17 українців, яких не впустили до Греції, зможуть повернутися додому 7 липня - МЗС
Про це заявив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев, повідомляє "Громадське".
Умови повернення наразі невідомі: пасажири, за їхніми словами, наразі не купували квитки. Зараз посольство намагається запобігти кількарічній забороні в’їзду до ЄС для наших громадян.
Наразі українці залишаються у поліцейському ізоляторі в аеропорту Афін. Затримані розповіли "Європейській правді", що компанія Wizzair передала для своїх п’ятьох пасажирів бутерброди та воду. Ryanair поки не відреагував на звернення як своїх пасажирів, так і українських дипломатів. Українцям дозволили вийти під наглядом до столової, щоб купити їжу. Виходити на вулицю людям не дозволяють, виняток зробили для жінки з онуками.
Нагадаємо, що в аеропорту Афін затримали 17 українців, зокрема двох дітей, які прилетіли з Києва до Греції, через заборону на в’їзд до Європейського Союзу громадянам третіх країн.
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