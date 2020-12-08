17 проектів, в які не варто вкладати: B2B Jewelry, Binomo і інші - список НКЦПФР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) опублікувала список тих фінансових проектів, які вважає сумнівними. Цей список буде поповнюватися. Поки що в ньому - 17 компаній.

Які фінансові проекти вважають сумнівними?

Комісія використовує ряд критеріїв, щоб розуміти, які фінансові компанії здаються сумнівними або фіктивними, повідомляє AIN.UA. Серед них:

великий відсоток гарантованої прибутковості;

відсутність дозволів та ліцензій на фінансову діяльність;

агресивний маркетинг;

відсутність фізичного офісу;

підозрілі біографії менеджерів;

відсутність юридичної реєстрації в країні, де надають послуги, і т.д.

Які проекти потрапили в список?

Комісія публікує назви таких проектів, їх сайти і пояснення, чому вважає їх сумнівними. Про деякі з них НКЦПФР вже повідомила правоохоронним органам.

На 11 серпня 2020 року список виглядає так:

Український народний банк;

Центр біржових технологій;

Ізраїль інвестменс;

Binomo;

Olymp Trade;

IQOPTION LTD;

FTC;

FIBO Group;

RoboForex;

Get4me;

LBLV connecting traders;

Just2Trade;

B2B Jewelry;

Exlimited;

TRADERS HOME;

Avalon Technologies;

New Millennium Centre Ltd.

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