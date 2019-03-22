Тимошенко кілька разів зустрічалась з міністром внутрішніх справ Аваковим, - "Схеми"

Журналісти повідомляють про чотири такі випадки

Лідер партії ВО "Батьківщина", кандидат у президенти Юлія Тимошенко неодноразово приходила до Міністерства внутрішніх справ та зустрічалась з його керівником Арсеном Аваковим напередодні виборів.

Журналісти повідомляють про чотири такі випадки. Мерседес та автівка супроводу Тимошенко заїхали на територію МВС без жодної перевірки 16 березня - у день акції, організованої "Національним корпусом" і "Національними дружинами", йдеться у спецрепортажі програми розслідувань "Схем" – спільного проекту "Радіо Свобода" та "UA:Перший".

Водночас інших при в’їзді перевіряли з собаками. Перебувала там Тимошенко близько години. Журналісти помітили, як машини кандидатки у такому ж складі виїхали з території відомства. На передньому сидінні знімальна група помітила саму Юлію Тимошенко.

Ще один візит лідерки "Батьківщини" до МВС "Схеми" зафіксували у жовтні 2018 року. Тоді кортеж Юлії Тимошенко виїжджав з бокових воріт після 21:00.​

За інформацією джерел журналістів, Тимошенко зустрічалася з Аваковим ще щонайменше двічі. Це було 23 грудня 2018 року - у комплексі спеціальних об’єктів "Фортеця", де мешкає голова МВС. І 28 січня 2019 - також у будівлі Міністерства внутрішніх справ.

Сама Тимошенко пояснила, що ці зустрічі були "присвячені тільки чесним виборам".

"Чинний президент думає, що він може купити вибори, - не вийде. Вибори він не купить", - пояснила очільниця "Батьківщини" журналістам.

На питання, яким чином її особисті розмови із Арсеном Аваковим можуть допомогти чесним виборам, кандидатка відповіла: "Я подала дві заяви на ім’я Арсена Авакова про здійснення злочину. І кожен раз я спілкувалася на цю тему, щоби передати ці заяви, передати докази".

Публічно заяви про злочин лідерка "Батьківщини" передавала до МВС у лютому.

​Глава МВС Арсен Аваков пояснив, що як міністр "спілкується майже з усіма кандидатами".

"Юлія Тимошенко як кандидат у президенти протягом останніх місяців неодноразово відвідувала МВС. Вона подавала заяви про порушення, надавала свідчення у справах, брала участь у слідчих діях, зверталася щодо надання особистої охорони тощо. Зокрема вона мала зустрічі із міністром внутрішніх справ", - зазначає Аваков.

Нагадаємо, що партія "Батьківщина" заявляє, що ніколи не вдавалася до підкупу та фальсифікацій у передвиборчій боротьбі.

Додамо, у журналістському розслідуванні Bihus.info йдеться, що у системі фінансування партії "Батьківщина", очолюваної Юлією Тимошенко, фігурують люди з так званої "газової справи" нардепа-втікача Олександра Онищенка.