10 військових навчань на території України в 2022 році

Участь у них візьмуть десятки тисяч військових з країн-членів НАТО задля набуття взаємосумісності та досвіду вирішення першочергових завдань

Фото: з вільних джерел

Запланована участь літаків, вертольотів, кораблів і катерів із США, Канади, Британії, Польщі, Литви, Румунії, Угорщини, Швеції. Найдовше з навчань - за участю 19 тисяч військовослужбовців, десятків літаків і кораблів України, США та інших країн НАТО - триватиме з січня по грудень - загалом до 365 днів За матеріалами офіційних сайтів Міноборони та Верховної Ради

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