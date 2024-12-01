€1 млрд з доходів від заморожених активів рф піде на українську зброю – Зеленський
Доходи від заморожених російських активів підуть на виробництво української зброї.
Мова йде про мільярд євро з другого траншу ЄС, заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Ради ЄС.
Президент подякував партнерами, які вже інвестували у конкретні проєкти виробництва сучасної української зброї.
Він наголосив на важливості збільшувати закупівлі в українських виробників, зокрема, за рахунок доходів від заможних російських активів.
"Більша частина коштів від другого траншу з цих доходів із європейською частиною внеску, тобто щонайменше мільярд євро, буде спрямована на підтримку української оборонної промисловості", - сказав Зеленський.
Крім того, президент Євроради заявив, що Євросоюз протягом 2025 року надаватиме Києву щомісяця по €1,5 мрлд допомоги.