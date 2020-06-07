17 українців, яких не впустили до Греції, зможуть повернутися додому 7 липня - МЗС

Громадяни України, яких у суботу, 5 липня, не впустили до Греції, можуть повернутися додому лише прямими зворотними рейсами Афіни - Київ.

Про це заявив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев, повідомляє "Громадське".

Умови повернення наразі невідомі: пасажири, за їхніми словами, наразі не купували квитки. Зараз посольство намагається запобігти кількарічній забороні в’їзду до ЄС для наших громадян.

Наразі українці залишаються у поліцейському ізоляторі в аеропорту Афін. Затримані розповіли "Європейській правді", що компанія Wizzair передала для своїх п’ятьох пасажирів бутерброди та воду. Ryanair поки не відреагував на звернення як своїх пасажирів, так і українських дипломатів. Українцям дозволили вийти під наглядом до столової, щоб купити їжу. Виходити на вулицю людям не дозволяють, виняток зробили для жінки з онуками.

Нагадаємо, що в аеропорту Афін затримали 17 українців, зокрема двох дітей, які прилетіли з Києва до Греції, через заборону на в’їзд до Європейського Союзу громадянам третіх країн.