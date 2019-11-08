13-річний українець став наймолодшим в історії чемпіоном Європи у стрибках у воду Середа приніс збірній України сьому медаль на турнірі

Українець Олексій Середа став чемпіоном Європи у стрибках у воду з 10-метрової вишки.

Фото: xsport.ua

Так, 13-річному спортсменові вдалося стати наймолодшим чемпіоном Європи в історії на домашній першості в Києві, повідомляє Хsport.ua. Середа приніс збірній України сьому медаль на турнірі. Нагадаємо, 20 липня українка Ольга Харлан виграла золоту медаль чемпіонату світу з фехтування, що проходив у Будапешті.

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