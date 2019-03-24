"1+1" виправдав шоу Зеленського у "день тиші": він там актор, а не кандидат
Так у прес-службі групи "1+1 media", що належить Ігорю Коломойському, пояснили заплановану на суботу трансляцію проектів "Студії Квартал 95", повідомляє "Українсьув правда".
"Медіагрупа вважає, що не порушує законодавство, показуючи Зеленського - актора, так само як і канали групи "1+1 media" або інші канали можуть транслювати події за участі президента під час виконання обов’язків голови держави, наприклад, міжнародних зустрічей", - заявили на "1+1".
На телеканалі заявили, що програмна сітка "не адаптується під промоцію жодних політичних сил і не зазнає кардинальних змін вже кілька років".
"Студія Квартал 95" є довгостроковим партнером телеканалу, з яким було укладено договір на кілька років про виробництво продуктів на замовлення "1+1". Середня тривалість ефірного часу суттєво не змінювалася. ... Серед передач, які стоять у програмі на 30 березня, "Розсміши коміка" та "Чистоньюз" - без участі кандидата у президенти, а випуск "Вечірнього Кварталу" є цього дня архівним, і Зеленський там виступає актором, а не кандидатом", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, що у суботу, 30 березня, у "день тиші" перед виборами президента 31 березня, на телеканалі "1+1" майже всю другу половину дня транслюватимуться програми за участю кандидата в президенти, коміка Володимира Зеленського.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата