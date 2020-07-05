101 арешт, 300 розслідувань, понад 19 тисяч повернених артефактів: Європол розкрив деталі операції
Про деталі операції повідомило Європейське поліцейське управління, пише "Громадське". Там пояснили, що можуть оприлюднити інформацію лише зараз із міркувань безпеки.
Зазначається, що в 2019 році під егідою Інтерполу та Всесвітньої митної організації почалася глобальна операція "ATHENA II", яка проводилася паралельно із спільною операцією Європолу та Національної гвардії Іспанії "PANDORA IV".
У ході операцій правоохоронці відстежували "чорні" ринки збуту стародавніх коштовностей. Загалом за час проведення оперативних дій було здійснено 101 арешт та розпочато 300 розслідувань, повідомляє Європол.
Серед конфіскованих артефактів - кераміка, зброя, картини, викопні рештки та інші археологічні об’єкти. Було також вилучено обладнання, яким послуговувалися контрабандисти - зокрема металошукачі.
Про масштаби операцій свідчить їхня географія. Так, в Афганістані на митниці було конфісковано 971 об’єкт культурної спадщини, який намагалися незаконно переправити в Туреччину. А правоохоронці в Аргентині викрили онлайн-майданчик незаконного збуту 2500 стародавніх монет.
В липні 2019 року Європол спільно із службами безпеки кількох країн повідомив про знешкодження міжнародної групи кіберзлочинців під назвою Avalanche.
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