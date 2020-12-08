17 проектів, в які не варто вкладати: B2B Jewelry, Binomo і інші - список НКЦПФР
Які фінансові проекти вважають сумнівними?
Комісія використовує ряд критеріїв, щоб розуміти, які фінансові компанії здаються сумнівними або фіктивними, повідомляє AIN.UA. Серед них:
-
великий відсоток гарантованої прибутковості;
-
відсутність дозволів та ліцензій на фінансову діяльність;
-
агресивний маркетинг;
-
відсутність фізичного офісу;
-
підозрілі біографії менеджерів;
-
відсутність юридичної реєстрації в країні, де надають послуги, і т.д.
Які проекти потрапили в список?
Комісія публікує назви таких проектів, їх сайти і пояснення, чому вважає їх сумнівними. Про деякі з них НКЦПФР вже повідомила правоохоронним органам.
На 11 серпня 2020 року список виглядає так:
-
Український народний банк;
-
Центр біржових технологій;
-
Ізраїль інвестменс;
-
Binomo;
-
Olymp Trade;
-
IQOPTION LTD;
-
FTC;
-
FIBO Group;
-
RoboForex;
-
Get4me;
-
LBLV connecting traders;
-
Just2Trade;
-
B2B Jewelry;
-
Exlimited;
-
TRADERS HOME;
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Avalon Technologies;
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New Millennium Centre Ltd.
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