26 країн ЄС підтримали Україну перед зустріччю Трампа і путіна: Орбан не приєднався

У документі йдеться, що лідери ЄС вітають зусилля Трампа, спрямовані на припинення війни росії проти України.

Керівники 26 держав-членів ЄС напередодні зустрічі президента Дональда Трампа і російського диктатора владіміра путіна в Алясці затвердили спільну заяву на підтримку України.

Про це повідомляє Європейська правда, посилаючись на документ.

Видання уточнює, що документ було затверджено пізно ввечері 11 серпня. При цьому прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан традиційно не поставив підпису під документом.

"Заява лідерів Євросоюзу щодо України, була погоджена в понеділок увечері главами держав і урядів країн-членів ЄС, за винятком Угорщини, яка не приєдналася до цього документа", — повідомив виданню один із топ-чиновників ЄС.

"Ми, лідери Європейського Союзу, вітаємо зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення війни агресії росії проти України та досягнення справедливого і тривалого миру і безпеки для України", — йдеться в документі.

Лідери ЄС наголошують, що «міжнародні кордони не повинні змінюватися силою», «народ України повинен мати свободу самостійно вирішувати своє майбутнє», а «шлях до миру в Україні не може визначатися без України».

"Змістовні переговори можуть відбутися тільки в умовах припинення вогню або зменшення бойових дій", — наголошується в документі.

Очільники ЄС наголосили, що "Євросоюз, у координації зі США та іншими близькими за позицією партнерами, продовжить надавати політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні".

8 серпня Дональд Трамп оголосив про майбутню зустріч із путіним у штаті Аляска 15 серпня, назвавши її «значущою подією у двосторонніх відносинах між США і росією».