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20 паралімпійців представлятимуть Україну на ХІІІ зимових Іграх у Пекіні

Серед спортсменів-паралімпійців - 8 жінок та 12 чоловіків, які виступлять у двох видах спорту - лижних гонках та біатлоні
З 4 по 13 березня в Пекіні (Китай) пройдуть ХІІІ зимові Паралімпійські ігри, на яких буде розіграно 78 комплектів нагород у шести видах спорту, за які змагатимуться 736 спортсменів з інвалідністю.
20 паралімпійців представлятимуть Україну на ХІІІ зимових Іграх у Пекіні Фото: paralympic.org.ua.
Як повідомляє пресслужба Національного комітету спорту інвалідів, у складі паралімпійської збірної України із зимових видів спорту - 29 спортсменів, серед яких 20 спортсменів-паралімпійців та 9 спортсменів-лідерів (гайдів), передає Укрінформ.
 
У команді - 13 спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та 7 - з ураженнями зору. Серед спортсменів-паралімпійців - 8 жінок та 12 чоловіків, які виступлять у двох видах спорту - лижних гонках та біатлоні.
 
До складу збірної України увійшли відомі всьому світові вітчизняні паралімпійці: Віталій Лук’яненко, Людмила Ляшенко, Юлія Батенкова-Бауман, Олександра Кононова, Ірина Буй, Григорій Вовчинський, Ярослав Решетинський, Анатолій Ковалевський.
 
Зазначимо, що на попередніх ХІІ зимових Паралімпійських іграх 2018 року у корейському Пхьончхані національна паралімпійська збірна України здобула 22 нагороди (7 золотих, 7 срібних, 8 бронзових) і посіла шосте місце у загальнокомандному заліку та четверте - за загальною кількістю нагород.
 
Загалом за підсумками участі в зимових Паралімпіадах українські спортсмени вибороли 112 нагород - 27 золотих, 41 срібну та 44 бронзових.
 
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23 02 2022 11:21
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