101 арешт, 300 розслідувань, понад 19 тисяч повернених артефактів: Європол розкрив деталі операції

Зазначається, що в 2019 році під егідою Інтерполу та Всесвітньої митної організації почалася глобальна операція "ATHENA II", яка проводилася паралельно із спільною операцією Європолу та Національної гвардії Іспанії "PANDORA IV"

Унаслідок глобальної операції, проведеної восени 2019 року на території 103 країн світу, правоохоронцям вдалося повернути понад 19 тисяч зниклих артефактів.

Про деталі операції повідомило Європейське поліцейське управління, пише "Громадське". Там пояснили, що можуть оприлюднити інформацію лише зараз із міркувань безпеки.

Зазначається, що в 2019 році під егідою Інтерполу та Всесвітньої митної організації почалася глобальна операція "ATHENA II", яка проводилася паралельно із спільною операцією Європолу та Національної гвардії Іспанії "PANDORA IV".

У ході операцій правоохоронці відстежували "чорні" ринки збуту стародавніх коштовностей. Загалом за час проведення оперативних дій було здійснено 101 арешт та розпочато 300 розслідувань, повідомляє Європол.

Серед конфіскованих артефактів - кераміка, зброя, картини, викопні рештки та інші археологічні об’єкти. Було також вилучено обладнання, яким послуговувалися контрабандисти - зокрема металошукачі.

Про масштаби операцій свідчить їхня географія. Так, в Афганістані на митниці було конфісковано 971 об’єкт культурної спадщини, який намагалися незаконно переправити в Туреччину. А правоохоронці в Аргентині викрили онлайн-майданчик незаконного збуту 2500 стародавніх монет.

В липні 2019 року Європол спільно із службами безпеки кількох країн повідомив про знешкодження міжнародної групи кіберзлочинців під назвою Avalanche.

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