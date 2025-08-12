Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

26 країн ЄС підтримали Україну перед зустріччю Трампа і путіна: Орбан не приєднався

12 серпня 2025, 09:59
Фото: google.com
У документі йдеться, що лідери ЄС вітають зусилля Трампа, спрямовані на припинення війни росії проти України.

Керівники 26 держав-членів ЄС напередодні зустрічі президента Дональда Трампа і російського диктатора владіміра путіна в Алясці затвердили спільну заяву на підтримку України.

Про це повідомляє Європейська правда, посилаючись на документ.

Видання уточнює, що документ було затверджено пізно ввечері 11 серпня. При цьому прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан традиційно не поставив підпису під документом.

"Заява лідерів Євросоюзу щодо України, була погоджена в понеділок увечері главами держав і урядів країн-членів ЄС, за винятком Угорщини, яка не приєдналася до цього документа", — повідомив виданню один із топ-чиновників ЄС.

У документі йдеться, що лідери ЄС вітають зусилля Трампа, спрямовані на припинення війни росії проти України.

"Ми, лідери Європейського Союзу, вітаємо зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення війни агресії росії проти України та досягнення справедливого і тривалого миру і безпеки для України", — йдеться в документі.

Лідери ЄС наголошують, що «міжнародні кордони не повинні змінюватися силою», «народ України повинен мати свободу самостійно вирішувати своє майбутнє», а «шлях до миру в Україні не може визначатися без України».

"Змістовні переговори можуть відбутися тільки в умовах припинення вогню або зменшення бойових дій", — наголошується в документі.

Очільники ЄС наголосили, що "Євросоюз, у координації зі США та іншими близькими за позицією партнерами, продовжить надавати політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні".

8 серпня Дональд Трамп оголосив про майбутню зустріч із путіним у штаті Аляска 15 серпня, назвавши її «значущою подією у двосторонніх відносинах між США і росією».

