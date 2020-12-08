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17 проектів, в які не варто вкладати: B2B Jewelry, Binomo і інші - список НКЦПФР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) опублікувала список тих фінансових проектів, які вважає сумнівними. Цей список буде поповнюватися. Поки що в ньому - 17 компаній.
17 проектів, в які не варто вкладати: B2B Jewelry, Binomo і інші - список НКЦПФР Фото: businessfinancespecialist.com

Які фінансові проекти вважають сумнівними?

Комісія використовує ряд критеріїв, щоб розуміти, які фінансові компанії здаються сумнівними або фіктивними, повідомляє AIN.UA. Серед них:

  • великий відсоток гарантованої прибутковості;

  • відсутність дозволів та ліцензій на фінансову діяльність;

  • агресивний маркетинг;

  • відсутність фізичного офісу;

  • підозрілі біографії менеджерів;

  • відсутність юридичної реєстрації в країні, де надають послуги, і т.д.

Які проекти потрапили в список?

Комісія публікує назви таких проектів, їх сайти і пояснення, чому вважає їх сумнівними. Про деякі з них НКЦПФР вже повідомила правоохоронним органам.

На 11 серпня 2020 року список виглядає так:

  • Український народний банк;

  • Центр біржових технологій;

  • Ізраїль інвестменс;

  • Binomo;

  • Olymp Trade;

  • IQOPTION LTD;

  • FTC;

  • FIBO Group;

  • RoboForex;

  • Get4me;

  • LBLV connecting traders;

  • Just2Trade;

  • B2B Jewelry;

  • Exlimited;

  • TRADERS HOME;

  • Avalon Technologies;

  • New Millennium Centre Ltd.

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12 08 2020 14:02
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