансформацій економік, як було з Китаєм, різко зростає попит на сировинні ресурси: метал, з якого будується інфраструктура, нафту та газ, які задовольняють все більші потреби зростаючої промисловості, продукти харчування. Таке зростання попиту спричиняє зростання цін.

Фаза стагнації в суперциклі також може тривати кілька десятиліть. У її межах можливі свої невеликі цикли із зростанням цін на сировину, однак довгостроковий тренд в економіці все ж вибудовується навколо падіння цих цін.

Наразі аналітики побачили ознаки входження світу в новий суперцикл. Про це свідчить зростання цін на сировинні товари. Воно почалося в середині 2020 року і, за прогнозами банкірів з Wall Street, може тривати кілька років.

Фото: Економічна правда

Чому почався новий суперцикл Кінець кризи "Ми вважаємо, що новий цикл росту цін на сировину, зокрема цикл підвищення цін на нафту, почався", - йдеться у звіті банку JP Morgan. З такими прогнозами погоджуються Goldman Sachs, Bank of America та Ospraie Management. Прогнози аналітиків сходяться на тому, що нафта у світі може подорожчати до 100 дол за бар або навіть вище протягом кількох наступних років. Останній раз вище цієї позначки ціни на нафту були у 2014 році. Аналітик Goldman Sachs Джефрі Кюррі, який передбачив зростання цін на нафту у 2003-2014 роках, очікує, що ціна бочки Brent може становити 80 дол вже у 2021 році. JP Morgan консервативніший: 68 дол за бар у кінці 2021 року. В основі припущень аналітиків про початок нового суперциклу лежить думка, що світова економіка почне швидко оговтуватися після карантину. Велика кількість грошей, які вилилися на ринок через програми кількісного пом'якшення (випуск коштів), будуть стимулювати споживчий попит на товари та послуги, а успішне поширення вакцини від коронавірусу вже найближчим часом дозволить відновити колишні обсяги подорожей. Це стимулюватиме компанії виробляти більше товарів і надавати більше послуг, що збільшить попит на сировину, з якої ці товари виготовляються. Світ недавно спостерігав наслідки кількісного пом'якшення: стрімке зростання фондових індексів наприкінці 2020 року і на початку 2021 року стало можливим саме завдяки зростанню здатності людей до заощаджень та інвестування. Побічним результатом "розпирання" ринку від грошей стала ситуація з акціями GameStop, коли тисячі людей завдали мільярдних збитків хедж-фондам.

Великий обсяг вільних грошей стимулює ріст цін на нетрадиційні активи, зокрема криптовалюту. 20 лютого Bitcoin подорожчав до рекордних 57 тис дол. За рік віртуальна монета продемонструвала п'ятикратне зростання ціни.

Найяскравіше суперцикли проявляють себе в цінах на метал, однак в унісон з ними рухаються й ціни на аграрну продукцію. У 20 столітті основним драйвером росту цін на зерно було зростання чисельності населення і платоспроможності громадян країн, які проводили промислову перебудову економіки.

Наразі ж нову хвилю зростання цін на сільськогосподарську продукцію пов'язують з погіршенням врожаїв у традиційних країнах-експортерах через зміни клімату. На очікуваннях гірших врожаїв Китай починає наповнювати свої державні резерви, що сприяє ще більшому зростанню цін.

"Посуха влітку та морози взимку в країнах-виробниках є першим фактором довгострокового зростання цін на аграрну продукцію. Останній приклад - морози в штаті Техас, на який припадає 30% американської озимої пшениці", - зазначила заступниця директора компанії "ПроАгро груп" Марія Колесник.

Вона також очікує, що попит на аграрну продукцію з боку Китаю буде зростати у найближчі два-три роки, що стимулюватиме ріст цін. У більш довгостроковій перспективі на ціни на продовольство впливатимуть вимоги з боку ЄС та інших розвинених країн у межах Green Deal, зокрема щодо екологічності продукції.

Зелений цикл

Більш фундаментальними підставами для початку нового суперциклу може стати не просто відновлення економіки після коронакризи, а і її перехід на більш екологічні стандарти. Боротьбу із змінами клімату декларують уряди всіх розвинених країн. Їх наслідують і країни, що розвиваються.

Так, Німеччина планує повністю відмовитися від використання вугілля в енергетичній генерації до 2038 року, а в Каліфорнії, США, з 2035 року заборонять продавати автомобілі з двигунами внутрішнього згорання.

Що вже казати про європейську угоду Green Deal, яка передбачає скорочення викидів парникових газів у транспортному секторі в найближчі десятиліття на 90%. Таких прикладів з кожним роком стає все більше, що й може стати драйвером для швидкого зростання цін на всю сировину, крім нафти.

"Зелена" модернізація може внести свої корективи в наступний суперцикл, зокрема в частині зміни цін на нафту, вважають аналітики.

Якщо жорсткі політики розвинених держав щодо скорочення викидів парникових газів почнуть активно впроваджуватися, то світ поступово відмовлятиметься від викопних джерел енергії. Попит на вугілля, нафту і газ падатиме.

Водночас попит на метал стимулюватимуть великі проєкти з альтернативної енергетики: вітрові та сонячні електростанції, виробництво електромобілів.

Однак чи вплине "зелений" тренд на ціни на нафту в найближчі два роки?

"Економічні стимули, запроваджені владою США, у першу чергу спрямовані на людей з низькими та середніми доходами, що збільшить споживання сировинних ресурсів. Ці люди не їздять на електромобілях Tesla, вони їздять на звичайних традиційних авто", - вважає аналітик Goldman Sachs Джефрі Кюррі.

Наразі ціни на нафту активно зростають на тлі енергетичної кризи в США, яку зумовили аномальні морози. Однак у довгостроковій перспективі на вартість чорного золота впливатиме поведінка провідних експортерів - країн ОПЕК.

Ціни на нафту залежатимуть від їх здатності ефективно та своєчасно реагувати на послідовне падіння попиту на нафтопродукти у світі.

Тож з великою ймовірністю прогнози щодо зростання цін на нафту у короткостроковій перспективі до рівнів 2014 року можуть справдитися, хоча більш довгострокового їх зростання очікувати не слід.