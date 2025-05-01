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16 країн проситимуть ЄС про фіскальні послаблення для збільшення витрат на оборону

01 травня 2025, 14:52
16 країн проситимуть ЄС про фіскальні послаблення для збільшення витрат на оборону
Фото: AFP
Це більше половини країн Євросоюзу.

Німеччина - єдина з п'яти найбільших економік Європи, яка пристала на пропозицію керівництва ЄС, інформує Politico

Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Словенія, Словаччина, Угорщина, Фінляндія, Хорватія та Чехія звернулися до Єврокомісії за фіскальною лібералізацією для підвищення власної обороноздатності.

Більше половини країн Європейського Союзу планують задіяти пункт про надзвичайний стан, що дозволить їм здійснювати оборонні інвестиції, які перевищують ліміти бюджетних витрат блоку.

12 з них вже подали офіційний запит до виконавчого органу ЄС.

Звільнення дасть країнам можливість збільшувати свої витрати на оборону до 1,5% свого ВВП щороку протягом чотирьох років без порушення фіскальних правил ЄС.

Країни з перенапруженими бюджетами: Італія або Франція, не просять фіскальної гнучкості задля закупівлі військового обладнання, а також не апелюють до лібералізації Нідерланди та Швеція. 

Попри те, що Данія фінансово стабільна, вона вирішила приєднатися до запиту, надсилаючи політичне повідомлення.

"Звернення Данії допоможе надіслати сигнал зовнішньому світу про те, що країни ЄС єдині в зусиллях з переозброєння", - заявила міністерка економіки Стефані Лосе.

Євросоюз пропонує урядам прийняти рішення до 30 квітня, аби скоординувати фіскальну політику з урахуванням ринків і повністю активувати положення до липня.

Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо заявив у середу, що його країна прийме рішення "протягом найближчих місяців".

А от міністр фінансів Італії Джанкарло Джорджетті сказав, що його уряд може досягти цільового показника НАТО у 2% витрат на оборону за рахунок збільшення кількості статей у бухгалтерській звітності.

 
оборонаЄвросоюз

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